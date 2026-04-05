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इंटरस्टेट साइबर ठगी रैकेट का भंडाफोड़, 11 गिरफ्तार, विदेश से संचालित सिंडिकेट का हुआ खुलासा

नई दिल्ली: राजधानी में निवेश ठगी के एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए क्राइम ब्रांच की इंटर-स्टेट सेल ने एक संगठित साइबर फ्रॉड नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है. इस मामले में दर्ज एफआईआर के अनुसार कुल ठगी की रकम 31,45,000 रुपये है. जांच के दौरान पुलिस ने अब तक 11 आरोपियों की गिरफ्तारी की है. दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच सामान्य निवेश ठगी व साइबर अपराधों की तरह ही की गई, लेकिन इसमें एक बेहद चौंकाने वाला पहलू सामने आया है वह है फर्जी बैंक खातों के एक संगठित सप्लाई चेन. यही बैंक खाते इस तरह के अपराधों की रीढ़ साबित हो रहे हैं.

डीसीपी आदित्य गौतम ने मामले की दी जानकारी

क्राइम ब्रांच ने इस कड़ी में कोलकाता निवासी आरोपी करण कजारिया को गिरफ्तार किया है, जिसकी भूमिका इस नेटवर्क में बेहद अहम बताई है. डीसीपी आदित्य गौतम ने बताया कि करण पिछले करीब पांच वर्षों से इस अवैध गतिविधि में सक्रिय था. वह नियमित रूप से कंबोडिया और थाईलैंड जैसे देशों की यात्रा करता रहा है, जहां से इस रैकेट को विदेशी हैंडलर्स ऑपरेट करते हैं.

फर्जी बैंक खातों के तैयार सप्लाई करीब पांच से छह लेयर में

जांच में सामने आया है कि इन फर्जी बैंक खातों को तैयार करने और सप्लाई करने की प्रक्रिया कई स्तरों करीब पांच से छह लेयर में होती है. अंततः देशभर में लगभग 24-25 ऐसे मुख्य लोग हैं जो इन खातों को तैयार कर विदेशी हैंडलर्स तक पहुंचाते हैं. करण कजारिया को इस नेटवर्क के प्रमुख सप्लायर्स में से एक माना जा रहा है.