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सावधान! आपकी जेब में तो नकली नोट नहीं? कानपुर में पकड़े गए 3 शातिर, घर में छाप रहे थे जाली करेंसी, लाखों 'रुपए' बरामद

फर्जी नोट छापने वाला गिरोह ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर : शहर में कमिश्नरेट की अपराध शाखा और थाना रेलबाजार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए एक बड़े फर्जीवाड़ा गिरोह का भंडाफोड़ किया है. पुलिस ने गिरोह के तीन शातिर आरोपियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. इनके कब्जे से दो लाख, चार हजार, छह सौ पचास रुपये के जाली नोट, एक कलर प्रिंटर और नोट छापने में इस्तेमाल होने वाले अन्य उपकरण बरामद किए हैं. फर्जी नोट छापने वाला गिरोह (Video Credit; ETV Bharat) अपर पुलिस आयुक्त संकल्प शर्मा ने बताया कि मुखबिर की सूचना के आधार पर एसओजी और रेल बाजार थाने की संयुक्त टीम ने राम लीला ग्राउंड के पास घेराबंदी कर दबिश दी और तीनों आरोपियों को दबोच लिया. पकड़े गए आरोपियों की पहचान सोमिल गुप्ता निवासी जालौन, रोशन अली निवासी बलरामपुर हाल निवासी मूलगंज चौराहा कानपुर और शेर सिंह निवासी उन्नाव, हाल निवासी चकेरी कानपुर के रूप में हुई है. पूछताछ और जांच से पता चला है कि आरोपी पिछले तीन-चार महीनों से इस अवैध कारोबार में सक्रिय थे. ये लोग कलर प्रिंटर की मदद से बाजार में खपाने के लिए 50, 100 और 500 रुपये के जाली नोट तैयार करते थे. यह गिरोह एक के बदले तीन के रेट पर अपने ग्राहकों को यह नकली मुद्रा बेचता था. अपर पुलिस आयुक्त ने बताया कि ये लोग मुख्य रूप से इन नोटों को उन लोगों को देते थे जो कम पढ़े-लिखे होते थे, ताकि वे आसानी से उन्हें झांसा देकर मौके से फरार हो सकें.