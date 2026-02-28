ETV Bharat / state

इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट: MP के बांधवगढ़ से कोटा के मुकुंदरा शिफ्ट कर रहे बाघिन, सड़क मार्ग से रवाना

कोटा: राजस्थान के बाघ एवं बाघिन में जीन पूल की समस्या से निजात दिलाने को इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इसके दूसरे चरण के तहत मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन को लाया जा रहा है. इसमें कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शुक्रवार को बाघिन को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई. इसमें साढ़े तीन साल की बाघिन ट्रेंकुलाइज कर ली गई थी. इसे सड़क मार्ग से लाया भी जा रहा है. शनिवार को बाघिन मुकुंदरा में छोड़ दी जाएगी. पहले हवाई मार्ग से लाना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद बाघिन को सड़क मार्ग से लाया जा रहा है. बाघिन को पहले सॉफ्ट एंक्लोजर में रिलीज किया जाएगा. उसके बाद उसे कार्ड रिलीज दी जाएगी.

मध्यप्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शुभरंजन सेन ने कहा, राजस्थान को तीन बाघिन देनी थी. इनमें पहली बार उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व से दी थी. दूसरी बाघिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भेजी गई. इस बाघिन को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रबंध राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और वन्य जीव विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में भेजा गया है. इसमें पशु चिकित्सक भी शामिल हैं. ये लोग सड़क मार्ग से करीब 700 किलोमीटर दूर कोटा ले जा रहे हैं.

