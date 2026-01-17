ETV Bharat / state

बास्केटबॉल में लड़कियों के लिए अपार संभावनाएं, नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी संवार रही भविष्य

मणिपुर में बेटियों के लिए बहुत बेहतर अवसर: इस प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन करने के बाद मणिपुर की टीम की खिलाड़ियों और कोच से ईटीवी भारत ने बात की. जब खिलाड़ियों से सवाल पूछा गया कि विपरीत परिस्थितियों के बाद भी बेटियां खुद को कैसे आगे बढ़ा रही हैं, तो नेशनल प्लेयर लाइजा ने कहा कि मणिपुर में बेटियों को बहुत बेहतर अवसर मिल रहे हैं. खेल हों या पढ़ाई परिवार पूरी तरह बेटियों को सपोर्ट करते हैं.

उनके कोच विश्वनाथन ने भी उनका मार्गदर्शन करके उन्हें विजय पथ के लिए तैयार किया है. मणिपुर की महिला बास्केटबॉल टीम ने उद्घाटन मैच में दूसरी टीम को हरा दिया.

शुक्रवार से यहां हुई इंटर यूनिवर्सिटी महिला बास्केटबॉल प्रतियोगिता में मणिपुर राज्य के नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की महिला खिलाड़ियों ने अपना बेहतरीन प्रदर्शन किया और दो मैचों में ताबड़तोड़ जीत हासिल की. खेल के मैदान पर उतरने से पहले उन्होंने वार्मअप किया.

गोरखपुर: पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर की बेटियां खेल के क्षेत्र में हर बाधाओं को चीरते हुए आगे बढ़ रही हैं. यहां की नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी उनके हौसले को मजबूती दे रही है. उन्हें खेल की दुनिया में पंख फैलाकर उड़ने का मौका मिल रहा है. यह बेटियां अपने खेल कौशल को आगे बढ़ाने में पूरी मजबूती से जुटी हुई हैं. इसका परिणाम गोरखपुर में देखने को मिल रहा है.

इस प्रतियोगिता में 14 राज्यों से खिलाड़ी आये हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

नेशनल प्लेयर लाइजा कर रही हैं मास्टर्स की पढ़ाई: वह वन नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ फिजिकल स्टडीज (MPS) के तहत मनोविज्ञान में पीजी कर रही हैं. साथ ही अपने खेल पर पूरा फोकस करती हैं. लाइजा ने कहा कि पढ़ाई की बदौलत वह खेल और खिलाड़ियों के मनोविज्ञान को जान सकेंगी. एक खिलाड़ी और खेल शिक्षक के रूप में भी वह अपना भविष्य संवार सकती हैं. बेटे-बेटी में कोई अंतर नहीं किया जाता. खेल में बेटियों को पूरा सपोर्ट मिलता है

गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) टूर्नामेंट. (Photo Credit: ETV Bharat)

झारखंड की कुमारी काजल पहुंची मणिपुर: मणिपुर नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बास्केटबॉल महिला टीम में झारखंड की कुमारी काजल भी अपना बेहतर प्रदर्शन दिखा रहीं हैं. जब उनसे पूछा गया कि वह झारखंड से मणिपुर कैसे खेलने पहुंच गईं, तो उन्होंने कहा कि बास्केटबॉल उनको पसंद था. खेल की नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी मणिपुर में थी. वहां पर बेहतर खेल का माहौल था. उन्होंने वहां बीपीएस (बैचलर ऑफ फिजिकल स्टडीज) में दाखिला लिया. जब उन्होंने बास्केटबॉल खेलना शुरू किया, तो वह टीम का हिस्सा बन गईं.

प्रतियोगिता में कई राज्यों की 26 टीमें भाग ले रही हैं. (Photo Credit: ETV Bharat)

मणिपुरि में बेटियों के लिए अच्छा माहौल: कुमारी काजल ने कहा कि उनको खेल के क्षेत्र में ही कैरियर बनाना है. शैक्षिक योग्यता हासिल करके वह खेल को और निखारेंगीॉ. मणिपुर नेशनल खेल यूनिवर्सिटी में खेल का जो माहौल है, वह बेटियों के लिए बहुत ही अनुकूल है. उनको अमेरिकी बास्केटबॉल खिलाड़ी स्टीफन करी पसंद हैं, जिन्हें नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के इतिहास का सबसे महान शुद्ध निशानेबाज़ कहा जाता है.

मणिपुर की महिला खिलाड़ियों में अलग जोश. (Photo Credit: ETV Bharat)

खेल को निखारने की पुरज़ोर कोशिश: नेशनल स्पोर्ट्स, यूनिवर्सिटी में बास्केटबॉल टीम के कोच तमिलनाडु के विश्वनाथन हैं. वह इस खेल के नेशनल प्लेयर रहे और उन्हें यहां पर पिछले 6 माह पूर्व बतौर कोच तैनाती मिली है. उन्होंने कहा कि वह स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का हिस्सा बन गए यह उनके लिए बड़ा अवसर है. वहां बेटियों के खेल को निखारने की पूरी कोशिश कर रहे हैं. गोरखपुर में दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय में पूर्वी क्षेत्र अंतर-विश्वविद्यालय बास्केटबॉल (महिला) टूर्नामेंट का शुभारंभ सीएम योगी ने शुक्रवार को किया था.

