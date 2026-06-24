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नोएडा: अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, 5 शातिर चोर गिरफ्तार, 12 मोटरसाइकिलें बरामद

पुलिस की गिरफ्त में खडे सूर्या उर्फ मोहन, दीपक पाल, लक्की चंदेल, आसिफ और अंकित गुप्ता शातिर किस्म के वाहन चोर है. थाना सूरजपुर पुलिस ने मैनुअल इंटेलिजेंस और गोपनीय सूचना पर गुलिस्तानपुर अंडरपास के पास से इस शातिर गिरोह को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया है. पुलिस ने जब इनकी तलाशी ली तो मौके से चोरी की 2 मोटरसाइकिलें और 2 अवैध चाकू बरामद हुए.

नई दिल्ली/नोएडा: दिल्ली -एनसीआर क्षेत्र में वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले शातिर अंतर्राज्यीय गिरोह का आज बुधवार को सूरजपुर थाना पुलिस ने पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 5 शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे और निशानदेही से चोरी की 12 मोटरसाइकिलें और भारी मात्रा में स्पेयर पार्ट्स बरामद किए गए हैं. बरामद सामान की कुल अनुमानित कीमत करीब 18 लाख रुपये आंकी गई है.

इसके बाद जब पुलिस ने आरोपियों से सख्ती से पूछताछ की तो उनकी निशानदेही पर एलजी गोलचक्कर के पास जंगलों से 10 और चोरी की बाइकें बरामद हुईं. इतना ही नहीं पुलिस को जंगलों से करीब 5 से 6 मोटरसाइकिलों के कटे हुए पार्ट्स भी मिले हैं, जिनमें हैंडल, टायर, टंकी, शॉकर, इंजन और चेसिस शामिल हैं.

5 शातिर चोर गिरफ्तार, पहले से कई मामले दर्ज

एडिशनल डीसीपी सेंट्रल ने बताया कि ये सभी आरोपी बेहद शातिर और अभ्यस्त अपराधी हैं. सूर्या उर्फ मोहन पर पहले से आर्म्स एक्ट और चोरी के 9 मामले दर्ज हैं. दीपक पाल के खिलाफ 5 आपराधिक मामले, लक्की चंदेल पर 4 मामले, आसिफ (कबाड़ी) पर पोक्सो एक्ट समेत 5 मामले दर्ज हैं और अंकित गुप्ता पर 5 मामले दर्ज हैं. यह गिरोह दिल्ली-एनसीआर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के इलाकों में रेकी करते थे और मौका पाकर मोटरसाइकिलें उड़ा ले जाते थे.

गिरोह का एक सदस्य आसिफ पेशे से कबाड़ी है. गाड़ियां चोरी करने के बाद उसके पार्टस को उन्हें अलग-अलग कर देते थे और आसिफ की मदद से उनके पार्ट्स को बाजार में बेचकर मोटी कमाई करते थे. पुलिस फिलहाल इन सभी पांचों आरोपियों को जेल भेज रही है और इनसे आगे की पूछताछ की जा रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इन्होंने अब तक और कितनी वारदातों को अंजाम दिया है और इनके नेटवर्क में और कौन-कौन से कबाड़ी या खरीदार शामिल हैं.

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