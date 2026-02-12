जीपीएम से अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरफ्तार, 70 मवेशियों के साथ कर रहे थे बॉर्डर पार
पशु तस्कर मवेशियों को मध्य प्रदेश के लपटा, अनूपपुर ले जा रहे थे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 12, 2026 at 9:44 AM IST
गौरेला पेंड्रा मरवाही: एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट यानि पशु परिरक्षण अधिनियम के बावजूद मवेशियों की अवैध तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा. एक बड़ा मामला जीपीएम में सामने आया है. यहां मुंगेली जिले से 70 भैंसों को पैदल जंगल के रास्ते मध्य प्रदेश के अनूपपुर के लपटा ले जाया जा रहा था. मरवाही थाना क्षेत्र के साल्हेकोटा जंगल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मवेशियों को जब्त कर लिया. मवेशियों के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.
पशु तस्करी का आरोप
स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि जंगल के रास्ते से बड़ी संख्या में कुछ लोग मवेशियों को लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मरवाही थाना पुलिस की टीम देर रात मौके पर पहुंची. पुलिस ने मवेशियों को लेकर जा रहे लोगों से परिवहन संबंधी दस्तावेज, डाक्टरी परीक्षण प्रमाण पत्र, रूट चार्ट एवं कलेक्टर की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई वैध दस्तावेज मवेशियों के साथ जा रहे लोग नहीं दे पाए.
मवेशियों को मध्य प्रदेश के अनूपपुर ले जाया जा रहा था
बताया जा रहा है कि लोरमी (जिला मुंगेली) से लपटा (जिला अनूपपुर, म.प्र.) की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है. इस दौरान मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सीमाएं पार करनी होती है. नियमानुसार 25 से अधिक मवेशियों को पैदल ले जाने के लिए विधिवत अनुमति आवश्यक होती है. इसके बावजूद तस्कर न केवल तीन जिलों की सीमाएं पार कर चुके थे, बल्कि अंतरराज्यीय सीमा पार करने की तैयारी में थे.
मवेशियों को किया गया जब्त
पुलिस ने पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मुंगेली निवासी गोकुल प्रसाद कश्यप और पेंड्रा थाना क्षेत्र के लाला वासुदेव सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जब्त किए गए मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है. इस घटना ने एक बार फिर पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रभावी इंप्लिमेंटेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन के लिए यह चुनौती है कि अवैध पशु तस्करी पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए.
जीपीएम में वीएसके एप का शिक्षकों ने किया विरोध, कहा-साइबर ठगी से जुड़े आ रहे फोन कॉल
धमतरी में अग्निवीर सेना भर्ती रैली : दो दिन में 907 अभ्यर्थियों ने दिखाया दम, दलालों और बिचौलियों से दूर रहने की अपील
सीजी बोर्ड परीक्षा 2026, जीपीएम प्रशासन ने रिजल्ट बेहतर करने की बनाई योजना