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माध्यमिक शिक्षा विभाग की अंतर्जनपदीय तबादला नीति जारी, 20 प्रतिशत तक होंगे ट्रांसफर

लखनऊ: माध्यमिक शिक्षा विभाग ने राजकीय हाईस्कूल एवं इंटर कॉलेजों में कार्यरत शिक्षक-शिक्षिकाओं के लिए स्थानांतरण सत्र 2026-27 की अंतर्जनपदीय स्थानांतरण और समायोजन नीति जारी कर दी है. शासन की ओर से स्पष्ट किया गया है कि विभागीय संवर्ग की कुल संख्या के अधिकतम 20 प्रतिशत तक स्थानांतरण किए जाएंगे. आवश्यकता पड़ने पर इस सीमा को बढ़ाने का अधिकार विभागीय मंत्री को होगा.

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-2 द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राजकीय विद्यालयों में शिक्षकों की संतुलित एवं मानकानुसार तैनाती सुनिश्चित करने तथा रिक्तियों और अतिरिक्त पदों के समुचित प्रबंधन के उद्देश्य से वर्ष 2017 में लागू ऑनलाइन पारदर्शी स्थानांतरण एवं समायोजन नीति को यथावत लागू रखा गया है. राज्य सरकार द्वारा संशोधन किए जाने तक यह नीति प्रभावी रहेगी.

विद्यालयों का होगा जोनवार वर्गीकरण

शिक्षकों की तैनाती और स्थानांतरण के लिए विद्यालयों को तीन जोनों में विभाजित किया गया है.

जोन-1: जिला मुख्यालय अथवा नगर निकाय सीमा से 8 किलोमीटर तक का क्षेत्र.

जोन-2: तहसील मुख्यालय से 2 किलोमीटर तक का क्षेत्र.

जोन-3: उपरोक्त दोनों श्रेणियों से बाहर के क्षेत्र.

नई नियुक्तियों में सर्वप्रथम जोन-3 में तैनाती की जाएगी और वहां न्यूनतम तीन वर्ष की सेवा अनिवार्य होगी.

सरप्लस शिक्षकों का पहले होगा समायोजन

नीति के तहत सबसे पहले सरप्लस (अतिरिक्त) घोषित शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा. सरप्लस शिक्षकों की पहचान विद्यालय में विषयवार निर्धारित मानकों के आधार पर की जाएगी. इसके लिए लास्ट इन, फर्स्ट आउट (Last In First Out) का सिद्धांत लागू होगा, अर्थात जिस शिक्षक ने विद्यालय में सबसे बाद में कार्यभार ग्रहण किया होगा, उसे पहले सरप्लस माना जाएगा.

निम्न श्रेणियों के शिक्षकों को यथासंभव इस प्रक्रिया से बाहर रखा जाएगा, इसमें...

सेना, वायुसेना, नौसेना अथवा केंद्रीय अर्द्धसैनिक बलों में नक्सल प्रभावित या सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात कर्मियों के पति/पत्नी.

कैंसर, एचआईवी, किडनी अथवा लीवर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षक.

30 जून 2026 तक 58 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके शिक्षक.

एक ही जनपद में कार्यरत सरकारी सेवक दंपति.

राष्ट्रीय अथवा राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक.

ऑनलाइन आवेदन के आधार पर होंगे तबादले