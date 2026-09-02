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निकाय चुनाव 2026: नागौर में सास को दो बहुओं से मिलेगी चुनौती, डूंगरपुर में भाजपा का खाता 'खुला'

सास बोलीं- जनता तय करेगी कौन जीतेगा: कांग्रेस प्रत्याशी मुनी ने कहा कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है. मेरे सामने दो भतीजों की पत्नियां चुनाव लड़ रही हैं. सभी अपना जोर लगा रहे हैं. अब किसका जोर चलेगा, यह जनता तय करेगी. वहीं, बहू बेबी सोलंकी ने कहा कि चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है. सास चुनाव लड़ रही हैं तो उन्हें चुनाव लड़ने दो. हम भी चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीतकर बताएंगे.

नागौर में वार्ड नंबर 22 ओबीसी महिला के लिए आरक्षित है. इसमें जगदीश सोलंकी की पत्नी मुनी सोलंकी को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है. मुनी के भतीजे विक्की सोलंकी की पत्नी बेबी और भतीजे पप्पू सोलंकी की पत्नी रेखा सोलंकी भी निर्दलीय के रूप में मैदान में उतरी हैं, यानी सास एवं दो बहुओं के बीच मुकाबला चर्चा का विषय हो गया. रोचक बात है कि दोनों बहुएं एक ही गली-मोहल्ले में रहती हैं, जबकि सास मुनी पीछे की गली में रहती हैं.

वहीं, अब वार्ड नंबर 22 की कहानी और भी दिलचस्प है. यहां एक सास के सामने परिवार की दो बहुएं चुनाव मैदान में उतर गईं. उधर, डूंगरपुर में वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी का आवेदन रद्द होने के कारण मैदान में इकलौते बचे भाजपा का प्रत्याशी का निर्विरोध निर्वाचन तय हो गया. डूंगरपुर नगर परिषद में भाजपा का खाता मतदान से पहले ही तय हो गया.

नागौर/डूंगरपुर: प्रदेश में स्थानीय निकाय चुनाव में रोचक मुकाबले नजर आ रहे हैं. कहीं मामा-भांजा में कशमकश तो कहीं सास-बहू के बीच सियासी तलवारें खींची है. नागौर नगर परिषद के वार्ड 10 में मामा-भांजा में टिकट को लेकर रोचक मुकाबला हुआ. कांग्रेस ने मामा की टिकट काटकर भांजे को थमाई तो मामा ने बगावत कर भाजपा उम्मीदवार को समर्थन दे दिया.

एक बहू की भाजपा से बगावत: वहीं, मुनी के भतीजे पप्पू सोलंकी की पत्नी रेखा सोलंकी ने कहा कि मैंने भाजपा से टिकट मांगा था. लंबे समय से बीजेपी से जुड़ी हूं, लेकिन पार्टी ने टिकट किसी और को दे दिया. वे अब निर्दलीय उतरी हैं. सास-बहू के मुकाबले को लेकर रेखा ने कहा, चुनाव लड़ना सभी का अधिकार है. किसी को चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता.

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डूंगरपुर में कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा खारिज: उधर, डूंगरपुर नगर परिषद चुनाव में मंगलवार देर रात नामांकन पत्रों की जांच में वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी का आवेदन रद्द हो गया. यहां केवल भाजपा का प्रत्याशी मैदान में बचा. डूंगरपुर रिटर्निंग अधिकारी सोनू कुमार गुर्जर ने बताया कि विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में परिषद के सभी 40 वार्डों के कुल 196 नामांकन पत्रों की जांच की गई. आपराधिक मामले दर्ज होने के कारण वार्ड 23 से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश कटारा का नामांकन खारिज कर दिया. अब वार्ड 23 से भाजपा उम्मीदवार मनन कलासुआ इकलौते प्रत्याशी बचे हैं. मनन निवर्तमान सभापति एवं भाजपा नेता अमृत कलासुआ के बेटे हैं. हालांकि, निर्वाचन आयोग की ओर से मनन की जीत की आधिकारिक घोषणा बाकी है.

डूंगरपुर नगर परिषद में मनन कलासुआ का वार्ड 23 में निर्विरोध निर्वाचन तय (ETV Bharat Dungarpur)

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88 पर्चे खारिज: डूंगरपुर नगर परिषद में नामांकन पत्रों की गहन जांच के बाद कुल 88 आवेदन खारिज किए गए. इनमें अधिकांश भाजपा और कांग्रेस से आधिकारिक सिंबल (फार्म-बी) नहीं मिलने वाले डमी प्रत्याशी थे. अब कुल 103 उम्मीदवारों के 108 आवेदन पत्र वैध पाए गए. इनमें भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष प्रभु पंड्या, अनिल पटेल, रेखा श्रीमाल और भोपाल सिंह के भरे गए दोहरे नामांकन भी हैं. अब नगर परिषद के लिए भाजपा के 40, कांग्रेस के 39, बीएपी के 12 एवं निर्दलीय 12 प्रत्याशी हैं.

बागियों और निर्दलियों को मनाने का दौर शुरू: परिषद के कई वार्डों में निर्दलीय प्रमुख दलों का समीकरण बिगाड़ रहे हैं. भाजपा के पूर्व उपसभापति सुदर्शन जैन को टिकट देने से नाराज सुनील जैन ने वार्ड 31 से निर्दलीय के रूप में ताल ठोक दी. कई अन्य वार्डों में भी बागी डटे हैं, जिन्हें मनाने में वरिष्ठ नेता लगे हैं.

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