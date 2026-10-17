SPECIAL: ट्रेन से सफर करता ओडिशा-बंगाल-बिहार-यूपी का गिरोह, त्योहार के दौरान चोरी-झपटमारी जैसे वारदातों को देता है अंजाम
पलामू प्रमंडल में ओडिशा, बंगाल, बिहार और यूपी का गिरोह ट्रेन से सफर कर वारदात को अंजाम देता है. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 8:59 PM IST
पलामू: ओडिशा, बिहार, बंगाल और यूपी का गिरोह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ट्रेन से सफर करता है. यह गिरोह चोरी, छिनतई और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता है. गिरोह के सदस्य इतने शातिर होते हैं कि ट्रेन से ही सफर करते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन से ही दूसरे इलाके में फरार हो जाते हैं.
हाल के दिनों में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार इलाके में कई आपराधिक घटनाओं के खिलाफ पुलिस ने करवाई की है. कार्रवाई के दौरान अपराधिक गिरोह का नेटवर्क ओडिशा, बंगाल, बिहार और यूपी के जुड़ा हुआ मिला है. घटनाओं को अंजाम देने के लिए गिरोह के सदस्यों ने ट्रेन रूट का ही इस्तेमाल किया था.
रेल कनेक्टिविटी का फायदा उठा रहे हैं गिरोह
झारखंड का पलामू प्रमंडल का इलाका आसानी से रेल नेटवर्क से जुड़ा हुआ है. ट्रेन से सफर करने वाले गिरोह का आतंक सबसे अधिक त्योहार के दौरान होता है. दुर्गा पूजा से लेकर छठ पूजा तक इस तरह का गिरोह सबसे अधिक सक्रिय रहता है. इस दौरान गिरोह के सदस्य खाली घरों में चोरी करते है या भीड़ का फायदा उठा कर कीमती जेवरातों को गायब कर देते हैं.
केस स्टडी- 01
सितंबर 2026 में पलामू पुलिस ने इंटर स्टेट एक गिरोह का खुलासा किया था. गिरोह के पांच सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था. गिरोह के सदस्य चोरी की वारदातों को अंजाम देने के लिए ट्रेन से सफर करते थे. इनका नेटवर्क ओडिशा, बंगाल और बिहार तक फैला हुआ था. यह गिरोह हत्या के नाम पर चंदा मांगने के लिए इलाके में जाते थे और खाली घरों को रेकी करते थे. घटना को अंजाम देने से पहले और अंजाम देने के बाद सदस्य ट्रेन रूट का इस्तेमाल करते थे.
15 अक्टूबर को पलामू के उंटारी रोड में पैसेंजर ट्रेन में चेन स्नेचिंग करते हुए चार महिलाओं को पकड़ा गया था. पकड़ी गई सभी महिला बिहार की रहने वाली थी. पूछताछ में चारों महिलाओं ने पुलिस को बताया है कि 10 से 12 की संख्या में यह लोग ट्रेन से सफर करते हैं और भीड़ भाड़ वाले इलाके में निशाना बनाते हैं.
समय पर गिरोह के खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो उन्हें पकड़ना चुनौती बन जाती है. गिरोह के सदस्य दूसरे जिला और दूसरे राज्यों से आते हैं. एक बार घटना को अंजाम देने के बाद भाग जाने वालों को ट्रेस करना बड़ी चुनौती होती है. पुलिस हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार है और निगरानी रखी जा रही है:- किशोर कौशल, डीआईजी, पलामू
रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में बढ़ाई गई है निगरानी
पलामू, गढ़वा एवं लातेहार में रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड में पुलिस ने निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारी रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के संपर्क में हैं. पुलिस दोनों के साथ समन्वय बनाकर आपराधिक गिरोह के खिलाफ कार्रवाई के लिए योजना तैयार किया है. पलामू के डालटनगंज, लातेहार, गढ़वा रोड, जपला, नगर उंटारी, टोरी और गढ़वा रोड रेलवे स्टेशन पर सबसे अधिक निगरानी को बढ़ाया गया है. पुलिस बल संदिग्ध व्यक्ति और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखे हुए हैं. सभी आपराधिक गिरोह से जुड़े हुए डाटा को साझा कर रहे हैं. पुलिस ने जड़ी बूटी बेचने वाले, फेरी का कार्य करने वाले लोगों पर भी निगरानी को बढ़ाया है.
आपराधियों को पकड़ना पुलिस के लिए बन जाती है चुनौती
ट्रेन रूट से सफर करने वाले आपराधियों को भाग जाने के बाद उन्हें पकड़ना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है. गिरोह नगद और जेवरात को सबसे अधिक निशाना बनाता है. नगद को खर्च करने के बाद या जेवरात के स्वरूप बदल जाने के बाद उसकी पहचान करना एक बड़ी चुनौती बन जाती है. ट्रेन से सफर करने वाला गिरोह आसानी से भीड़ भाड़ का फायदा उठाता है और लगातार अपना ठिकाना बदलते रहता है. 2025 में पलामू में डकैती की चार और 45 से अधिक चोरी की घटनाएं निकाल कर सामने आई थी.
पलामू, गढ़वा एवं लातेहार एसपी को जीआरपी एवं आरपीएफ के साथ समन्वय बनाने का निर्देश दिया गया है. बस स्टैंड पर भी संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी का निर्देश दिया गया है. कई बार देखा गया है कि फेरी वाले या इस तरह के लोग घटनाओं में शामिल रहे हैं तो इन पर भी निगरानी रखने को कहा गया है. सभी के सत्यापन का निर्देश दिया गया है. पुलिस का टारगेट है कि बाइक चोरी, चोरी और छिनतई जैसी घटनाओं पर रोक लगाना है.
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