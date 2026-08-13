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अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़, दो शातिर गिरफ्तार, चोरी की आठ बाइकें बरामद

आरोपी चोरी की बाइकों के नंबर प्लेट बदलकर अलग-अलग स्थानों पर सस्ते दामों में बेच देते थे.

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अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 3:22 PM IST

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मुजफ्फरनगर: जनपद में पुलिस को वाहन चोरी के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है. सिविल लाइन थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनकी निशानदेही और कब्जे से पुलिस टीम ने चोरी की आठ बाइक, एक फर्जी नंबर प्लेट और चार हजार रुपये बरामद किया गया है.

पुलिस के अनुसार, पकड़े गए आरोपियों की पहचान जावेद उर्फ सबलू पुत्र इरशाद कुरैशी, निवासी ग्राम कवाल और आश मोहम्मद उर्फ आशू पुत्र मुंतियाज, निवासी ग्राम छछरौली, सहारनपुर के रूप में हुई है. पूछताछ में आरोपियों ने मुजफ्फरनगर के अलावा आसपास के इलाकों से बाइक चोरी करने और उन्हें सस्ते दामों पर बेचने की बात कबूल की है.

एसएसपी संजय कुमार वर्मा के मुताबिक, सिविल लाइन थाना क्षेत्र के एसडी मार्केट के पास बाइक चोरी की घटना के संबंध में मुकदमा दर्ज किया गया था. इसी दौरान पुलिस को सूचना मिली कि वाहन चोरी में शामिल दो आरोपी संधावली अंडरपास के आसपास मौजूद हैं. सूचना पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने अपने तीसरे साथी के साथ मिलकर अलग-अलग स्थानों से बाइकें चोरी की थीं. 16 जुलाई को कोर्ट रोड स्थित अंबेडकर मूर्ति के पास से ब्लैक रंग की मोटरसाइकिल, जबकि 2 अगस्त को शिव चौक स्थित एसडी मार्केट के सामने से एक बाइक चुराई थी. इनके अलावा एक अन्य मोटरसाइकिल की भी चोरी करने की बात कबूली है.

सस्ते दामों में बेच देते थे बाइक

आरोपियों ने बताया कि वे चोरी की बाइकों के नंबर प्लेट बदलकर अलग-अलग स्थानों पर सस्ते दामों में बेच देते थे. पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर कुल आठ चोरी की मोटरसाइकिलें, एक फर्जी नंबर प्लेट और चार हजार रुपये नकद बरामद किया है. इन वाहनों को जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों और आसपास के इलाकों में उठाया गया था.

कई थानों में दर्ज हैं आपराधिक मामले

पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी जावेद उर्फ सबलू के खिलाफ पहले से कई थानों में आपराधिक मामले दर्ज हैं. वहीं, दूसरे आरोपी आश मोहम्मद उर्फ आशू के खिलाफ भी सिविल लाइन थाना में मुकदमे दर्ज हैं. फिलहाल पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुटी है. साथ ही इन आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है.

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