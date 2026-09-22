आईआईटी आईएसएम धनबाद में पद्मश्री निवेदिता भिड़े का छात्रों से संवाद, राष्ट्र निर्माण का दिया मंत्र
आईआईटी आईएसएम धनबाद में आयोजित कार्यक्रम में पद्मश्री निवेदिता भिड़े शामिल हुईं. नरेंद्र निषाद की रिपोर्ट.
Published : September 22, 2026 at 7:27 PM IST
धनबादः आईआईटी आईएसएम धनबाद में मंगलवार को शताब्दी व्याख्यान का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पद्मश्री से सम्मानित तथा विवेकानंद रॉक मेमोरियल एवं विवेकानंद केंद्र, कन्याकुमारी की अखिल भारतीय अध्यक्ष निवेदिता रघुनाथ भिड़े ने छात्रों से संवाद किया. उन्होंने “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको, युवाओं के लिए एक संदेश” विषय पर अपने विचार साझा किए.
संस्थान के शताब्दी वर्ष के तहत आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग विभाग ने किया. कार्यक्रम की शुरुआत विभाग के प्रोफेसर और समन्वयक प्रो. रवि कुमार गंगवार ने निवेदिता भिड़े के परिचय से की. उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सेवा और विवेकानंद केंद्र से जुड़े उनके लंबे योगदान पर प्रकाश डाला.
आईआईटी (आईएसएम) के निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने कहा कि स्वामी विवेकानंद के विचार किसी एक दौर तक सीमित नहीं हैं. बदलते समय में भी उनके विचार समाज और युवाओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल रोजगार हासिल करना नहीं, बल्कि व्यक्ति के समग्र विकास के साथ मानवता के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित करना होना चाहिए.
निदेशक ने छात्रों से स्वामी विवेकानंद के विचारों को केवल याद करने के बजाय उनके मूल भाव को समझकर जीवन में उतारने का आह्वान किया. उनके अनुसार, शिक्षा तभी सार्थक है, जब वह व्यक्ति के साथ-साथ समाज के विकास में भी योगदान दे.
अपने संबोधन में पद्मश्री निवेदिता भिड़े ने स्वामी विवेकानंद के प्रसिद्ध आह्वान “उठो, जागो और लक्ष्य प्राप्त होने तक मत रुको” की व्यापक व्याख्या की. उन्होंने कहा कि यह केवल व्यक्तिगत सफलता हासिल करने की प्रेरणा नहीं है, बल्कि भारत के पुनरुत्थान और राष्ट्र निर्माण का संदेश भी है.
उन्होंने कहा कि भारत और पश्चिमी देशों की यात्रा के दौरान स्वामी विवेकानंद ने दोनों समाजों को करीब से देखा और भारत की विशिष्ट ताकत को पहचाना. भारत की विविधता को इसकी कमजोरी नहीं, बल्कि इसकी बड़ी शक्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा अलग-अलग विचारों और संस्कृतियों को स्वीकार करने की रही है.
“उठो” के अर्थ को समझाते हुए उन्होंने युवाओं से आलस्य, जड़ता, ईर्ष्या और पहल करने की कमी से बाहर निकलने की अपील की. वहीं “जागो” का अर्थ केवल नींद से जागना नहीं, बल्कि अपने जीवन के उद्देश्य और देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना बताया.
निवेदिता ने कहा कि भारत की प्रगति को केवल आर्थिक विकास, मजबूत रक्षा व्यवस्था या विज्ञान एवं तकनीक की उपलब्धियों से नहीं मापा जा सकता. विकास के साथ देश की मूल भावना, मानवीय मूल्यों और सामाजिक जिम्मेदारियों को भी जीवन का हिस्सा बनाना जरूरी है.
धर्म की अवधारणा पर चर्चा करते हुए उन्होंने इसे केवल पूजा-पाठ तक सीमित न रखने की बात कही. उन्होंने कहा कि अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाना, जिम्मेदारी स्वीकार करना, त्याग की भावना रखना और दूसरों के प्रति सम्मान का भाव रखना भी धर्म का महत्वपूर्ण हिस्सा है.
युवाओं के जीवन में मोबाइल और डिजिटल तकनीक की बढ़ती भूमिका का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि यह तकनीक एक बड़ी ताकत है. इसके जरिए ज्ञान हासिल किया जा सकता है और समाज की कई समस्याओं के समाधान खोजे जा सकते हैं. लेकिन अनुशासन के अभाव में यही तकनीक समय की बर्बादी का कारण भी बन सकती है.
उन्होंने छात्रों से अनुशासन, एकाग्रता, आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति विकसित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि पेशेवर जीवन के लक्ष्य समय के साथ बदल सकते हैं, लेकिन जीवन का व्यापक उद्देश्य समाज और देश के लिए योगदान देने की भावना से जुड़ा होना चाहिए.
आईआईटी (आईएसएम) के छात्रों के साथ संवाद के दौरान उन्होंने विज्ञान और तकनीक को समाज की जरूरतों से जोड़ने पर भी जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत को अपनी वैज्ञानिक और तकनीकी क्षमता को मजबूत करते हुए ऐसी तकनीक विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, जो मानव जीवन के साथ-साथ पर्यावरण के लिए भी उपयोगी हो. इस कार्यक्रम के अंत में निदेशक प्रो. सुकुमार मिश्रा ने निवेदिता भिड़े को सम्मानित किया. इस अवसर पर संस्थान के शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी और बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे.
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