ETV Bharat / state

देश के भावी आईएएस को सीएम का मंत्र, कहा- युवाओं की सफलता को लोकतंत्र की असली ताकत

भोपाल के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कार्यक्रम.

Selected IAS Interaction program
भोपाल में सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कार्यक्रम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:47 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

भोपाल: राजधानी के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने युवाओं की सफलता को लोकतंत्र की असली ताकत बताया. इस कार्यक्रम में विभिन्न रैंक हासिल करने वाले अभ्यर्थियों ने अपने संघर्ष, रणनीति और सफलता की कहानियां साझा कीं, जो लाखों युवाओं के लिए प्रेरणा बनकर सामने आईं. मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत में साधारण पृष्ठभूमि से निकलकर ऊंचे पदों तक पहुंचना लोकतंत्र की खूबसूरती है. आप लोगों का चयन एक बार में होता है, लेकिन जनप्रतिनिधियों की परीक्षा हर पांच साल में होती है.

दृष्टिहीनता को नहीं बनने दिया बाधा

यूपीएससी में 173वीं रैंक हासिल करने वाले अक्षत बलदेव ने बिना किसी कोचिंग के सफलता हासिल कर एक मिसाल पेश की. उन्होंने इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री और स्क्रीन रीडिंग सॉफ्टवेयर की मदद से पढ़ाई की. अक्षत का मानना है कि दृष्टिबाधिता कोई कमजोरी नहीं, बल्कि सोच और नजरिया सबसे बड़ा अंतर पैदा करता है. उन्होंने कहा कि अगर किसी चुनौती को चुनौती की तरह नहीं लिया जाए, तो वह कभी बाधा नहीं बनती. पहले ही प्रयास में सफलता पाने वाले अक्षत का संदेश युवाओं के लिए साफ है कि सीमाएं दिमाग में होती हैं, अगर ठान लें तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है.

PSC में चयनित अभ्यर्थियों से बातचीत (ETV Bharat)

हिंदी माध्यम बना पहचान की ताकत

260वीं रैंक हासिल करने वाली राजे चौहान ने बताया कि उन्होंने हिंदी माध्यम को अपनी ताकत बनाया. ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले छात्रों को कंटेंट समझने में दिक्कतें आती हैं. लेकिन तकनीक ने अब यह दूरी काफी हद तक कम कर दी है. राजे ने चार प्रयासों के बाद सफलता हासिल की. इससे पहले दो बार मेन्स परीक्षा में मामूली अंतर से चूकने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी. उनका कहना है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता. निरंतर मेहनत और लक्ष्य पर अडिग रहना ही सबसे जरूरी है.

Selected IAS Interaction program
UPSC में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

सोशल मीडिया से बनाई दूरी

947वीं रैंक पाने वाली आयुषी गुप्ता ने अपनी सफलता का श्रेय अनुशासन और सही रणनीति को दिया. उन्होंने शुरुआत में कोचिंग के जरिए फाउंडेशन तैयार किया, लेकिन बाद में घर पर रहकर एक साल तक पूरी तरह सेल्फ स्टडी की. उन्होंने नोट्स बनाने और बार-बार रिवीजन को अपनी तैयारी का अहम हिस्सा बताया. आयुषी ने खास तौर पर यह भी कहा कि तैयारी के दौरान उन्होंने 2-3 साल तक सोशल मीडिया से पूरी तरह दूरी बनाए रखी. उनका मानना है कि जरूरी जानकारी अखबारों और विश्वसनीय स्रोतों से मिल जाती है, इसलिए फोकस बनाए रखना ज्यादा जरूरी है.

selected IAS Interaction program
सिविल सेवा परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों से संवाद कार्यक्रम में सीएम मोहन यादव (ETV Bharat)

असफलता से सीखा, परिवार बना सहारा

56वीं रैंक हासिल करने वाली समीक्षा द्विवेदी की कहानी धैर्य और आत्मविश्वास की मजबूत मिसाल है. उन्होंने इतिहास को अपने वैकल्पिक विषय के रूप में चुना और गहराई से तैयारी की. उनका पढ़ाई का तरीका घंटों पर नहीं, बल्कि टास्क आधारित था. वे रोजाना करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज और स्टैटिक विषयों का संतुलन बनाकर पढ़ाई करती थीं. समीक्षा ने मानसिक स्वास्थ्य को भी उतना ही जरूरी बताया और वॉक व मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाया.

उनका कहना है कि तीसरे प्रयास में असफल होने के बाद वे निराश जरूर हुईं, लेकिन परिवार और पति के सहयोग ने उन्हें फिर से खड़ा किया. उनका मानना है कि किसी भी व्यक्ति की क्षमता केवल परीक्षा के परिणाम से तय नहीं होती.

लोकतंत्र में हर किसी के लिए अवसर

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने संबोधन में कहा कि देश में हर वर्ग के लोगों को आगे बढ़ने का अवसर मिलना ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है. उन्होंने कहा कि यहां एक साधारण परिवार से निकला व्यक्ति भी देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और सामान्य पृष्ठभूमि का युवा मुख्यमंत्री बन सकता है. उन्होंने युवाओं से कहा कि पढ़ाई की कोई उम्र नहीं होती और शिक्षा केवल ज्ञान ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास और जिम्मेदारी भी देती है.

TAGGED:

SELECTED IAS INTERACTION PROGRAM
INTERACTION PROGRAM UPSC SELECTED
FUTURE IAS INTERACTION MOHAN YADAV
BHOPAL NEWS
MOHAN YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.