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नही मिली प्रेमिका तो गुस्से में की कारों में तोड़फोड़ और चोरी, दिल्ली भागने से पहले आरोपियों को पुलिस ने दबोचा

नही मिली प्रेमिका तो गुस्से में की कारों में तोड़फोड़ और चोरी ( ETV BHARAT CHHATTISHGARH )

सक्ती : कारों के शीशा तोड़कर दहशत फैलाने वाले 4 युवकों को पुलिस ने अरेस्ट किया है.आरोपियों ने एक ही रात में 28 कार के शीशे तोड़े थे.इस दौरान 11 कारों में रखी हुई चीजों की चोरी भी की गई थी. पुलिस ने जिन 4 युवकों को पकड़ा है,उनमें दो नाबालिग हैं.

कहां का है मामला ?



पुलिस के मुताबिक 10-11 मई 2026 की रात मालखरौदा और जैजैपुर क्षेत्र के काशीगढ़, तुषार, बोदसरा, कचंदा, पीहरीद, छोटे सीपत, कलमी और जमगहान समेत कई गांवों में कार के शीशे तोड़ने की वारदात हुई थी.बदमाशों ने कारों के शीशे तोड़कर पर्स, नकदी, इलेक्ट्रॉनिक वायर, जैक-पाना सहित करीब 47 हजार रुपए का सामान चोरी किया था. पीड़ितों की शिकायत पर मालखरौदा में 6 और जैजैपुर में 5, कुल 11 मामले दर्ज किए गए थे.

28 कारों में तोड़फोड़ और चोरी के आरोपी गिरफ्तार (ETV BHARAT CHHATTISHGARH)

दिल्ली भागने के फिराक में थे आरोपी

पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर के निर्देशन में गठित विशेष टीम ने 20 से 25 सीसीटीवी फुटेज खंगाले. टॉवर डंप से करीब 4 हजार मोबाइल नंबरों का सत्यापन किया और खरसिया समेत रायगढ़ में छापेमारी की. जांच के दौरान दिल्ली भागने की फिराक में खड़े आरोपी गुलशन कुमार बरेठ को खरसिया रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया गया. पूछताछ में हर्ष सिदार उर्फ बिट्टू और दो नाबालिगों की संलिप्तता भी सामने आई.