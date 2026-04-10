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इंटरेस्ट स्टेट टाइगर रीलोकेशन: मानसून के बाद होगी तीसरे चरण की शुरुआत, बाघिनों के व्यवहार की हो रही मॉनिटरिंग

इंटरेस्ट स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट के तहत लाई गई दो बाघिनें शिकार भी कर रही हैं.

Tigress brought from Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश से लाई गई बाघिन (Courtesy- Wildlife Department)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 10, 2026 at 6:23 PM IST

3 Min Read
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कोटा: राजस्थान के टाइगर रिजर्व में जीन पूल की समस्या से निजात दिलाने के लिए इंटरेस्ट स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट संचालित किया जा रहा है. इसका तीसरा चरण अब मानसून के बाद शुरू हो पाएगा. इसके पहले बूंदी के रामगढ़ विषधारी और कोटा के मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में लाई गई दोनों बाघिनों की सघन मॉनिटरिंग की जाएगी. उनके व्यवहार के आधार पर ही आगे की कार्रवाई होगी.

कोटा के चीफ वाइल्डलाइफ वार्डन और फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट ने बताया कि एनटीसीएसए से बाघिन लाने की अनुमति भी मिली हुई है. इसमें पांच बाघिन को दूसरे राज्यों से शिफ्ट किया जाना है. फिलहाल दो बाघिन लाई जा चुकी हैं. जिनमें मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ से मुकुंदरा और पेंच से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट की गई हैं. इस प्रोजेक्ट का अगला चरण मानसून के बाद ही शुरू होगा. अभी गर्मी का मौसम है, इसके बाद मानसून का सीजन आएगा. ऐसे में इसके बाद ही तीसरे चरण की शुरुआत होगी. इस चरण में मध्य प्रदेश के कान्हा टाइगर रिजर्व से बाघिन को शिफ्ट करने का प्लान है. इसके बाद चौथे और पांचवे चरण में महाराष्ट्र से दो बाघिन लाई जानी है.

Tigress brought from Madhya Pradesh
मध्य प्रदेश से लाई गई बाघिन (Courtesy- Wildlife Department)

पढ़ें: इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट: मध्य प्रदेश में शुरू हुई बाघिन की तलाश

नियमित रूप से मिल रही लोकेशन: सीसीएफ ने बताया कि दोनों बाघिन रिजर्व में एरिया को एक्सप्लोर कर रही हैं और टेरिटरी बनाने की कोशिश में है. दोनों की रेडियो कॉलर से 24 घंटे मॉनिटरिंग की जा रही है. दोनों की नियमित रूप से लोकेशन मिल रही है. उनका व्यवहार सामान्य है. मध्य प्रदेश के और हाड़ौती संभाग के जंगल के वातावरण में अंतर है. इसलिए ये देखा जा रहा है कि कैसे ये यहां अपने आप को सेट करती हैं. साथ ही मेल टाइगर से किस तरह का इंटरेक्शन है, इनको देखते हुए ही आगे बाघिन लाने का डिसीजन लिया जाएगा. सीसीएफ ने बताया कि मॉनिटरिंग के तहत ट्रैकिंग, पगमार्क, किल (शिकार) पर नजर रखी का रही हैं. लगातार दोनों बाघिन शिकार भी कर रही हैं.

पढ़ें: इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन: मुकुंदरा में बांधवगढ़ से बाघिन लाने की तैयारियां, सड़क मार्ग से लाने पर भी विचार

जंगल में स्वच्छंद वितरण कर रही बाघिनें: बांधवगढ़ से 27 फरवरी को बाघिन को सड़क मार्ग से कोटा लाया गया था. जिसे 28 फरवरी की सुबह टाइगर रिजर्व में छोड़ा गया था. इसे झामरा वैली के एक हेक्टेयर के एंक्लोजर में रिलीज किया था. इसे एमटी 10 नाम दिया गया है. इसके लिए 7 मार्च को हार्ड रिलीज के लिए एंक्लोजर का गेट खोल दिया गया था. जिसमें वह 9 मार्च को तड़के एंक्लोजर छोड़कर निकल गई थी. इसके पहले 22 दिसंबर, 2025 को पेंच टाइगर रिजर्व से एक बाघिन पीएन 224 को लाया गया था. जिसे 23 दिसंबर को बजालिया क्षेत्र में छोड़ दिया गया था. इसको हवाई मार्ग से लाया गया था. इसे आरवीटी-9 नाम दिया गया था. बाद में 27 दिसंबर को एंक्लोजर का गेट खोल दिया गया था. 28 दिसंबर की सुबह तड़के वह बाड़े से निकल गई थी और जंगल में स्वच्छंद वितरण कर रही है.

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