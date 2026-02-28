ETV Bharat / state

इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट: MP के बांधवगढ़ से कोटा के मुकुंदरा शिफ्ट कर रहे बाघिन, सड़क मार्ग से रवाना

मुकुंदरा में बांधवगढ़ से बाघिन को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू. साढ़े तीन साल की बाघिन ट्रेंकुलाइज कर सड़क मार्ग से लाई जा रही है.

Office of the Deputy Conservator of Forests, Mukundra National Park, Kota
कार्यालय, उप वन संरक्षक, मुकुंदरा राष्ट्रीय उद्यान, कोटा (ETV Bharat Kota)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : February 28, 2026 at 8:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

कोटा: राजस्थान के बाघ एवं बाघिन में जीन पूल की समस्या से निजात दिलाने को इंटर स्टेट टाइगर रिलोकेशन प्रोजेक्ट शुरू किया गया है. इसके दूसरे चरण के तहत मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में बाघिन को लाया जा रहा है. इसमें कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में मध्यप्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से शुक्रवार को बाघिन को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू हुई. इसमें साढ़े तीन साल की बाघिन ट्रेंकुलाइज कर ली गई थी. इसे सड़क मार्ग से लाया भी जा रहा है. शनिवार को बाघिन मुकुंदरा में छोड़ दी जाएगी. पहले हवाई मार्ग से लाना था, लेकिन अनुमति नहीं मिलने के बाद बाघिन को सड़क मार्ग से लाया जा रहा है. बाघिन को पहले सॉफ्ट एंक्लोजर में रिलीज किया जाएगा. उसके बाद उसे कार्ड रिलीज दी जाएगी.

मध्यप्रदेश के मुख्य वन्य जीव प्रतिपालक शुभरंजन सेन ने कहा, राजस्थान को तीन बाघिन देनी थी. इनमें पहली बार उन्होंने पेंच टाइगर रिजर्व से दी थी. दूसरी बाघिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व से भेजी गई. इस बाघिन को मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व के प्रबंध राजस्थान के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व और वन्य जीव विभाग के अधिकारियों की मॉनिटरिंग में भेजा गया है. इसमें पशु चिकित्सक भी शामिल हैं. ये लोग सड़क मार्ग से करीब 700 किलोमीटर दूर कोटा ले जा रहे हैं.

पढ़ें:केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान से मुकुंदरा टाइगर रिजर्व भेजे गए 10 चीतल, 500 और किए जाएंगे शिफ्ट

चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन शुभरंजन सेन ने कहा कि इसके पहले आरएफ 327 टाइग्रेस को भी ट्रेंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहना दिया था, लेकिन यह पर्यटन जोन की थी. इसलिए वहीं छोड़ दिया था. अब दूसरे जोन की बाघिन को शिफ्ट किया जा रहा है. सेन ने बताया कि बाघिन जगुआ बफर जोन में विचरण कर रही थी. उसे ट्रेस करने के बाद ट्रेंकुलाइज कर रेडियो कॉलर पहना दिया था. यह पूरी तरह से स्वस्थ होने के बाद ही उसे अधिकारी कर्मचारियों के साथ सुरक्षा की दृष्टि से सड़क मार्ग से ही भेजा जा रहा है. यह बाघिन बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में ही जन्मी है. यह बाघिन मोहिनी की चौथी शावक है. इसमें बाघ बांधवगढ़-2 का डीएनए है. दूसरी तरफ मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भी पूरी तरह से इंतजाम कोटा में कर लिए. यहां पर एनटीसीए के प्रोटोकॉल के साथ एंक्लोजर में शिफ्ट किया जाएगा.

पढ़ें:इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन: मुकुंदरा में बांधवगढ़ से बाघिन लाने की तैयारियां, सड़क मार्ग से लाने पर भी विचार

TAGGED:

TIGRESS IS THREE AND HALF YEARS OLD
MUKUNDRA HILLS TIGER RESERVE
BANDHAVGARH TIGER RESERVE MP
TIGRESS BROUGHT BY ROAD
TIGRESS SHIFTED FROM MP TO MUKUNDRA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.