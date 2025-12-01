ETV Bharat / state

वाहन चोर गैंग का खुलासा : दो मास्टरमाइंड गिरफ्तार, 3 मिनट में हैक कर देते थे कार लॉक

कार की चोरी ने पहुंचाया शातिर चोरों तक : एसपी राजेंद्र कुमार मीणा ने बताया कि गत 19 जनवरी 2024 को न्यू मानसरोवर कॉलोनी, चित्तौड़ रोड, बूंदी से एक कार चोरी होने की सूचना सदर थाना पुलिस को मिली. घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत मुकदमा दर्ज कर शहर व थाना क्षेत्र में घटित अन्य चोरियों की श्रृंखला को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने विशेष टीमों का गठन किया.

बूंदी: सदर थाना पुलिस टीम ने एक अंतरराज्यीय वाहन चोरी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के दो शातिर मास्टरमाइंड को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने उनके कब्जे से चोरी की गई एक कार बरामद की है. जिला पुलिस अधीक्षक राजेन्द्र कुमार मीणा ने बताया कि सदर थाना पुलिस ने अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का बड़ा भंडाफोड़ किया है. गिरफ्तार मुख्य आरोपी के विरुद्ध विभिन्न थानों में 51 से अधिक चोरी के प्रकरण दर्ज बताए गए हैं, जो राजस्थान, जयपुर, गुरुग्राम और अन्य राज्यों में कई चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं.

करीब 50–60 ठिकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई. शहर के भीड़भाड़ वाले क्षेत्र, मुख्य रास्ते, हाईवे पॉइंट्स और सुनसान इलाकों में पुलिस टीमों ने घंटों तक फुटेज का विश्लेषण कर संदिग्ध गतिविधियों की कड़ियां जोड़नी शुरू की. तकनीकी विश्लेषण, साइबर ट्रैकिंग, मुखबिरों की सूचनाएं और जमीनी इनपुट की मदद से पुलिस उन दो आरोपियों तक पहुंची जो पिछले कई समय से बूंदी और आसपास के क्षेत्रों में वाहन चोरी की घटनाओं में संलिप्त थे.

हाईटेक डिवाइस की मदद से मिनटों में गायब कर देते कार : सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि पूछताछ में सबसे चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि दोनों आरोपी हाईटेक डिवाइस की मदद से कारों को चुराते थे. यह डिवाइस कार के सॉफ्टवेयर सिस्टम को हैक कर उसके मूल डेटा को पूरी तरह इरेज कर देता है. इसके बाद आरोपी नया सिस्टम जनरेट कर कार का लॉक सिर्फ 3–4 मिनट में खोल लेते थे. इसी दौरान कार को स्टार्ट कर फरार हो जाते थे. सीआई ने बताया कि मुख्य आरोपी रामप्रसाद उर्फ राजवीर, जिसने पॉलिटेक्निक की पढ़ाई की है. चोरी की प्रक्रिया का तकनीकी मास्टरमाइंड था. वह विशेष रूप से होंडाई क्रेता और अन्य हाई-डिमांड मॉडल्स को निशाना बनाता था. आरोपी चोरी की गई कारों को आरोपी बेहद कम कीमत पर बेचकर प्राप्त धन से विलासिता, महंगे शौक और मौज-मस्ती करते थे.

आधुनिक तकनीक से अपराध पर लगाम कि कोशिश : सदर थाना प्रभारी रमेश आर्य ने बताया कि ने एसपी के निर्देश पर एक विशेष पुलिस टीम गठित की गई, जिसने वैज्ञानिक पद्धति से जांच को आगे बढ़ाया. टीम ने घटनास्थल का गहन निरीक्षण कर तकनीकी साक्ष्य एकत्र किए, मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया और लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखा. इन्हीं प्रयासों का परिणाम रहा कि मास्टरमाइंड आरोपी रामप्रसाद उर्फ राजवीर निवासी जयलालपुरा, सवाई माधोपुर और देवीलाल प्रजापत निवासी मैवासा की ढाणी, चित्तौड़गढ़ को गिरफ्तार किया है. सीआई ने बताया कि रामप्रसाद उर्फ राजवीर के विरुद्ध चोरी के 51 प्रकरण दर्ज हैं. जबकि देवीलाल प्रजापत के विरुद्ध 4 प्रकरण दर्ज बताए गए हैं. दोनों आरोपी राजस्थान, जयपुर, गुरुग्राम और अन्य राज्यों में कई चोरी की वारदातों में शामिल रहे हैं.