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महिला वकील का पीछा करने के आरोपी वकील की अंतरिम जमानत रद्द, हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला वकील का पीछा करने और उत्पीड़न के आरोपी अधिवक्ता विजय सिंह चौहान की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. साथ ही उसके आचरण को न्यायालय की अवमानना के समान व पूरी तरह गैरपेशेवर बताते हुए यूपी बार कौंसिल को भी उसके आचरण की जांच करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि वह वकालत जारी रखने के योग्य है या नहीं.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने विजय सिंह चौहान की याचिका पर दिया है. हाईकोर्ट में वकालत करने वाली महिला अधिवक्ता का आरोप है कि आरोपी वकील करीब 11 महीने से लगातार उसका पीछा कर उसे परेशान कर रहा है. शिकायत के अनुसार आरोपी बार-बार महिला वकील का रास्ता रोकता था, सगाई के लिए दबाव बनाता था, लगातार फोन व आपत्तिजनक वॉयस संदेश भेजता था. उस पर महिला वकील की छवि खराब करने, पेशेवर जीवन में हस्तक्षेप करने, अदालत के समक्ष अपनी पहचान को लेकर भ्रामक जानकारी देने तथा मानसिक व पेशेवर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है.

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अधिवक्ता की गत 16 मार्च को अंतरिम जमानत मंजूर की थी. उस समय उसने बिना शर्त माफी मांगते हुए लिखित आश्वासन दिया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करेगा और न ही किसी भी माध्यम से महिला अधिवक्ता से संपर्क करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने इस आश्वासन का उल्लंघन किया. पहले उसने जज के चैंबर में सीधे आवेदन भेजकर हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश और वकालत करने की अनुमति मांगी.