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सवा सौ साल पुरानी गाजियाबाद के श्री सुल्लामल रामलीला की दिलचस्प कहानी, कमेटी के अध्यक्ष की जुबानी

नई दिल्ली/गाजियाबाद: गाजियाबाद की श्री सुल्लामल रामलीला की शुरुआत सन 1900 से पहले हुई थी. लाला सुल्लामल द्वारा रामलीला की शुरुआत की गई थी. सुल्लामल रामलीला के इतिहास में सिर्फ मंच पर निभाए गए किरदारों और संवादों की कहानी नहीं है. इसके साथ एक ऐसा दौर भी जुड़ा है जब रामलीला के मंचन के लिए आज जैसी तकनीक नहीं थी. न तैयार मंच, ना बाजार का मेकअप का सामान और ना ही लाइटिंग की व्यवस्था. इसके बावजूद रामलीला होती थी और पूरे उत्साह के साथ होती थी. फर्क सिर्फ इतना था कि उस समय रामलीला देखने से पहले लोग रामलीला का हिस्सा भी बनते थे.

आज की रामलीला के सामान आसानी से होते हैं उपलब्ध आज मंचन से जुड़ी लगभग हर चीज बाजार में आसानी से उपलब्ध है. मुकुट चाहिए तो तैयार मुकुट मिल जाएगा, कॉस्ट्यूम चाहिए तो दुकानों पर किराए पर कॉस्ट्यूम उपलब्ध है. मेकअप के लिए कलाकार और मेकअप आर्टिस्ट हैं. मंच सजाने के लिए अलग टीम में है. रोशनी और साउंड इफेक्ट के लिए भी पर्याप्त संसाधन मौजूद है, लेकिन करीब सात दशक पहले की रामलीला में इन सुविधाओं की जगह स्थानीय लोगों की मेहनत हुनर और सामूहिक भागीदारी हुआ करती थी.

कलाकार के आभूषण का इंतजाम भी सहयोग से किया जाता था पुराने दौर की रामलीला में सबसे बड़ी चुनौती मंचन के लिए ज़रूरी सामग्री जुटाना होती थी. आज कलाकार के लिए मुकुट आभूषण और कॉस्ट्यूम तैयार मिल जाते हैं. उस समय स्थानीय लोग इन चीजों को तैयार करते थे. गत्ते से मुकुट बनाया जाता था. उसे आकार देने के बाद धूप में सुखाया जाता था ताकि गत्ता अच्छे से चिपक जाए. फिर उसे सजाने की कोशिश की जाती थी. साधारण सामग्री को इस तरह तैयार किया जाता था कि मंच पर वह किसी राजसी मुकुट जैसा दिखाई दे. यही काम किसी एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं होती थी. इलाके के लोग मिलकर सामग्री जुटाते थे और फिर उसे तैयार करते थे.

कलाकारों के लिए कपड़े स्थानीय लोगों की मदद से होते थे तैयार

राम लक्ष्मण सीता रावण या दूसरे किरदारों की भूमिका निभाने वाले कलाकारों के लिए कपड़े भी किसी दुकान से तैयार होकर नहीं आते थे. स्थानीय लोग अपने घरों से कपड़े लेकर आते थे. जिस परिवार के पास लहंगा या कोई अन्य कपड़ा होता था. वह उसे रामलीला के किरदार के लिए दे देता था. उसे दौर में महिलाओं का मंचन में हिस्सा लेना सामान्य नहीं था. इसलिए महिला पात्रों की भूमिका भी पुरुष ही निभाते थे. कई बार कलाकार अपने परिवार की महिलाओं के आभूषण तक लेकर आते थे. घर का लहंगा, आभूषण और उपलब्ध कपड़े ही मंच पर किसी किरदार की पहचान बनते थे.

सीमित कलाकार ही ज्यादा से ज्यादा निभाते थें किरदार

पुरानी रामलीला में एक और खासियत थी. सीमित कलाकारों में ज्यादा से ज्यादा किरदारों को निभाना. आज बड़ी रामलीलाओं में अलग-अलग भूमिकाओं के लिए कलाकारों की पूरी टीम होती है उसे समय कलाकारों की संख्या सीमित होती थी. वीरू बाबा बताते हैं कि पहले बहुत कम पात्रों में लीला का मंचन किया जाता था. एक व्यक्ति को एक से अधिक किरदार निभाने पड़ते थे. इससे कलाकारों को सिर्फ अभी नहीं बल्कि समय और मंच के हिसाब से अपनी भूमिका बदलने की कला भी सीखनी पड़ती थी.

पुराने दौर की व्यवस्था अपने आप में थी एक तकनीक

पुराने दौर की व्यवस्था ही अपने आप में एक तकनीक थी. मंच के पीछे तेजी से पोशाक बदलना, अलग किरदार के लिए तैयार होना और सही समय पर मंच पर पहुंचना. किसी आज की प्रोडक्शन मैनेजमेंट से कम चुनौती पूर्ण नहीं था. फर्क सिर्फ इतना था कि तब इसके लिए आधुनिक टीम नहीं बल्कि स्थानीय लोगों का सहयोग काम आता था.



