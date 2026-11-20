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यमुनानगर में ऐतिहासिक कपालमोचन मेले का शुभारंभ, लाखों श्रद्धालु लगाएंगे आस्था की डुबकी

यमुनानगर में ऐतिहासिक कपालमोचन मेले का शुभारंभ ( ETV Bharat )

यमुनानगर : हरियाणा के यमुनानगर के ऐतिहासिक कपालमोचन तीर्थ पर अंतर्राज्यीय मेले का विधिवत शुभारम्भ हो गया. मेले के उद्घाटन अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत विशेष रूप से पहुंचे. मुख्यमंत्री ने तीर्थ पर माथा टेककर श्रद्धालुओं को मेले की शुभकामनाएं दीं. इस दौरान मुख्यमंत्री ने हरियाणा को करीब 187 करोड़ रुपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी. वहीं, प्रदेश में 16 अमृत फार्मेसी का भी रिमोट के माध्यम से शुभारम्भ किया.

श्रद्धालुओं में उत्साह : ऐतिहासिक कपालमोचन तीर्थ पर आयोजित अंतर्राज्यीय मेले को लेकर श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है. मेले के शुभारम्भ अवसर पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे. दोनों नेताओं ने धार्मिक आयोजन में शिरकत की और तीर्थ की महत्ता को नमन किया. मुख्यमंत्री ने मंच से श्रद्धालुओं को मेले की बधाई देते हुए कहा कि कपालमोचन की धरती का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व है. यहां देश के अलग-अलग राज्यों से श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने पहुंचते हैं.