नकली वाहनों की नंबर प्लेट और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी, 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार

झालावाड़ : जिले की भवानीमंडी पुलिस ने वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगा गलत पहचान से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के सदस्यों ने एक संतरा व्यापारी के 12 टन से अधिक संतरों का माल हड़प लिया. वहीं, इस माल को बीच रास्ते में ही ओने पौने दामों में मार्केट में बेच दिया. जब व्यापारी का माल तय स्थान पर नहीं पहुंचा तो पुलिस में शिकायत के बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ. भवानीमंडी पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के तार हरियाणा और यूपी राज्य से जुड़े हुए हैं. फिलहाल पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है.

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के समस्त थाना क्षेत्र में आपराधिक प्रकरणों में वांछित चल रहे आरोपियों की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत नागपुरी गेट अमरावती महाराष्ट्र के संतरे व्यापारी युनुस खान की ओर से भवानीमंडी थाने में तहरीर रिपोर्ट पेश की गई थी. इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने भवानी मंडी की संतरा मंडी से 574 कैरेट (कुल 12 टन 300 किलो) संतरा खरीदा था, जिसे कोलकाता भिजवाया जाना था. इसके लिए उन्होंने सांवरिया ट्रांसपोर्ट के मालिक वसीम भाई के कहने पर संतरा ट्रक HR73B2940 में लोड करवा दिया. ट्रक के चालक मोनू खान को बिल्टी के साथ 40,000 नकद देकर ट्रक को कोलकाता के लिए रवाना किया था. भेजा गया माल समय पर कोलकाता नहीं पहुंचा तो उन्होंने ट्रक चालक के नंबर पर कॉल किया, लेकिन ट्रक चालक का मोबाइल बंद आया.