DTC के बेड़े में 100 नई इलेक्ट्रिक बसें शामिल, CM ने दिखाई हरी झंडी, जानिए रूट और टाइमिंग ?

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा तक नई अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर शुरूआत की गई है.

धौला कुआं–धारूहेड़ा के बीच अंतर्राज्यीय ई-बस सेवा शुरू
धौला कुआं–धारूहेड़ा के बीच अंतर्राज्यीय ई-बस सेवा शुरू (Etv Bharat)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 18, 2025 at 3:48 PM IST

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में स्वच्छ, आधुनिक व पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन को मजबूत करने की दिशा में दिल्ली सरकार ने बुधवार को एक बड़ा कदम उठाया. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने धौला कुआं से हरियाणा के धारूहेड़ा तक शुरू की गई नई अंतर्राज्यीय इलेक्ट्रिक बस सेवा को हरी झंडी दिखाकर सड़कों पर उतारा. इसी मौके पर दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बेड़े में 100 नई 9 मीटर mj इलेक्ट्रिक देवी बसों को औपचारिक रूप से शामिल किया गया, जिनका संचालन राजधानी के विभिन्न रूटों पर शुरू हो गया है.

इंटर-स्टेट रूट पर तीन इलेक्ट्रिक बसों: धौला कुआं–धारूहेड़ा इंटर-स्टेट रूट पर कुल तीन इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू किया गया है. ये तीनों बसें 12 मीटर लंबी अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक बसें हैं, जिन्हें विशेष रूप से लंबी दूरी व अधिक यात्री क्षमता को ध्यान में रखते हुए लगाया गया है. यह रूट धौला कुआं, एचआर राजोकरी बॉर्डर, गुरुग्राम, खेड़की दौला, रामपुरा, मानेसर, पंचगांव, व्यासपुर वाईएनआर, सिधरावली होते हुए धारूहेड़ा तक जाएगा. इससे गुरुग्राम-मानेसर औद्योगिक क्षेत्र में रोजाना आने-जाने वाले कर्मचारियों, छात्रों व श्रमिकों को सीधी, सस्ती और भरोसेमंद कनेक्टिविटी मिलेगी.

बसों की टिमिंग: डीटीसी अधिकारियों के अनुसार धौला कुआं से धारूहेड़ा के लिए बसें सुबह 6:30, 7:00 और 7:30 बजे तथा दोपहर 2:45, 3:15 और 3:45 बजे चलेंगी. वहीं धारूहेड़ा से धौला कुआं के लिए सुबह 9:45, 10:15 और 10:45 बजे तथा शाम 6:00, 6:30 और 7:00 बजे बस सेवाएं उपलब्ध रहेंगी, जिससे पीक व नॉन-पीक दोनों समय यात्रियों को सुविधा मिलेगी.

इसके अतिरिक्त डीटीसी के बेड़े में शामिल की गई 100 नई इलेक्ट्रिक बसों में से शेष सभी 9 मीटर लंबी ई-बसें हैं. इन 9 मीटर की बसों को लास्ट माइल कनेक्टिविटी के तहत दिल्ली के छोटे, संकरे व आंतरिक रूटों पर चलाया जाएगा, जिससे मेट्रो स्टेशनों, रिहायशी इलाकों व बाजारों तक यात्रियों की आसान पहुंच सुनिश्चित की जा सके.

प्रदूषण नियंत्रण में सहायक होंगी इलेक्ट्रिक बसें: इस मौके पर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में प्रदूषण नियंत्रण के लिए सरकार दीर्घकालिक व प्रभावी समाधान लागू कर रही है. उन्होंने कहा कि आज डीटीसी के बेड़े में 100 नई ई-बसें शामिल की गई हैं. हमारा लक्ष्य है कि अगले साल तक डीटीसी की सभी बसें इलेक्ट्रिक हों, जिससे दिल्ली का सार्वजनिक परिवहन पूरी तरह एमिशन-फ्री बन सके. उन्होंने यह भी कहा कि वर्षों से बंद पड़ी अंतर्राज्यीय बस सेवा को दोबारा शुरू कर दिल्ली-एनसीआर के लोगों को सुरक्षित व आरामदायक यात्रा विकल्प दिया गया है.

नई लो-फ्लोर इलेक्ट्रिक बसों में सीसीटीवी कैमरे, पैनिक बटन, रियल-टाइम ट्रैकिंग सिस्टम व दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधाएं मौजूद हैं. दिल्ली सरकार का मानना है कि इस पहल से निजी वाहनों पर निर्भरता घटेगी, ट्रैफिक जाम कम होगा और प्रदूषण नियंत्रण में ठोस मदद मिलेगी. कार्यक्रम में परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

