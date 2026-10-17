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SPECIAL: ट्रेन से सफर करता ओडिशा-बंगाल-बिहार-यूपी का गिरोह, त्योहार के दौरान चोरी-झपटमारी जैसे वारदातों को देता है अंजाम

ग्राफिक्स इमेज ( ETV Bharat )

पलामू: ओडिशा, बिहार, बंगाल और यूपी का गिरोह आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए ट्रेन से सफर करता है. यह गिरोह चोरी, छिनतई और लूट जैसी घटनाओं को अंजाम देता है. गिरोह के सदस्य इतने शातिर होते हैं कि ट्रेन से ही सफर करते हैं और घटना को अंजाम देने के बाद ट्रेन से ही दूसरे इलाके में फरार हो जाते हैं.

हाल के दिनों में पलामू, गढ़वा एवं लातेहार इलाके में कई आपराधिक घटनाओं के खिलाफ पुलिस ने करवाई की है. कार्रवाई के दौरान अपराधिक गिरोह का नेटवर्क ओडिशा, बंगाल, बिहार और यूपी के जुड़ा हुआ मिला है. घटनाओं को अंजाम देने के लिए गिरोह के सदस्यों ने ट्रेन रूट का ही इस्तेमाल किया था.