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बेलगाम स्पीड पर इंटरसेप्टर से नजर, 200 मीटर दूर से ही पकड़ी जाएगी रफ्तार, 9 महीने में 9216 चालकों पर कार्रवाई

बेतरतीब स्पीड पर इंटरसेप्टर से नजर ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

दुर्ग: दुर्ग जिले की सड़कों पर अब तेज रफ्तार से वाहन चलाना चालकों को भारी पड़ सकता है. यातायात पुलिस ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और ओवरस्पीड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस इंटरसेप्टर वाहन के जरिए निगरानी तेज कर दी है.लेजर स्पीड गन और हाईटेक कैमरों से लैस ये वाहन करीब 200 मीटर दूर से ही गुजर रहे वाहन की गति रिकॉर्ड कर सकता है. खास बात ये है कि निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन को मौके पर रोकना जरूरी नहीं है. नियमों के तहत साक्ष्य मिलने पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में अब तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा.

200 मीटर दूर से ही पकड़ी जाएगी रफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISGARH) तेज रफ्तार वाहनों पर शिकंजा