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कोर्ट की खबरें: शिक्षक भर्ती नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक, सीरी-पिलानी को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश

अदालत ने कहा कि तकनीकी कारणों को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 26, 2026 at 7:45 PM IST

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जयपुर: राजस्थान हाईकोर्ट ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती-2025 लेवल वन में विवादित प्रश्न-उत्तर मामले में अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र जारी करने पर लगाई अंतरिम रोक को दो सप्ताह के लिए बढ़ा दिया है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में जवाब पेश करने के लिए कर्मचारी चयन बोर्ड को समय दिया है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश महेन्द्र कुमार व अन्य की याचिका पर दिए. अदालत ने करीब एक माह पहले बोर्ड को अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया को जारी रखने की छूट देते हुए नियुक्ति पत्र जारी नहीं करने के लिए पाबंद कर दिया था.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने गत 6 नवंबर को तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल वन के करीब पांच हजार पदों पर भर्ती निकाली थी. इसकी लिखित परीक्षा गत 17 जनवरी को हुई. इसके बाद में भर्ती की अंतिम उत्तर कुंजी 15 जून को जारी हुई थी. इसके आधार पर 11 जून, 2026 को सलेक्शन बोर्ड ने भर्ती का परिणाम घोषित किया. याचिका में कहा कि इस भर्ती के अंतिम परिणाम में 17 प्रश्न-उत्तर विवादित हैं. इनमें से 11 प्रश्नों को डिलीट कर दिया और बाकी अन्य के उत्तरों को बोर्ड ने सही नहीं माना है.

पढ़ें: Rajasthan High Court : तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती के नियुक्ति पत्र जारी करने पर अंतरिम रोक

अभ्यर्थियों ने विवादित प्रश्न-उत्तरों के संबंध में आपत्ति भी लगाई, लेकिन उनकी आपत्तियों का निस्तारण विषय विशेषज्ञ की राय के आधार पर सही तरीके से नहीं किया गया. अब राज्य सरकार व बोर्ड अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने जा रहा है. नियुक्ति मिलने के बाद में तीसरे पक्षकार के अधिकार भी सृजित हो जाते हैं. इसलिए भर्ती में नियुक्ति देने पर रोक लगाई जाए. दूसरी ओर चयन बोर्ड की ओर से जवाब पेश करने के लिए समय मांगा गया. इस पर अदालत ने मामले की सुनवाई 2 सप्ताह बाद रखते हुए रोक को बढ़ा दिया है.

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पिता की मौत के समय था ढाई साल का, अब मिलेगी अनुकंपा नियुक्ति: राजस्थान हाईकोर्ट के सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (सीरी), पिलानी को आदेश दिए हैं कि कर्मचारी की 21 साल पहले मौत होने पर अब उसके बेटे को उचित पद पर तत्काल अनुकंपा नियुक्ति दे. एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा और जस्टिस चन्द्रशेखर शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश उमेश सिंह की अपील पर दिए. अदालत ने कहा कि तकनीकी कारणों को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने का आधार नहीं बनाया जा सकता. ऐसा करने से इस तरह की योजना का मूल उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा, विशेष रूप से जब परिवार की अत्यधिक गरीबी साफ दिखाई दे रही हो. यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी ने नौकरी के लिए योग्य होते ही तुरंत अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन कर दिया था. परिवार में अन्य योग्य सदस्यों की मौजूदगी को अयोग्यता का आधार नहीं माना जा सकता. यह भी पूरी तरह स्पष्ट है कि अपीलार्थी के परिवार का आर्थिक संकट अभी तक समाप्त नहीं हुआ है.

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अपील में अधिवक्ता रोहित चौधरी ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता संस्थान में तकनीशियन के पद पर थे. नौकरी में रहने के दौरान 3 मार्च, 2005 को उनकी मौत हो गई. उस समय अपीलार्थी ढाई साल का बच्चा था. ऐसे में पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसके दादा-दादी पर आ गई. वहीं बाद में दादा का भी निधन हो गया. अपीलार्थी के बालिग होने पर उसने तुरंत 27 जुलाई, 2020 को अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, लेकिन संस्थान ने उसका आवेदन देरी के आधार पर खारिज कर दिया. अपील में कहा गया कि संस्थान के अधिकारियों ने मौखिक रूप से आश्वासन दिया था कि बालिग होने पर उसे नौकरी देने पर विचार किया जाएगा. परिवार में पांच बहनों में से दो का विवाह हो चुका है और एक बहन दिव्यांग है. बहनों ने अपीलार्थी के लिए स्वयं नौकरी लेने से मना कर दिया था. ऐसे में उसे अनुकंपा नियुक्ति दिलाई जाए.

जिसका विरोध करते हुए संस्थान के वकील ने कहा कि 15 साल बीतने के बाद अनुकंपा नौकरी पर विचार नहीं किया जा सकता. परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक है और उन्हें पेंशन व ग्रेच्युटी भी मिली है. कर्मचारी की मौत के समय तीन बहनें नौकरी के लिए योग्य थीं, लेकिन उन्होंने आवेदन नहीं किया. दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपीलार्थी को अनुकंपा नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं.

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