रामलीला से कई हफ्ते पहले शुरू होती थी तैयारी

1960 के आसपास के दौर में रामलीला की रौनक सिर्फ़ मंचन शुरू होने के दिन नहीं बल्कि उससे कई सप्ताह पहले देखने को मिलती थी. अलग-अलग इलाक़ों में rehearsal शुरू हो जाते थे किसी के घर में रिहर्सल होता था कहीं छत पर कलाकार संवाद दोहराते थे और कहीं खाली मैदान में तैयारी की जाती.रिहर्सल देखने के लिए आसपास के लोग भी पहुंचते थे. यानी अभ्यास भी एक तरह का छोटा सा आयोजन बन जाता था. बच्चे उत्सुकता से कलाकारों को देखते थे. बड़े लोग संवाद और अभिनय को परखने थे ताकि कलाकार अपनी गलतियों सुधार सके. यहां तक की रात में पर्याप्त रोशनी की व्यवस्था नहीं होने के कारण कई रिहर्सल दिन में ही होते थे .वीरू बाबा के मुताबिक, उसे दौर में लोगों के पास आज की भाग दौड़ वाली जिंदगी की तुलना में अधिक समय था. लोग रामलीला के लिए अपना समय दिया करते थे ताकि तैयारी बेहतर हो.



कुर्सियां नहीं थी बोरी और दरी लेकर आते थे लोग

वीरू बाबा को 1960 के दशक की रामलीला की एक तस्वीर आज भी याद है. वह बचपन में अपने परिवार के साथ रामलीला देखने आते थे. उस समय मैदान में आज जैसी कुर्सियों की व्यवस्था नहीं होती थी, लोग अपने साथ बोरी और दरी लेकर आते थे. जहां-जगह मिली वहीं बोरी और दरी बिछाई और परिवार के साथ बैठकर रामलीला देखी. आज दर्शक मंच के सामने बड़े आराम से कुर्सियों पर बैठते हैं और घंटे तक मंचन देखते हैं, वक्त के साथ बहुत कुछ बदल गया.



घंटाघर की रामलीला में दूर-दूर से आते थे लोग

आज गाजियाबाद और आसपास के अलग-अलग क्षेत्र में कई रामलीलाओं का आयोजन होता है. दर्शकों के पास विकल्प है लेकिन उसे दौर में घंटाघर की रामलीला का अलग ही नाम हुआ करता था. वीरू बाबा बताते हैं कि उस समय गाजियाबाद में रामलीला के लिए इतनी जगह पर आयोजन नहीं होते थे. घंटाघर की रामलीला देखने के लिए दूर-दूर से लोग पहुंचे थे. उस समय ट्रांसपोर्ट के साधन भी आज जैसे नहीं थे. रामलीला के आसपास सड़कों पर बैलगाड़ियों की लंबी कतारें दिखाई देती थी. कई किलोमीटर तक लोगों के आने जाने का दृश्य रामलीला की रौनक का हिस्सा बन जाता था.आज रामलीला का मंचन देर तक चलता है. दशहरे के दिन रावण दहन भी रात में होता है. कई बार 11 तक बजे जाते हैं. पुराने दौर में ऐसा नहीं था. वीरू बाबा बताते हैं कि उस समय दिन ढलते ही रावण दहन कर दिया जाता था. इसके पीछे एक व्यवहारिक कारण था लोगों को अंधेरे होने के बाद अपने घर वापस लौटना होता था. परिवहन के साधन सीमित थे और रात में आवाजाही मुश्किल हुआ करती थी



उस्ताद और खलीफा संभालते थे मंचन

आज रामलीला के मंचन के जिम्मेदारी थिएटर ग्रुप के पास होती है. अभिनय, संवाद, मेकअप, कॉस्ट्यूम, लाइट और मंच प्रबंधन अलग-अलग लोगों को जिम्मेदारी दी जाती है. पुराने दौर में व्यवस्था अलग थी मंचन सीखने और कलाकारों को तैयार करने के लिए उस्ताद और खलीफा की भूमिका महत्वपूर्ण होती थी. उस्ताद कलाकारों को मंचन और अभिनय सिखाते थे वही खलीफा उन लोगों को कहा जाता था जो अलग-अलग किरदारों की भूमिका निभाते थे.

सिनेमा ने बदला मंचन

वीरू बाबा कह्ते हैं कि रामलीला के मंचन को बदलने में सिनेमा की भी बड़ी भूमिका रही है. सिनेमा से लोगों को नए दृश्य नई प्रस्तुति और नई तकनीक देखने को मिली. उसके बाद रामलीला के मंचन में यह सोच तेजी के साथ बड़ी की प्रस्तुति को और प्रभावी कैसे बनाया जा सकता है .



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