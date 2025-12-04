ETV Bharat / state

नकली वाहनों की नंबर प्लेट और पहचान छिपाकर धोखाधड़ी, 4 शातिर आरोपी गिरफ्तार

झालावाड़ पुलिस ने फर्जी पहचान और नकील वाहन की नंबर प्लेट से धोखाधड़ी करने वाले 4 आरोपी को गिरफ्तार किया है.

अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश
अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : December 4, 2025 at 11:21 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

झालावाड़ : जिले की भवानीमंडी पुलिस ने वाहन पर फर्जी नंबर प्लेट लगा गलत पहचान से लाखों की धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है. इस गिरोह के सदस्यों ने एक संतरा व्यापारी के 12 टन से अधिक संतरों का माल हड़प लिया. वहीं, इस माल को बीच रास्ते में ही ओने पौने दामों में मार्केट में बेच दिया. जब व्यापारी का माल तय स्थान पर नहीं पहुंचा तो पुलिस में शिकायत के बाद इस पूरे मामले का पर्दाफाश हुआ. भवानीमंडी पुलिस ने इस मामले में चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपियों के तार हरियाणा और यूपी राज्य से जुड़े हुए हैं. फिलहाल पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त ट्रक को भी जब्त कर लिया है.

मामले में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि जिले के समस्त थाना क्षेत्र में आपराधिक प्रकरणों में वांछित चल रहे आरोपियों की धर पकड़ के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है. इसी के तहत नागपुरी गेट अमरावती महाराष्ट्र के संतरे व्यापारी युनुस खान की ओर से भवानीमंडी थाने में तहरीर रिपोर्ट पेश की गई थी. इसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने भवानी मंडी की संतरा मंडी से 574 कैरेट (कुल 12 टन 300 किलो) संतरा खरीदा था, जिसे कोलकाता भिजवाया जाना था. इसके लिए उन्होंने सांवरिया ट्रांसपोर्ट के मालिक वसीम भाई के कहने पर संतरा ट्रक HR73B2940 में लोड करवा दिया. ट्रक के चालक मोनू खान को बिल्टी के साथ 40,000 नकद देकर ट्रक को कोलकाता के लिए रवाना किया था. भेजा गया माल समय पर कोलकाता नहीं पहुंचा तो उन्होंने ट्रक चालक के नंबर पर कॉल किया, लेकिन ट्रक चालक का मोबाइल बंद आया.

पढ़ें. पुलिस ने नकबजन गिरोह 'मोग्या गैंग' के चार आरोपियों को किया गिरफ्तार

एसपी अमित कुमार ने बताया कि मामले में अनुसंधान के दौरान पाया गया कि आरोपी चालक मनव्वर उर्फ मोनू और ट्रक मालिक फिरोज ने मिलकर व्यापारी के खिलाफ धोखाधड़ी की साजिश रची थी. उन्होंने भवानीमंडी की संतरा मंडी में अपने ट्रक पर फर्जी नंबर प्लेट लगाई और अपनी पहचान और मोबाइल नंबर भी व्यापारी को गलत बताए, ताकि माल हड़पने के बाद उन्हें ट्रैप नहीं किया जा सके. ट्रांसपोर्ट स्वामी आश मोहम्मद और सहयोगी इदरिश के साथ मिलकर इस गिरोह ने संतरे को कोलकाता न भेजकर, रास्ते में ही औने-पौने दामों में कहीं और बेच दिया. अमित कुमार ने बताया कि भवानीमंडी पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए ट्रक चालक मनव्वर उर्फ मोनू, ट्रक मालिक फिरोज ट्रांसपोर्ट स्वामी आश मोहम्मद और सहयोगी इदरिश को गिरफ्तार किया है. आरोपियों के तार हरियाणा और उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए हैं. पुलिस ने घटना में प्रयुक्त वाहन ट्रक रजि. नंबर HR67D6338 को भी जब्त कर लिया है.

TAGGED:

INTER STATE GANG INVOLVED IN FRAUD
FRAUD BY FAKE VEHICLE NUMBER PLATES
फर्जी नंबर प्लेट लगाकर धोखाधड़ी
INTER STATE GANG ARRESTED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.