विमल नेगी डेथ केस में देशराज को जमानत, सुप्रीम कोर्ट की सीबीआई को करारी फटकार, कहा-सेवा में रहने लायक नहीं ऐसे अफसर

हालांकि निदेशक रहे देशराज को सशर्त अग्रिम जमानत मिल गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्ला व जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणियां की. अदालत ने यहां तक कहा कि सीबीआई के जांच अधिकारी बोगस हैं और उन्हें सेवा से क्यों न बर्खास्त किया जाए? देशराज को जमानत देने से हिमाचल हाईकोर्ट ने इनकार कर दिया था. इस पर देश राज ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

उल्लेखनीय है कि हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी का शव मार्च महीने में बिलासपुर में गोबिंद सागर झील के किनारे मिला था. इसे पहले आत्महत्या का मामला माना गया, लेकिन इंजीनियर विमल नेगी की पत्नी किरण नेगी ने एक आईएएस अधिकारी व अन्यों पर अपने पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए सीबीआई जांच की मांग उठाई. हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई. इसी बीच, पावर कारपोरेशन का निदेशक देशराज जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था. उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को करारी फटकार लगाई.

शिमला: हिमाचल प्रदेश पावर कारपोरेशन के चीफ इंजीनियर विमल नेगी की संदिग्ध मौत की जांच कर रही सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट में करारी फटकार लगी है. अदालत ने जांच अधिकारी यानी सीबीआई के अफसर पर प्रतिकूल और कड़ी टिप्पणियां की हैं. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे अधिकारी सेवा में रहने लायक नहीं हैं.

मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ के समक्ष सीबीआई ने बताया कि विमल नेगी केस में आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं. इस पर खंडपीठ ने सीबीआई को कड़ी फटकार लगा दी. खंडपीठ ने हालांकि मौखिक रूप से कड़ी टिप्पणियां की, लेकिन उससे सीबीआई की तरफ से अदालत में मौजूद लोग हक्के-बक्के रह गए. जब सीबीआई की तरफ से ये कहा गया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे तो अदालत ने कहा कि ये कौन अधिकारी है जो इस तरह का तर्क दे रहा है. अदालत ने कहा कि ये कैसा तर्क है? मान लो यदि किसी आरोपी को पूछा जाए कि उससे ये जुर्म किया है तो आप उससे बदले में किस जवाब की उम्मीद रखते हो. वो तो यही कहेगा कि मैंने कोई जुर्म नहीं किया है. अगर आरोपी चुप रहता है तो क्या ये असहयोग है?

दरअसल, अदालत का कहना था कि सीबीआई के जांच अधिकारी नॉन-कोऑपरेशन का बहाना बना रहे हैं. अदालत के समक्ष जो रिपोर्ट रखी थी, उसमें कुछ भी ठोस तथ्य नहीं थे. इसी पर खंडपीठ की नाराजगी थी. तभी खंडपीठ ने कहा कि किस तरह के अधिकारी हैं सीबीआई के पास? ये पूरी तरह से बोगस अधिकारी हैं. इन्हें सेवा में रहने का हक नहीं है. अदालत के समक्ष पेश किया गया दस्तावेज यूजलेस है.

जस्टिस अमानुल्लाह खान ने सुनवाई के दौरान सीबीआई अधिकारी को बुलाया और उनसे कड़े सवाल किए. जस्टिस अमानुल्लाह ने सीबीआई अधिकारी से कहा कि क्या तुम राजनीति कर रहे हो? रिपोर्ट में सबूत के रूप में एक भी पैराग्राफ नहीं है. अदालत ने कहा कि तथ्य व सबूत का एक भी पैराग्राफ अगर रिपोर्ट में हो तो उस पैरा के बारे में बताएं. ये बचकाना रिपोर्ट है. ये सभी बयान हैं और इनके आधार पर सीबीआई एक व्यक्ति को कन्विक्ट करना चाहती है. अदालत ने अस्सिटेंट सॉलिसिटर जनरल संजय से भी कड़े सवाल किए. मामले की सुनवाई के बाद अदालत ने कहा कि सारे तथ्यों पर गौर करने के बाद याचिकाकर्ता यानी देशराज को सशर्त अग्रिम जमानत दी जाती है. उसे जांच में सहयोग करना होगा.