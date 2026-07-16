ETV Bharat / state

दीक्षांत समारोह : गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टरों ने साझा किए दिल के जज्बात, बताया क्या है लक्ष्य...

दीक्षांत समारोह के बाद गोल्ड मेडल पाने वाले चिकित्सकों ने ईटीवी भारत से खास बातचीत की, जहां उन्होंने कहा कि फील्ड में सेवा समर्पण और अनुशासन के माध्यम से ही वे आगे बढ़कर अपने मरीजों की सेवा करेंगी.

लखनऊ: अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का बुधवार को दूसरा दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें 11,053 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई. इसके अलावा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों को 55 पदक सौंपकर सम्मानित किया गया. इस अवसर पर विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी मेडिकल, डेंटल और नर्सिंग कॉलेजों के मेधावी छात्र-छात्राओं का गौरव बढ़ाया गया.

ऋचा ज्योति भूषण तिवारी, जिन्हें एमडी (पीडियाट्रिक) में गोल्ड मेडल मिला है, उन्होंने बताया कि जब वह महज दूसरी कक्षा में थीं, तभी से उन्होंने डॉक्टर बनने का सपना देख लिया था. उनके पूरे परिवार में कोई भी डॉक्टर नहीं है. ऋचा ने कहा कि मैं मरीजों की सेवा करना चाहती हूं, मेरे मरीज छोटे बच्चे होंगे, इसलिए उनकी सेवा करना मुझे और भी अधिक सुकून और आनंद देगा.

एमएससी नर्सिंग में गोल्ड मेडलिस्ट हासिल करने के बाद काव्या पांडेय ने कहा कि नर्सिंग का काम समर्पण का है, मरीजों को कई बार तकलीफ अधिक होती है. काम का बोझ ज्यादा होता है. इसके बावजूद संयम से काम करना है, यही लक्ष्य मैंने लिया है और सेवा ही मेरा संकल्प है.

डॉ. निष्ठा भारद्वाज (एमडी, गायनेकोलॉजी) को गोल्ड मेडल मिला है. उन्होंने कहा कि आज के दौर में लोग गूगल और चैटजीपीटी जैसे डिजिटल टूल्स की मदद लेकर खुद ही अपना इलाज शुरू कर देते हैं, यह बेहद खतरनाक है. मरीजों को समझना चाहिए कि सही और सुरक्षित इलाज सिर्फ एक योग्य डॉक्टर के पास जाकर ही मिल सकता है. उन्होंने यह भी कहा कि मेरी यही कोशिश रहेगी कि हमारे मरीजों को बेहतरीन और प्रामाणिक इलाज मिले, ताकि वे डिजिटल माध्यमों के चक्कर में पड़कर अपनी बीमारी को और न बिगाड़ लें.

ये भी पढ़ें- राज्यपाल आनंदी बेन पटेल बोलीं- डॉक्टर का काम केवल दवा लिखना नहीं, मरीज का इतिहास रखेंगे तभी होगा बेहतर इलाज