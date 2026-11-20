यमुनानगर में ऐतिहासिक कपालमोचन मेले का शुभारंभ, लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी
Yamunanagar Kapalmochan Fair : यमुनानगर के ऐतिहासिक कपालमोचन तीर्थ पर अंतर्राज्यीय मेले का विधिवत शुभारम्भ हो गया.
Published : November 20, 2026 at 11:03 PM IST|
Updated : November 20, 2026 at 11:12 PM IST
यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के ऐतिहासिक कपालमोचन तीर्थ पर अंतर्राज्यीय मेले का विधिवत शुभारम्भ हो गया. मेले के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से पहुंचे. मुख्यमंत्री ने तीर्थ पर माथा टेककर श्रद्धालुओं को मेले की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा को करीब 187 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी. वहीं, प्रदेश में 16 अमृत फार्मेसी का भी रिमोट के माध्यम से शुभारम्भ किया.
श्रद्धालुओं में उत्साह : ऐतिहासिक कपालमोचन तीर्थ पर आयोजित अंतर्राज्यीय मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मेले के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे. दोनों नेताओं ने धार्मिक आयोजन में शिरकत की और तीर्थ की महत्ता को नमन किया. मुख्यमंत्री ने मंच से श्रद्धालुओं को मेले की बधाई देते हुए कहा कि कपालमोचन की धरती का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं.
16 अमृत फार्मेसी का शुभारंभ : इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को विकास परियोजनाओं की सौगात देते हुए करीब 187 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास किया. इसके साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने की दिशा में प्रदेश में 16 अमृत फार्मेसी का रिमोट के माध्यम से शुभारम्भ किया. सरकार की ओर से इन फार्मेसियों के जरिए लोगों को सस्ती दरों पर दवाइयां उपलब्ध करवाने की पहल की गई है.
कई राज्यों से आते हैं श्रद्धालु : कपालमोचन मेले में हरियाणा के अलावा पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहां कपालमोचन, ऋणमोचन और सूरजकुंड सरोवर में स्नान का विशेष महत्व है. मेले के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से भी व्यापक प्रबंध किए गए हैं. आस्था, परंपरा और ऐतिहासिक विरासत का प्रतीक कपालमोचन मेला एक बार फिर देशभर के श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए तैयार है.
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