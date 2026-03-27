बिहार में गोली लगने से इंटर की छात्रा की मौत, शव के पास मिला कट्टा
नालंदा में छात्रा का शव बरामद होने से सनसनी फैल गई. ये हत्या का मामला है या फिर आत्महत्या का, पुलिस जांच कर रही है.
Published : March 27, 2026 at 1:53 PM IST
नालंदा : बिहार के नालंदा से सनसनीखेज मामला सामने आया है. हरनौत थाना क्षेत्र के पुरानी थाना के समीप शुक्रवार की सुबह 10 बजे किराए के मकान में रह रही 16 वर्षीय इंटर की छात्रा का शव बरामद हुआ है. गोली लगने से छात्रा की जान चली गई. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई और आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई.
नालंदा में इंटर छात्रा की मौत : दरअसल, पुलिस को सुबह करीब 10 बजे गोली चलने की सूचना मिली. मौके पर पहुंची टीम ने कमरे के अंदर खून से लथपथ छात्रा का शव बरामद किया. शव के पास से एक देसी कट्टा भी मिला है. शुरुआती जांच में मामला आत्महत्या का प्रतीत हुआ, लेकिन परिजनों के आरोप के बाद मामला संदिग्ध हो गया है.
आज दिनांक 27.03.26 को हरनौत थाना अंतर्गत घटित घटना के संबंध में।@bihar_police pic.twitter.com/eH4Plz5JaV— Nalanda Police (@PoliceNalanda) March 27, 2026
मां भाई का इलाज कराने गई हैं गुजरात : मृतका की पहचान बख्तियारपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर निवासी वशिष्ठ नारायण सिंह की पुत्री काजल कुमारी के रूप में हुई है. घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि वह अपनी मां और भाई-बहनों के साथ यहां किराए के मकान में रहती थी. करीब एक सप्ताह पहले उसकी मां बेटे के इलाज के लिए गुजरात चली गई थीं, जिसके बाद काजल अपनी मौसी के यहां रह रही थी.
हत्या की गई है- परिवार वाले : घटना की सूचना मिलते ही मृतका के परिजन मौके पर पहुंचे और हत्या की आशंका जताई. परिजनों का कहना है कि काजल का स्वभाव ऐसा नहीं था कि वह आत्महत्या करे. उन्होंने आरोप लगाया कि किसी ने गोली मारकर हत्या की है और इसे आत्महत्या का रूप देने के लिए पास में हथियार रख दिया गया है.
''मामले की जांच के लिए एफएसएल टीम को बुलाया गया है. घटनास्थल से वैज्ञानिक साक्ष्य जुटाए गए हैं. पुलिस हर पहलू से जांच कर रही है. फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. रिपोर्ट आने के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि यह आत्महत्या है या हत्या.''- संजय कुमार जायसवाल, सदर डीएसपी 2, नालंदा
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