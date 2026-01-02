इंटर आईआईटी टेक मीट 14.0 में आईआईटी कानपुर को दूसरा स्थान, छह सालों बाद रजत पदक भी
साइंस एंड टेक्नोलॉजी महासचिव तनुश गोयल ने बताया कि छात्रों ने प्रमुख कंपनियों और संगठनों की जटिल समस्याओं का समाधान किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 5:57 PM IST
कानपुर: भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) कानपुर ने आईआईटी पटना में हुई इंटर आईआईटी टेक मीट 14.0 में शानदार प्रदर्शन करते हुए दूसरा स्थान प्राप्त किया और छह वर्षों के अंतराल के बाद रजत पदक अपने नाम किया. इस प्रतियोगिता में आईआईटी कानपुर का प्रतिनिधित्व साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल, स्टूडेंट्स जिमखाना की टीम ने किया. उनके शानदार प्रदर्शन ने पूरे संस्थान को गौरवान्वित किया.
सभी प्रतियोगिताओं के दौरान छात्रों ने प्रमुख कंपनियों और संगठनों द्वारा दिए गए जटिल समस्याओं का समाधान करते हुए असाधारण तकनीकी दक्षता, रचनात्मकता और नवाचार का प्रदर्शन किया. यह उपलब्धि आईआईटी कानपुर की मजबूत समस्या-समाधान संस्कृति, सहयोग और व्यावहारिक तकनीकी उत्कृष्टता को दिखाती है.
समग्र रैंकिंग में आईआईटी को मिला दूसरा स्थान: समग्र रैंकिंग में आईआईटी कानपुर ने 2951.93 अंकों के साथ दूसरा स्थान प्राप्त किया. आईआईटी खड़गपुर 3438.92 अंकों के साथ प्रथम स्थान पर रहा, जबकि आईआईटी इंदौर, आईआईटी बीएचयू और आईआईटी मद्रास शीर्ष पांच संस्थानों में शामिल रहे.
इंटर आईआईटी टेक मीट 14.0 में आईआईटी कानपुर का यह दूसरा स्थान उद्योग-आधारित और अनुसंधान-केंद्रित समस्या वक्तव्यों में उसके निरंतर और उच्चस्तरीय प्रदर्शन को दर्शाता है. छात्रों की परफार्मेंस पर आईआईटी कानपुर के निदेशक व अन्य फैकल्टी ने सभी प्रतिभागी छात्रों को बधाई दी.
कई पोडियम स्थान भी हासिल किए: आईआईटी कानपुर की टीमों ने विभिन्न समस्या वक्तव्यों में प्रभावशाली प्रदर्शन करते हुए कई पोडियम स्थान हासिल किए. इंटरनल और स्टेमवाइब जैसी समस्याओं पर काम करने वाली टीमों ने पहला स्थान हासिल किया. इसी तरह अन्य प्रतियोगिताओं में दूसरा और तीसरा स्थान भी मिला.
संस्थान की साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के सभी छात्रों, पूर्व छात्रों, डिजाइन विभाग, विद्युत अभियांत्रिकी विभाग, एयरोस्पेस अभियांत्रिकी विभाग तथा उन सभी संकाय सदस्यों के प्रति हार्दिक आभार और बधाई दी, जिन्होंने प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस सफलता में योगदान दिया. आईआईटी कानपुर के प्रशासनिक अफसरों का कहना था कि यह उपलब्धि तनुश गोयल, महासचिव, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के नेतृत्व में संभव हो सकी.
