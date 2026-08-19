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झारखंड-बिहार सीमा पर चेकपोस्ट को किया जाएगा मजबूत, टारगेट पर बचे हुए नक्सली

पलामू में पुलिस की इंटरस्टेट बैठक हुई. जिसमें कई बिंदुओं पर साझा अभियान चलाने की रणनीति बनाई गई.

Police Meeting in Palamu
पलामू में बैठक के दौरान झारखंड और बिहार पुलिस के अधिकारी. (फोटो-ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 19, 2026 at 6:59 PM IST

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पलामूः झारखंड-बिहार सीमा पर इंटरस्टेट चेकपोस्ट को मजबूत किया जाएगा. जबकि सीमावर्ती इलाके में बचे हुए नक्सलियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. पलामू के छतरपुर पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी कार्यालय में बुधवार को झारखंड और बिहार के पुलिस अधिकारियों की संयुक्त बैठक हुई. यह बैठक एसडीपीओ स्तर पर हुई है. बैठक की अध्यक्षता हुसैनाबाद के पुलिस अनुमंडल पदाधिकारी दिव्यांशु शुक्ला ने की.

बैठक में पलामू के छतरपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के अलावा बिहार के औरंगाबाद के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने भाग लिया है. बैठक में एसएसबी के असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल रहे. विधानसभा चुनाव के बाद यह पहली पुलिस इंटरस्टेट बैठक थी, जिसमें सीमावर्ती इलाकों में कई बिंदुओं पर अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है.

सीमावर्ती इलाकों में शराब तस्करी, नक्सल और अन्य तरह की तस्करी के खिलाफ चेकपोस्ट को मजबूत करने का निर्णय लिया गया है. झारखंड-बिहार सीमावर्ती इलाके में माओवादियों का रीजनल कमेटी सदस्य नितेश यादव के नेतृत्व में एकमात्र दस्ता सक्रिय है. इस बैठक में नितेश यादव को लेकर चर्चा हुई और उसके खिलाफ अभियान चलाने का निर्णय लिया गया है. झारखंड और बिहार के अधिकारियों ने एक-दूसरे के साथ नक्सलियों की गतिविधि से पूरी जानकारी साझा की और भविष्य में ज्वाइंट ऑपरेशन चलाने का निर्णय लिया.

बैठक में झारखंड और बिहार के पुलिस अधिकारियों ने एक-दूसरे से समन्वय बनाकर कार्य करने और सूचना को साझा करने का निर्णय लिया है. छतरपुर एसडीपीओ प्रशांत कुमार ने बताया कि बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं.

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