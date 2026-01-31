इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन: मुकुंदरा में बांधवगढ़ से बाघिन लाने की तैयारियां, सड़क मार्ग से लाने पर भी विचार
बांधवगढ़ से बाघिन को मुकुंदरा लाने के लिए हवाई और सड़क मार्ग दोनों की ही तैयारियां की जा रही है.
Published : January 31, 2026 at 5:46 PM IST
कोटा: इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन के तहत राजस्थान में मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र से 5 बाघिनों को शिफ्ट किया जाना है. इसके पहले चरण में 21 दिसंबर 2025 को पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश से बाघिन को बूंदी के रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व में शिफ्ट कर दिया गया था. दूसरे चरण में मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व, कोटा में बाघिन को लाना है. इसके लिए मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व को चुन लिया गया है. साथ ही फरवरी के पहले सप्ताह में प्रयास शुरू कर दिए जाएंगे. संभवत: 15 फरवरी के पहले बाघिन को मुकुंदरा में शिफ्ट कर दिया जाएगा.
मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के मुख्य वन संरक्षक और फील्ड डायरेक्टर सुगनाराम जाट का कहना है कि इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन में फरवरी महीने में दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी. इसमें बांधवगढ़ से बाघिन को मुकुंदरा लाया जाएगा. यह दूरी करीब 700 किलोमीटर से ज्यादा है. ऐसे में सड़क मार्ग से टाइगर को शिफ्ट करने में 12 घंटे से ज्यादा का समय लगेगा. सीसीएफ सुगनाराम जाट का कहना है कि हवाई मार्ग मुफीद रहता है, लेकिन रात के समय कोटा में उतरने की सुविधा नहीं है, इसीलिए सड़क मार्ग का भी ऑप्शन रखा जा रहा है. हवाई मार्ग से लाने के लिए बाघिन को जयपुर में उतारना पड़ता है और वहां से कोटा लाना पड़ता है. यह भी सड़क मार्ग पर जयपुर से मुकुंदरा का 270 किलोमीटर है, ऐसे में सीधा सड़क मार्ग के जरिए भी बाघिन को बांधवगढ़ से कोटा लाया जाए तो भी ज्यादा परेशानी भरा नहीं होगा. इस पूरे टाइगर ट्रांसलोकेशन में समय काफी मायने रखता है. बाघिन किस समय ट्रेंकुलाइज होती है, उससे ही तय होगा कि हवाई या सड़क मार्ग से आएगी. बाघिन शाम के समय नजर आती है और तब ट्रेंकुलाइज होती है. तब उसे कोटा में हवाई मार्ग से उतारना संभव नहीं है, इसलिए सड़क मार्ग से लाना ज्यादा बेहतर होगा.
जीन पूल के लिए कर रहे रिलोकेट: एनटीसीए ने राजस्थान में इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन प्रोजेक्ट में पांच बाघिनों को लाने की अनुमति दी थी. इनमें पहली बाघिन को पेंच टाइगर रिजर्व, मध्य प्रदेश से रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, बूंदी में लाया जा चुका है. अब दो और बाघिनों को बूंदी में शिफ्ट किया जाना है, जबकि दो बाघिनों को मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में शिफ्ट किया जाएगा. मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के उपवन संरक्षक मुथु सोमासुंदरम का कहना है कि जीन पूल के लिए यह प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है. राजस्थान में मौजूद अधिकांश बाघ व बाघिन रणथंभौर से निकले हुए टाइगर्स की संतति हैं. ऐसे में समान जीन पूल के कारण बाघों में जेनेटिक बीमारियां बढ़ने का भी अंदेशा है. शारीरिक रूप से कमजोर भी हो सकते हैं, इसलिए इंटर स्टेट टाइगर रीलोकेशन से फायदा मिलेगा.
लगातार अंतराल में लेकर आनी है बाघिन: सीसीएफ सुगनाराम जाट का कहना है कि यह प्रोजेक्ट करीब 1 साल तक चल सकता है. इसमें पहली बाघिन को बीते साल दिसंबर में लाया गया था. अब फरवरी महीने में मुकुंदरा, कोटा के लिए बांधवगढ़ से एक बाघिन को लेकर आना है. इसके बाद मध्य प्रदेश के कान्हा रिजर्व से एक और बाघिन को बूंदी शिफ्ट किया जाएगा. इसके बाद दो बाघिनों को महाराष्ट्र से लेकर आना है. जिनमें ताडोबा-अंधारी और पेंच महाराष्ट्र टाइगर रिजर्व से लेकर आया जाएगा. ऐसे में फरवरी में मुकुंदरा में लाने के बाद आगे महीने में बाघिन शिफ्टिंग का काम इंटरस्टेट टाइगर रीलोकेशन में चलेगा. यह पूरा प्रोजेक्ट करीब 1 साल तक चल सकता है. मुथु सोमासुंदरम का कहना था कि बांधवगढ़ में बाघिन को ट्रेंकुलाइज के बाद रिवाइव होकर शिफ्ट किया जाएगा तो वह समय निश्चित नहीं होता है. ऐसे में अगर रात के समय शिफ्टिंग होगी तो फिर कोटा में भी एयर स्ट्रिप पर उतरने की सुविधा नहीं है, इसीलिए उसे सड़क मार्ग से लाया जा सकता है. फिलहाल सड़क और हवाई मार्ग दोनों ऑप्शन पर ही विचार किया जा रहा है.