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जौनपुर में अंतरजनपदीय गो तस्कर पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट

जौनपुर में पुलिस एनकांउटर में ढेर होने से बचा वांछित गो-तस्कर. ( Photo Credit; ETV Bharat )

जौनपुर: सरपतहां थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस और एक वांछित गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करने वाले आरोपी को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया. बता दें, थानाध्यक्ष यजुवेन्द्र कुमार सिंह अपनी टीम के साथ समोधपुर मार्ग स्थित कम्मरपुर पुलिया पर वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान समोधपुर की ओर से आ रहा एक बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा. जल्दबाजी में उसकी बाइक पलट गई, जिसके बाद वह पैदल भागने लगा. यजुवेन्द्र कुमार सिंह, थानाध्यक्ष (Video Credit; ETV Bharat) पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर .315 बोर के तमंचे से दो बार फायरिंग कर दी. पुलिस के मुताबिक, एक गोली थानाध्यक्ष के दाहिने कान के पास से गुजर गई. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई.