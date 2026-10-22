बेलगाम स्पीड पर इंटरसेप्टर से नजर, 200 मीटर दूर से ही पकड़ी जाएगी रफ्तार, 9 महीने में 9216 चालकों पर कार्रवाई
दुर्ग में सड़क पर तेज रफ्तार वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए यातायात पुलिस इंटरसेप्टर का इस्तेमाल कर रही है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : October 22, 2026 at 7:23 PM IST
दुर्ग: दुर्ग जिले की सड़कों पर अब तेज रफ्तार से वाहन चलाना चालकों को भारी पड़ सकता है. यातायात पुलिस ने सड़क हादसों पर अंकुश लगाने और ओवरस्पीड वाहनों पर शिकंजा कसने के लिए आधुनिक तकनीक से लैस इंटरसेप्टर वाहन के जरिए निगरानी तेज कर दी है.लेजर स्पीड गन और हाईटेक कैमरों से लैस ये वाहन करीब 200 मीटर दूर से ही गुजर रहे वाहन की गति रिकॉर्ड कर सकता है. खास बात ये है कि निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले वाहन को मौके पर रोकना जरूरी नहीं है. नियमों के तहत साक्ष्य मिलने पर ऑनलाइन चालान की कार्रवाई की जा सकती है. ऐसे में अब तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों के लिए बच निकलना आसान नहीं होगा.
तेज रफ्तार वाहनों पर शिकंजा
यातायात पुलिस के आंकड़े भी सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान की तस्वीर बयां करते हैं. जनवरी से सितंबर 2026 तक दुर्ग यातायात पुलिस ने इंटरसेप्टर वाहन और अन्य प्रवर्तन कार्रवाइयों के माध्यम से कुल 9 हजार 216 वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की है.इस दौरान 69 लाख 44 हजार 100 रुपये समन शुल्क वसूल किया गया.
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
यातायात पुलिस के मुताबिक, तेज रफ्तार सड़क दुर्घटनाओं की प्रमुख वजहों में से एक है.कई बार वाहन चालक पुलिस की चेकिंग देखकर रास्ता बदल लेते हैं या तेज गति से निकल जाते हैं. ऐसे मामलों में इंटरसेप्टर वाहन की आधुनिक तकनीक काफी मददगार साबित हो रही है. इसकी मदद से सड़क पर चल रहे वाहनों की गति पर नजर रखी जा सकती है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ साक्ष्यों के आधार पर कार्रवाई की जा सकती है.
इस अभियान का उद्देश्य केवल चालान काटना और जुर्माना वसूल करना नहीं है, बल्कि वाहन चालकों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करना भी है.पुलिस लोगों से निर्धारित गति सीमा में वाहन चलाने, दोपहिया वाहन पर हेलमेट पहनने, शराब पीकर ड्राइविंग नहीं करने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है- कौशलेंद्र पटेल, एएसपी यातायात
नियम तोड़ने वाले वाहनों पर कार्रवाई
कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो निर्धारित गति सीमा का उल्लंघन करने वाले 1 हजार 862 वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई.वहीं, बिना हेलमेट वाहन चलाने वाले 6 हजार 920 चालकों को नियमों का उल्लंघन करते पाया गया. इसके अलावा 153 वाहन चालकों के खिलाफ प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल और 226 चालकों के खिलाफ शराब पीकर वाहन चलाने के मामलों में कार्रवाई की गई. वहीं, वाहनों में प्रतिबंधित काली फिल्म का उपयोग करने वाले 55 चालकों पर भी यातायात पुलिस ने शिकंजा कसा.
दुर्ग की सड़कों पर इंटरसेप्टर की निगरानी से साफ है कि यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी.अब देखना होगा कि आधुनिक तकनीक से लैस इस व्यवस्था के जरिए तेज रफ्तार पर कितना प्रभावी नियंत्रण लगाया जा सकता है और सड़क दुर्घटनाओं में कितनी कमी आती है.
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