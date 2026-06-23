नही मिली प्रेमिका तो गुस्से में की कारों में तोड़फोड़ और चोरी, दिल्ली भागने से पहले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा
सक्ती पुलिस ने मालखरौदा और जैजैपुर क्षेत्र में कारों के शीशे तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : June 23, 2026 at 6:37 PM IST
सक्ती : कारों के शीशा तोड़कर दहशत फैलाने वाले 4 युवकों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.आरोपियों ने एक ही रात में 28 कार के शीशे तोड़े थे.इस दौरान 11 कारों में रखी हुई चीजों की चोरी भी की गई थी. पुलिस ने जिन 4 युवकों को पकड़ा है,उनमें दो नाबालिग हैं.
कहां का है मामला ?
पुलिस के मुताबिक 10-11 मई 2026 की रात मालखरौदा और जैजैपुर क्षेत्र के काशीगढ़, तुषार, बोदसरा, कचंदा, पीहरीद, छोटे सीपत, कलमी और जमगहान समेत कई गांवों में कार के शीशे तोड़ने की वारदात हुई थी.बदमाशों ने कारों के शीशे तोड़कर पर्स, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक वायर, जैक-पाना सहित करीब 47 हजार रुपए का सामान चोरी किया था. पीड़ितों की शिकायत पर मालखरौदा में 6 और जैजैपुर में 5, कुल 11 मामले दर्ज किए गए थे.
दिल्ली भागने के फिराक में थे आरोपी
पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने 20 से 25 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. टॉवर डंप से करीब 4 हजार मोबाइल नंबरों का सत्यापन किया और खरसिया समेत रायगढ़ में छापेमारी की. जांच के दौरान दिल्ली भागने की फिराक में खड़े आरोपी गुलशन कुमार बरेठ को खरसिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में हर्ष सिदार उर्फ बिट्टू और दो नाबालिगों की संलिप्तता भी सामने आई.
आरोपियों के कब्जे से चोरी की नकदी में से 4 हजार रुपए, 5 जैक, 5 रॉड, 2 बंडल इलेक्ट्रॉनिक वायर, 2 स्टेपनी टायर और 2 डीजल वाइब्रेटर मशीन बरामद की गई है. सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है.तकनीकी साक्ष्यों और साइबर जांच की मदद से इस अंतरजिला चोर गिरोह का खुलासा किया गया है. मामले में मालखरौदा, जैजैपुर थाना और साइबर सेल की टीम की अहम भूमिका रही- प्रफुल्ल ठाकुर,एसपी
प्रेमिका नहीं मिली तो चोरी की वारदात
पुलिस की पूछताछ में ये बात सामने आई है कि एक आरोपी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए मालखरौदा आया था.इस दौरान उसकी मुलाकात प्रेमिका से नही हुई.इसलिए उसने गुस्से में कार के शीशे तोड़ने शुरु किए.आरोपी के साथ मौजूद साथियों ने कार से सामान निकालकर चोरी किया.पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ चोरी और तोड़फोड़ की धारा का मामला दर्ज कर न्यायिक रिमांड पर भेजा है.
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