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इंटरस्टेट साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार, विदेश से संचालित सिंडिकेट का हुआ खुलासा

दिल्ली में क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़, करीब साढ़े 31 लाख की ठगी मामले में करण कजारिया गिरफ्तार

डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को दिया जा रहा था अंजाम
डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को दिया जा रहा था अंजाम (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : April 5, 2026 at 5:14 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: राजधानी में निवेश ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने एक संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार कुल ठगी की रकम 31,45,000 रुपये है. जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच सामान्य निवेश ठगी व साइबर अपराधों की तरह ही की गई, लेकिन इसमें एक बेहद चौंकाने वाला पहलू सामने आया है वह है फर्जी बैंक खातों के एक संगठित सप्लाई चेन. यही बैंक खाते इस तरह के अपराधों की रीढ़ साबित हो रहे हैं.

डीसीपी आदित्य गौतम ने मामले की दी जानकारी
क्राइम ब्रांच ने इस कड़ी में कोलकाता निवासी आरोपी करण कजारिया को गिरफ्तार किया है, जिसकी भूमिका इस नेटवर्क में बेहद अहम बताई है. डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि करण पिछले करीब पांच वर्षों से इस अवैध गतिविधि में सक्रिय था. वह नियमित रूप से कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों की यात्रा करता रहा है, जहां से इस रैकेट को विदेशी हैंडलर्स ऑपरेट करते हैं.

फर्जी बैंक खातों के तैयार सप्लाई करीब पांच से छह लेयर में
जांच में सामने आया है कि इन फर्जी बैंक खातों को तैयार करने और सप्लाई करने की प्रक्रिया कई स्तरों करीब पांच से छह लेयर में होती है. अंततः देशभर में लगभग 24-25 ऐसे मुख्य लोग हैं जो इन खातों को तैयार कर विदेशी हैंडलर्स तक पहुंचाते हैं. करण कजारिया को इस नेटवर्क के प्रमुख सप्लायर्स में से एक माना जा रहा है.

डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों को दिया जा रहा था अंजाम
डीसीपी आदित्य गौतम के अनुसार जिन बैंक खातों को इस आरोपी ने उपलब्ध कराया, उनमें राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (National Cyber Crime Reporting Portal) के आंकड़ों के मुताबिक हजारों करोड़ रुपये के संदिग्ध लेन-देन दर्ज हैं. ये खाते न केवल निवेश ठगी बल्कि तथाकथित डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों में भी इस्तेमाल किए जा रहे थे.

विदेश में बैठे हैंडलर्स की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस
डीसीपी आदित्य गौतम का कहना है कि इस गिरफ्तारी से इस पूरे सिंडिकेट को बड़ा झटका लगा है. खास बात ये है कि पुलिस ने इस नेटवर्क की जड़ यानी बैंक खातों की सप्लाई चेन को निशाना बनाकर इसे तोड़ने का प्रयास किया है, जिससे भविष्य में ऐसे साइबर अपराधों पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सके. क्राइम ब्रांच अब इस नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों व विदेश में बैठे हैंडलर्स की पहचान कर आगे की कार्रवाई में जुटी है.


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