अंतरराज्यीय वाहन चोर गैंग का पर्दाफाश, 6 आरोपी गिरफ्तार, करीब 5 करोड़ के चोरी के वाहन–उपकरण बरामद
पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो ट्रोलों की चोरी करते और उनके पार्ट्स बेच देते.
Published : July 21, 2026 at 7:32 PM IST
कोटपूतली-बहरोड़: बानसूर और हरसौरा थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए चोरी के ट्रोलों को काटकर उनके पार्ट्स बेचने वाले अंतरराज्यीय वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने गिरोह के 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 5 करोड़ रुपए कीमत के चोरी के वाहन, भारी मशीनरी, हथियार और अन्य सामान बरामद किया है. गिरोह का मुख्य सरगना आरिफ मेव अभी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है.
पुलिस अधीक्षक सतवीर सिंह ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मुख्य आरोपी विजय गुर्जर के खेत पर छापा मारकर चोरी के ट्रोलों को काटने का अड्डा पकड़ा गया. यहां से एक ट्रोले का चेसिस व कैबिन, दो पिकअप, एक अन्य ट्रोले का फ्रेम, एसीई हाइड्रा क्रेन, बोलेरो, तीन मोटरसाइकिल, गैस कटर सेट, ऑक्सीजन व एलपीजी सिलेंडर, कटाई के उपकरण तथा 4-5 अन्य वाहनों के पार्ट्स बरामद किए गए. कार्रवाई के दौरान मुख्य सरगना आरिफ मेव की मोटरसाइकिल से एक देसी कट्टा और दो जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं. पुलिस ने मामले में शस्त्र अधिनियम के तहत भी कार्रवाई की है.
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जांच में सामने आया कि बरामद ट्रोले हरियाणा के गुरुग्राम तथा सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र से चोरी किए गए थे. पुलिस अब बरामद अन्य वाहनों और पार्ट्स के संबंध में भी विभिन्न राज्यों से जानकारी जुटा रही है, ताकि चोरी की अन्य वारदातों का खुलासा किया जा सके. एसपी ने बताया कि गिरोह लंबे समय से सक्रिय था और चोरी के ट्रोलों को सुनसान स्थान पर लाकर गैस कटर से काटकर उनके पार्ट्स अलग-अलग स्थानों पर बेच देता था. पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह के नेटवर्क और फरार बदमाशों की तलाश में जुटी है. इस नेटवर्क में और भी लोग सम्मिलित होने की संभावना जाहिर की है.