कानपुर में बाइक चोरी में पकड़ा गया यूनिवर्सिटी टॉपर, आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से 6 मोटरसाइकिलें बरामद
पुलिस ने गिरोह के तीन सदस्यों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों ने झाड़ियों के बीच 5 मोटरसाइकिलें छिपाकर रखी थीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 5, 2026 at 3:55 PM IST|
Updated : July 5, 2026 at 4:20 PM IST
कानपुर : अरौल थाना पुलिस ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के पास से अंतरजनपदीय वाहन चोर गिरोह के तीन शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है. पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से अलग-अलग इलाकों से चोरी की गई कुल 6 मोटरसाइकिलें और एक एंड्रॉएड मोबाइल फोन बरामद किया गया है. गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपी जनपद कन्नौज के निवासी हैं, जिन्हें पुलिस ने कानूनी कार्रवाई के बाद कानपुर देहात न्यायालय के समक्ष पेश कर जेल भेज दिया है.
एसीपी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि रविवार सुबह लगभग 4:00 बजे अरौल थाना प्रभारी के साथ पुलिस टीम क्षेत्र में संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि बीझल रोड पर आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के नीचे एक मोटरसाइकिल पर सवार तीन संदिग्ध जा रहे हैं. पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए एक्सप्रेस-वे के थिधन रोड अंडरपास के नीचे घेराबंदी की और बाइक सवार तीनों युवकों को रोक लिया.
झाड़ियों से बरामद हुईं अन्य बाइक : पूछताछ में जब वे वाहन के कागजात नहीं दिखा पाए और गोलमोल जवाब देने लगे, तो कड़ाई बरतने पर साफ हुआ कि बाइक चोरी की है. पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे एक संगठित वाहन चोर गिरोह के सदस्य हैं. आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस टीम ने आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे के बगल में स्थित खड़ैचा-देबिनपुरवा संपर्क मार्ग के पास छापा मारा. शातिरों ने झाड़ियों के बीच 5 अन्य मोटरसाइकिलें छिपाकर रखी थीं.
गैंगस्टर और यूनिवर्सिटी टॉपर का अनूठा गठजोड़ : गिरोह के पकड़े जाने के बाद एक बेहद चौंकाने वाला पहलू सामने आया है. पकड़े गए आरोपियों में शामिल एक युवक देव सक्सेना पढ़ाई-लिखाई में बेहद होनहार है और उसने बलिया की चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था. एसीपी मनोज कुमार के अनुसार, पूछताछ में पता चला कि पढ़ाई में अव्वल होने के बावजूद वह महज शॉर्टकट से पैसे कमाने और अपनी सुख-सुविधाओं को पूरा करने के लालच में इस दलदल में फंस गया.
गोविंद है गैंगस्टर : गैंग का दूसरा सदस्य गोविंद सक्सेना एक आदतन और शातिर अपराधी है, जो पहले भी वाहन चोरी के मामले में जेल जा चुका है और उस पर गैंगस्टर एक्ट सहित 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं. गिरोह का तीसरा सदस्य रविशंकर कुशवाहा भी कन्नौज का ही रहने वाला है. अरौल पुलिस ने पकड़े गए तीनों अभियुक्तों रविशंकर कुशवाहा, गोविन्द सक्सेना और देव सक्सेना के खिलाफ मामला दर्ज किया है.
एसीपी ने बताया कि फिलहाल गिरोह के इन तीन सदस्यों को जेल भेजा जा रहा है, लेकिन इनके पूरे नेटवर्क और अन्य संभावित साथियों का पता लगाने के लिए आगे की जांच जारी है.
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