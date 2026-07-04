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देवघर श्रावणी मेला 2026: झारखंड-बिहार के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक में कई बिंदुओं पर बनी सहमति

श्रावणी मेला को लेकर अंतर्राज्यीय समीक्षात्मक बैठक (देवघर) ( फोटो-ईटीवी भारत )

देवघर: श्रावणी मेला 2026 के सफल एवं सुरक्षित आयोजन को लेकर देवघर जिला प्रशासन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. इसी क्रम में शनिवार को संथाल परगना आयुक्त संजय कुमार की अध्यक्षता में झारखंड और बिहार के अधिकारियों की अंतर्राज्यीय समन्वय बैठक आयोजित की गई.

जिसमें झारखंड के देवघर, दुमका और बिहार के भागलपुर, बांका, मुंगेर, जमुई और लखीसराय के प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया. बैठक का मुख्य उद्देश्य सुल्तानगंज से देवघर तक कांवरियों को निर्बाध, सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित कराना तथा दोनों राज्यों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था.

संथाल परगना के आयुक्त ने दी जानकारी

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार ने बताया कि सुल्तानगंज से जल भरने के बाद श्रद्धालु जिन-जिन मार्गों से होकर देवघर पहुंचेंगे उन सभी स्थानों पर पेयजल, चिकित्सा, सुरक्षा, यातायात और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने पर विस्तार से चर्चा की गई.

जानकारी देते संथाल परगना के आयुक्त संजय कुमार और भागलपुर के आयुक्त पीके मीणा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सूचना तंत्र को मजबूत बनाने पर जोर

उन्होंने बताया कि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार सूचना तंत्र को और अधिक मजबूत बनाया जा रहा है. व्हाट्सएप ग्रुप के साथ-साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तकनीक का भी उपयोग किया जाएगा, ताकि झारखंड और बिहार के अधिकारियों के बीच सूचनाओं का त्वरित आदान-प्रदान हो सके और किसी भी स्थिति में तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके.

कांवरिया मार्ग पर होगी विशेष व्यवस्था

आयुक्त ने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से भागलपुर, मुंगेर और बांका सहित कांवरिया मार्ग के सभी महत्वपूर्ण स्थलों पर विशेष व्यवस्था की जाएगी, जिससे श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े.