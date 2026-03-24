अपराध और अपराधियों के खिलाफ झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस ने बनाई संयुक्त रणनीति, गढ़वा में हुई अंतर्राज्यीय पुलिस बैठक

अपराध और अपराधियों के खिलाफ झारखंड और छत्तीसगढ़ पुलिस ने बनाई संयुक्त रणनीति, गढ़वा में हुई अंतर्राज्यीय पुलिस बैठक
गढ़वा में अंतर्राज्यीय पुलिस बैठक हुई. जिसमें कई अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय से काम करने की चर्चा की गई.
Published : March 24, 2026 at 8:49 PM IST
गढ़वा: जिले के रंका थाना अंतर्गत अवस्थित फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में मंगलवार को झारखंड-छत्तीसगढ़ अंतर्राज्यीय पुलिस बैठक की गई. जिसमें झारखंड की गढ़वा पुलिस और छत्तीसगढ़ की बलरामपुर पुलिस के अधिकारी बैठक में शामिल हुए. बैठक में कई अहम मुद्दों पर आपसी समन्वय बनाने पर चर्चा की गई.
बैठक में ये पुलिस पदाधिकारी हुए शामिल
बैठक के दौरान गढ़वा पुलिस की ओर से रंका के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी रोहित रंजन सिंह, भंडरिया के पुलिस निरीक्षक सह थाना प्रभारी सुभाष कुमार पासवान, रंका थाना प्रभारी रवि कुमार केशरी, चिनिया थाना प्रभारी अमित कुमार और बड़गड़ थाना प्रभारी दीपक कुमार मौर्य शामिल हुए. वहीं छत्तीसगढ़ की रामानुजगंज पुलिस की ओर से रामानुजगंज अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बाजीलाल सिंह, रामानुजगंज थाना प्रभारी अजय साहू, त्रिकुंडा थाना प्रभारी व्यास नारायण चुरेंद्र, रामचंद्रपुर थाना प्रभारी बृजमोहन गुप्ता और विजयनगर चौकी प्रभारी अश्विनी सिंह उपस्थित रहे.
इन मुद्दों पर हुई चर्चा
इस दौरान दोनों राज्यों की पुलिस के द्वारा सीमावर्ती इलाकों में अपराध नियंत्रण, अपराधियों, संदिग्धों और वारंटियों की जानकारी साझा करने के लिए सूचनाओं के आदान-प्रदान करने, अंतर्राज्यीय गिरफ्तारी के नियमों का पालन करने, साइबर अपराध, वित्तीय धोखाधड़ी और हाइटेक अपराधों की जांच के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करने, अपराध नियंत्रण के लिए दोनों राज्यों की सीमाओं पर बेहतर चेकिंग करने और सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाने, नक्सलियों पर नकेल कसने हेतु आपसी समन्वय, विशेष सुरक्षा व्यय(SRE) योजना के तहत संयुक्त कार्रवाई और क्षमता निर्माण करने सहित अन्य कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आपसी सहयोग आदान-प्रदान करने पर सहमति जताई गई.
बैठक का उद्देश्य
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य झारखंड-छत्तीसगढ़ की पुलिस के बीच तालमेल स्थापित करना, अपराध नियंत्रण और सुरक्षा को मजबूत करना है.
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