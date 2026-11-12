सरकार देगी व्यापारियों को बड़ी राहत, 10 लाख तक के बकाये पर पूरा ब्याज और अर्थदंड होगा माफ, जानिए योजना से जुड़ी खास बातें

सरकार देगी व्यापारियों को बड़ी राहत, 10 लाख तक के बकाये पर पूरा ब्याज और अर्थदंड होगा माफ, जानिए योजना से जुड़ी खास बातें
टैक्स का बोझ कम करने के मकसद से राज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना शरू की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 12, 2026 at 7:29 PM IST
फिरोजाबाद : कारोबारियों को राहत देने और उन पर टैक्स का बोझ कम करने के मकसद से राज्य कर विभाग ने ब्याज माफी योजना शरू की है. इस योजना के तहत 10 लाख तक के बकाए पर पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ करने की व्यवस्था है.
उपायुक्त, राज्य कर विभाग, असित कुमार सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार व्यापारियों और उद्यमियों को राहत देने के लिए समय-समय पर कई सुविधाएं और योजनाएं उपलब्ध करा रही है. इनका उद्देश्य कारोबारियों पर बकाये का बोझ कम करना, कर प्रणाली को सरल बनाना और व्यापार को बढ़ावा देना है.
इसी क्रम में राज्य कर विभाग की ओर से प्रदेश सरकार की ब्याज माफी योजना के प्रति व्यापारियों को जागरूक किया जा रहा है. इस योजना के तहत 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर व्यापारियों को पूरा ब्याज और अर्थदंड माफ करने का लाभ मिलेगा.
दबरई में आयोजित बैठक में उपायुक्त, फिरोजाबाद असित कुमार सिंह ने बताया कि 31 दिसंबर 2025 तक सृजित बकाये पर योजना लागू होगी. उत्तर प्रदेश बिक्री कर, केंद्रीय बिक्री कर, व्यापार कर, प्रवेश कर और वैट समेत विभिन्न अधिनियमों के तहत बकाया कर पर लगे ब्याज और अर्थदंड में छूट दी जाएगी.
योजना का लाभ लेने के लिए मूल बकाया धनराशि जमा करना अनिवार्य है. 10 लाख रुपये तक के मूल बकाये पर ब्याज की पूरी राशि माफ होगी. 10 लाख से एक करोड़ रुपये तक के बकाये पर 10 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा, 90 प्रतिशत माफ होगा. एक से पांच करोड़ रुपये तक के बकाये पर 25 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा, 75 प्रतिशत की छूट मिलेगी. पांच करोड़ रुपये से अधिक के बकाये पर 50 प्रतिशत ब्याज जमा करना होगा.
बैठक में सहायक आयुक्त, फिरोजाबाद राधा स्वामी, उपायुक्त, शिकोहाबाद शेखर चौरसिया, राज्य कर अधिकारी अजय बहादुर कायस्थ एवं राज्य कर अधिकारी पुनीत कुमार दिवेदी व्यापार संगठन के पदाधिकारी धीरज अग्रवाल सहित बड़ी संख्या में व्यापारी उपस्थित रहे.
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