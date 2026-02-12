ETV Bharat / state

जीपीएम से अंतर्राज्यीय पशु तस्कर गिरफ्तार, 70 मवेशियों के साथ कर रहे थे बॉर्डर पार

पशु तस्कर मवेशियों को मध्य प्रदेश के लपटा, अनूपपुर ले जा रहे थे.

INTER STATE SMUGGLER ARRESTED
70 मवेशियों के साथ कर रहे थे बॉर्डर पार (ETV Bharat)
गौरेला पेंड्रा मरवाही: एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट यानि पशु परिरक्षण अधिनियम के बावजूद मवेशियों की अवैध तस्करी थमने का नाम नहीं ले रहा. एक बड़ा मामला जीपीएम में सामने आया है. यहां मुंगेली जिले से 70 भैंसों को पैदल जंगल के रास्ते मध्य प्रदेश के अनूपपुर के लपटा ले जाया जा रहा था. मरवाही थाना क्षेत्र के साल्हेकोटा जंगल में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सभी मवेशियों को जब्त कर लिया. मवेशियों के साथ 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है.

पशु तस्करी का आरोप

स्थानीय लोगों ने पुलिस को बताया कि जंगल के रास्ते से बड़ी संख्या में कुछ लोग मवेशियों को लेकर जा रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर मरवाही थाना पुलिस की टीम देर रात मौके पर पहुंची. पुलिस ने मवेशियों को लेकर जा रहे लोगों से परिवहन संबंधी दस्तावेज, डाक्टरी परीक्षण प्रमाण पत्र, रूट चार्ट एवं कलेक्टर की अनुमति संबंधी दस्तावेज मांगे, लेकिन कोई वैध दस्तावेज मवेशियों के साथ जा रहे लोग नहीं दे पाए.

70 मवेशियों के साथ कर रहे थे बॉर्डर पार (ETV Bharat)

मवेशियों को मध्य प्रदेश के अनूपपुर ले जाया जा रहा था

बताया जा रहा है कि लोरमी (जिला मुंगेली) से लपटा (जिला अनूपपुर, म.प्र.) की दूरी लगभग 180 किलोमीटर है. इस दौरान मुंगेली, बिलासपुर और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले की सीमाएं पार करनी होती है. नियमानुसार 25 से अधिक मवेशियों को पैदल ले जाने के लिए विधिवत अनुमति आवश्यक होती है. इसके बावजूद तस्कर न केवल तीन जिलों की सीमाएं पार कर चुके थे, बल्कि अंतरराज्यीय सीमा पार करने की तैयारी में थे.

मवेशियों को किया गया जब्त

पुलिस ने पशु परिरक्षण अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर मुंगेली निवासी गोकुल प्रसाद कश्यप और पेंड्रा थाना क्षेत्र के लाला वासुदेव सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया. जब्त किए गए मवेशियों को सुरक्षित स्थान पर रखा गया है. पुलिस का कहना है कि मामले की विवेचना जारी है और जांच के दौरान अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है. इस घटना ने एक बार फिर पशु परिरक्षण अधिनियम के प्रभावी इंप्लिमेंटेशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं. प्रशासन के लिए यह चुनौती है कि अवैध पशु तस्करी पर सख्ती से अंकुश लगाया जाए.

