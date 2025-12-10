ETV Bharat / state

मध्यप्रदेश से जयपुर चोरी करने आते, होटलों में रुककर करते रैकी, चार राज्यों में वारदात करने वाली गैंग पकड़ी

जयपुर की चित्रकूट थाना पुलिस ने तीन शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर चुराए गहने, स्कूटी-बाइक भी जब्त की है.

Accused in police custody
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी (Source- Police commissioner PRO)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 10, 2025 at 5:16 PM IST

2 Min Read
जयपुर: राजधानी जयपुर में चोरी-नकबजनी करने वाली मध्यप्रदेश की एक गैंग के तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. इस गैंग के बदमाश मध्यप्रदेश से जयपुर आकर होटलों में रुकते और रैकी कर वारदातों को अंजाम देते. इस गैंग के बदमाशों ने जयपुर में सात वारदात कबूल की हैं. इसके साथ ही दिल्ली, सूरत (गुजरात), महाराष्ट्र और राजस्थान के चूरू, बीकानेर, श्रीगंगानगर सहित कई अन्य जिलों में भी वारदातें करने की बात स्वीकार की है. इनके कब्जे से 10-12 लाख रुपए के सोने के आभूषण, चोरी की बाइक, स्कूटी और डुप्लीकेट चाबी बनाने के औजार भी मिले हैं. पुलिस ने इन आरोपियों के खिलाफ नए आपराधिक कानूनों में संगठित अपराध की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है.

सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी विश्लेषण से पहचान: जयपुर (पश्चिम) डीसीपी हनुमान प्रसाद मीणा ने बताया कि जिले में लगातार बढ़ती चोरी-नकबजनी की वारदातों पर लगाम लगाने के लिए चित्रकूट थानाधिकारी देवेंद्र प्रताप के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया था. इस टीम ने बीते दो महीने में भृगु नगर, सेक्टर-9, अमर नगर आदि स्थानों पर हुई वारदातों के बारे में जानकारी जुटाई और सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले. तकनीकी विश्लेषण के आधार पर तीन आरोपियों को चिह्नित किया गया.

अंतरराज्यीय गैंग ने कबूली कई वारदातें (ETV Bharat Jaipur)

अन्य शहरों में भी दर्ज हैं मुकदमे: उनका कहना है कि इस गिरोह से जुड़े भगवानपुरा (मध्यप्रदेश) निवासी गुरबीर सिंह चौहान, औझर (एमपी) निवासी हरजीत सिंह और उमटी (एमपी) निवासी शेरसिंह को गिरफ्तार किया है. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ चित्रकूट थाने में पांच मुकदमे दर्ज हैं. इसके साथ ही चूरू जिले के बीदासर, सेंदवा, जसरासर (बीकानेर), सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर) और वैशाली नगर (जयपुर) थाने में भी मुकदमे दर्ज हैं.

वारदात के बाद एक साथी माल ठिकाने लगाता: उन्होंने बताया कि इस गिरोह से जुड़े चार-पांच बदमाश जयपुर आते. यहां होटलों में कमरा किराए पर लेकर घूमने के बहाने रैकी करते. टारगेट तय करने के बाद वारदात को अंजाम देते और एक साथी नकदी व जेवरात ले जाकर अपने ठिकानों पर छुपा देता. वे जितने दिन जयपुर में रूकते. हर दिन वारदात को अंजाम देते थे. पुलिस इसकी भी पड़ताल में जुटी है कि इस गैंग के बदमाशों को कमरा देने में होटल संचालकों द्वारा नियमों की अवहेलना तो नहीं की गई है.

