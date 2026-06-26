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'बुखार चौक पहुंच जाइये..' बिहार में चौराहे का अजीब नाम, पीछे की कहानी सुनकर हैरान रह जाएंगे आप

मुजफ्फरपुर में बोखार चौक ( ETV Bharat )

मुजफ्फरपुर: बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में एक ऐसा चौक है, जिसका नाम सुनकर लोग अक्सर हैरान रह जाते हैं. 'बोखार चौक' नाम सुनते ही लोगों को लगता है कि शायद इसका संबंध किसी अस्पताल या बीमारी से होगा लेकिन इस नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है. यह नाम किसी बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि वर्षों पहले हुए एक मजाक से पड़ा था. 'बोखार चौक' से बनी पहचान: मरवन प्रखंड स्थित रक्सा गांव में मौजूद यह चौक आज पूरे इलाके में 'बोखार चौक' के नाम से मशहूर है. मुजफ्फरपुर शहर से करीब 15 किलोमीटर पश्चिम बसे इस गांव की आबादी 10 हजार से अधिक है. गांव के बीचों-बीच स्थित यह चौक आज स्थानीय पहचान का केंद्र बन चुका है. खास बात यह है कि सरकारी रिकॉर्ड और सूचना पट्टों पर भी इसी नाम का उल्लेख मिलता है. मुजफ्फरपुर के 'बोखार चौक' के पीछे की दिलचस्प कहानी (ETV Bharat) मजाक में कहा, बन गई हकीकत: स्थानीय लोगों के मुताबिक जिस जगह को आज बोखार चौक कहा जाता है, वह जमीन कभी जमादार राय के परिवार की थी. वर्षों पहले यहां सब्जी मंडी और स्थानीय बाजार लगता था. आसपास के गांवों से लोग खरीदारी, मेल-मिलाप और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए इसी स्थान पर जुटते थे. धीरे-धीरे यह जगह गांव का प्रमुख केंद्र बन गई.