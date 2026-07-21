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महिला वकील का पीछा करने के आरोपी वकील की अंतरिम जमानत रद्द, हाईकोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा

हाईकोर्ट ने यूपी बार कौंसिल को आचरण की जांच करने का निर्देश दिया. साथ ही पूछा कि वह वकालत करने के योग्य है या नहीं.

इलाहाबाद हाईकोर्ट.
इलाहाबाद हाईकोर्ट. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 10:21 PM IST

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प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने महिला वकील का पीछा करने और उत्पीड़न के आरोपी अधिवक्ता विजय सिंह चौहान की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए उसे तत्काल न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है. साथ ही उसके आचरण को न्यायालय की अवमानना के समान व पूरी तरह गैरपेशेवर बताते हुए यूपी बार कौंसिल को भी उसके आचरण की जांच करने और यह तय करने का निर्देश दिया कि वह वकालत जारी रखने के योग्य है या नहीं.

यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने विजय सिंह चौहान की याचिका पर दिया है. हाईकोर्ट में वकालत करने वाली महिला अधिवक्ता का आरोप है कि आरोपी वकील करीब 11 महीने से लगातार उसका पीछा कर उसे परेशान कर रहा है. शिकायत के अनुसार आरोपी बार-बार महिला वकील का रास्ता रोकता था, सगाई के लिए दबाव बनाता था, लगातार फोन व आपत्तिजनक वॉयस संदेश भेजता था. उस पर महिला वकील की छवि खराब करने, पेशेवर जीवन में हस्तक्षेप करने, अदालत के समक्ष अपनी पहचान को लेकर भ्रामक जानकारी देने तथा मानसिक व पेशेवर उत्पीड़न करने का भी आरोप लगाया गया है.

कोर्ट ने इस मामले में आरोपी अधिवक्ता की गत 16 मार्च को अंतरिम जमानत मंजूर की थी. उस समय उसने बिना शर्त माफी मांगते हुए लिखित आश्वासन दिया था कि न्यायालय की अनुमति के बिना हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश नहीं करेगा और न ही किसी भी माध्यम से महिला अधिवक्ता से संपर्क करेगा. मामले की सुनवाई के दौरान आरोपी ने इस आश्वासन का उल्लंघन किया. पहले उसने जज के चैंबर में सीधे आवेदन भेजकर हाईकोर्ट परिसर में प्रवेश और वकालत करने की अनुमति मांगी.

इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि किसी आदेश में संशोधन कराना हो तो विधि सम्मत तरीका रजिस्ट्री के माध्यम से आवेदन दाखिल करना है, न कि सीधे जज के चैंबर में आवेदन भेजना. कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया यह कृत्य प्रभावित करने का प्रयास प्रतीत होता है और न्याय प्रशासन में हस्तक्षेप की श्रेणी में आ सकता है. इसके अलावा सुनवाई के दिन आरोपी स्वयं कोर्ट में उपस्थित मिला जबकि उसने आश्वासन दिया था कि वह न्यायालय नहीं आएगा ताकि पीड़िता किसी प्रकार का भय महसूस न करे.

कोर्ट ने कहा कि आज न्यायालय यह देखकर आश्चर्यचकित है कि आरोपी अपने वकील की मौजूदगी के बावजूद स्वयं उपस्थित है. यह उसके आश्वासन का सीधा उल्लंघन है. कोर्ट ने इन परिस्थितियों को गंभीर मानते हुए आरोपी वकील की अंतरिम जमानत तत्काल प्रभाव से रद्द करते हुए उसे हिरासत में लेकर संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश कर जेल भेजने का निर्देश दिया. साथ ही पीड़िता की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह भी आदेश दिया कि मुकदमे के निष्पादन तक उसे उपलब्ध कराई गई व्यक्तिगत सुरक्षा जारी रखी जाए. कोर्ट ने आदेश की कॉपी यूपी बार कौंसिल के सचिव को भेजने का निर्देश देते हुए कहा कि आरोपी वकील के आचरण की जांच की जाए और कानून के अनुसार उचित कार्रवाई की जाए.

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