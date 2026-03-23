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देश के भावी आईएएस को सीएम का मंत्र, कहा- युवाओं की सफलता को लोकतंत्र की असली ताकत

भोपाल में सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कार्यक्रम ( ETV Bharat )

भोपाल: राजधानी के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं की सफलता को लोकतंत्र की असली ताकत बताया. इस कार्यक्रम में विभिन्न रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों ने अपने संघर्ष, रणनीति और सफलता की कहानियां साझा कीं, जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर ऊंचे पदों तक पहुंचना लोकतंत्र की खूबसूरती है. आप लोगों का चयन एक बार में होता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की परीक्षा हर पांच साल में होती है. दृष्टिहीनता को नहीं बनने दिया बाधा यूपीएससी में 173वीं रैंक हासिल करने वाले अक्षत बलदेव ने बिना किसी कोचिंग के सफलता हासिल कर एक मिसाल पेश की. उन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाई की. अक्षत का मानना है कि दृष्टिबाधिता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सोच और नजरिया सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी चुनौती को चुनौती की तरह नहीं लिया जाए, तो वह कभी बाधा नहीं बनती. पहले ही प्रयास में सफलता पाने वाले अक्षत का संदेश युवाओं के लिए साफ है कि सीमाएं दिमाग में होती हैं, अगर ठान लें तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है. PSC में चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत (ETV Bharat) हिंदी माध्यम बना पहचान की ताकत 260वीं रैंक हासिल करने वाली राजे चौहान ने बताया कि उन्होंने हिंदी माध्यम को अपनी ताकत बनाया. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को कंटेंट समझने में दिक्कतें आती हैं. लेकिन तकनीक ने अब यह दूरी काफी हद तक कम कर दी है. राजे ने चार प्रयासों के बाद सफलता हासिल की. इससे पहले दो बार मेन्स परीक्षा में मामूली अंतर से चूकने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उनका कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. निरंतर मेहनत और लक्ष्य पर अडिग रहना ही सबसे जरूरी है.