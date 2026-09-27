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पलामू में इंटर स्टेट चोर गिरोह के 5 सदस्य गिरफ्तार, चोरी से पहले करते थे खाली घरों की रेकी

विशेष टीम ने ओड़िशा के मयूरभंज के रायरंगपुर में छापेमारी की और शुरुआत में 3 आरोपियों को हिरासत में लिया. तीनों आरोपियों की निशानदही पर पुलिस ने बिहार के रोहतास जिले के डालमिया नगर में छापेमारी की, जहां पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार आरोपियों में एक सोने चांदी का कारोबारी है, जिसके पास चोरी का सामान बेचा जाता था.

गिरफ्तार चोरों का आतंक पलामू, गढ़वा और लातेहार के अलावा झारखंड के कई जिलों में है. दरअसल, पलामू प्रमंडलीय मुख्यालय मेदिनीनगर और रेहला के इलाके में चोरी की घटनाएं हुई थी. घटनाओं को लेकर सदर एसडीपीओ के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया.

आरोपियों के कब्जे से सोना और चांदी के आभूषण बरामद

गिरफ्तार आरोपी लक्ष्मण मोदी उर्फ लक्ष्मण खेरवार, प्रमोद सोनी और अरविंद खेरवार रोहतास जिले के डालमिया नगर के रहने वाले हैं, जबकि राजू कुमार और राज कुमार झारखंड के हजारीबाग के पेलावल के रहने वाले हैं. राजू कुमार और राज कुमार सगे भाई हैं. पुलिस ने चोरों के पास से 45 ग्राम सोना, 80 ग्राम सोना का लॉकेट और 7.8 किलोग्राम चांदी बरामद की है.

'गौ हत्या' के नाम पर करते थे इलाके में चोरी

एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी कई इलाकों में घटनाओं को अंजाम देते थे. यह गिरोह घटना को अंजाम देने के बाद तुरंत फरार हो जाता था. गिरोह के सदस्य राजू कुमार और राज कुमार गौ हत्या के नाम पर मोहल्ले में जाते थे और खाली घरों की रेकी किया करते थे.

जानकारी के मुताबिक, बाद में दोनों गिरोह के सदस्यों को पूरी जानकारी साझा करते थे, जिसके बाद चोरी की घटना को अंजाम देते थे. पुलिस की कार्रवाई में सीडीपीओ राजेश यादव, प्रशिक्षु डीएसपी मृत्युंजय को टाउन थाना प्रभारी ज्योति लाल रजवार, सब इंस्पेक्टर रितेश लकड़ा, सब इंस्पेक्टर बालकृष्ण, सब इंस्पेक्टर संतोष कुमार गुप्ता और सब इंस्पेक्टर सुबोध कुमार शामिल रहे.

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