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आईआईटी आईएसएम धनबाद में पद्मश्री निवेदिता भिड़े का छात्रों से संवाद, राष्ट्र निर्माण का दिया मंत्र

धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद में मंगलवार को शताब्दी व्याख्यान का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित तथा विवेकानंद रॉक मेमोरियल एवं विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी की अखिल भारतीय अध्यक्ष निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने छात्रों से संवाद किया. उन्होंने “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, युवाओं के लिए एक संदेश” विषय पर अपने विचार साझा किए.

संस्थान के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत विभाग के प्रोफेसर और समन्वयक प्रो. रवि कुमार गंगवार ने निवेदिता भिड़े के परिचय से की. उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सेवा और विवेकानंद केंद्र से जुड़े उनके लंबे योगदान पर प्रकाश डाला.

आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार किसी एक दौर तक सीमित नहीं हैं. बदलते समय में भी उनके विचार समाज और युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार हासिल करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास के साथ मानवता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना होना चाहिए.

निदेशक ने छात्रों से स्वामी विवेकानंद के विचारों को केवल याद करने के बजाय उनके मूल भाव को समझकर जीवन में उतारने का आह्वान किया. उनके अनुसार, शिक्षा तभी सार्थक है, जब वह व्यक्ति के साथ-साथ समाज के विकास में भी योगदान दे.

अपने संबोधन में पद्मश्री निवेदिता भिड़े ने स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध आह्वान “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको” की व्यापक व्याख्या की. उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल करने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी है.

उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिमी देशों की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने दोनों समाजों को करीब से देखा और भारत की विशिष्ट ताकत को पहचाना. भारत की विविधता को इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी बड़ी शक्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा अलग-अलग विचारों और संस्कृतियों को स्वीकार करने की रही है.

“उठो” के अर्थ को समझाते हुए उन्होंने युवाओं से आलस्य, जड़ता, ईर्ष्या और पहल करने की कमी से बाहर निकलने की अपील की. वहीं “जागो” का अर्थ केवल नींद से जागना नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना बताया.

निवेदिता ने कहा कि भारत की प्रगति को केवल आर्थिक विकास, मजबूत रक्षा व्यवस्था या विज्ञान एवं तकनीक की उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता. विकास के साथ देश की मूल भावना, मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है.