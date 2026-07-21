ETV Bharat / state

अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार, करीब 5 करोड़ के चोरी के वाहन–उपकरण बरामद

कोटपूतली-बहरोड़: बानसूर और हरसौरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी के ट्रोलों को काटकर उनके पार्ट्स बेचने वाले अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 5 करोड़ रुपए कीमत के चोरी के वाहन, भारी मशीनरी, हथियार और अन्य सामान बरामद किया है. गिरोह का मुख्य सरगना आरिफ मेव अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी विजय गुर्जर के खेत पर छापा मारकर चोरी के ट्रोलों को काटने का अड्डा पकड़ा गया. यहां से एक ट्रोले का चेसिस व कैबिन, दो पिकअप, एक अन्य ट्रोले का फ्रेम, एसीई हाइड्रा क्रेन, बोलेरो, तीन मोटरसाइकिल, गैस कटर सेट, ऑक्सीजन व एलपीजी सिलेंडर, कटाई के उपकरण तथा 4-5 अन्य वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए. कार्रवाई के दौरान मुख्य सरगना आरिफ मेव की मोटरसाइकिल से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है.