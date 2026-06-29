जौनपुर में अंतरजनपदीय गो तस्कर पुलिस मुठभेड़ में अरेस्ट
वांछित गो-तस्कर ने थानाध्यक्ष पर की फायरिंग, पैर में गोली लगने के बाद हुआ घायल, हॉस्पिटल में चल रहा इलाज.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 29, 2026 at 11:30 AM IST
जौनपुर: सरपतहां थाना क्षेत्र में सोमवार को पुलिस और एक वांछित गो-तस्कर के बीच मुठभेड़ हो गई. पुलिस पर जानलेवा फायरिंग करने वाले आरोपी को जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया.
बता दें, थानाध्यक्ष यजुवेन्द्र कुमार सिंह अपनी टीम के साथ समोधपुर मार्ग स्थित कम्मरपुर पुलिया पर वाहन चेकिंग कर रहे थे. इसी दौरान समोधपुर की ओर से आ रहा एक बाइक सवार पुलिस को देखकर भागने लगा. जल्दबाजी में उसकी बाइक पलट गई, जिसके बाद वह पैदल भागने लगा.
पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन आरोपी ने पुलिस टीम पर .315 बोर के तमंचे से दो बार फायरिंग कर दी. पुलिस के मुताबिक, एक गोली थानाध्यक्ष के दाहिने कान के पास से गुजर गई. आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, जिसमें आरोपी के बाएं पैर में गोली लग गई.
घायल आरोपी की पहचान पंकज यादव (35) पुत्र रूदल यादव निवासी सारी बड़ौना जनपद जौनपुर के रूप में हुई. उसे उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सुइथाकला भेजा गया है.
पूछताछ में आरोपी ने बरामद स्प्लेंडर प्लस मोटरसाइकिल को अखंडनगर क्षेत्र से चोरी करना स्वीकार किया. पुलिस के अनुसार, उसने बाइक का नंबर प्लेट भी बदल दिया था. पुलिस ने आरोपी के पास से एक .315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस, दो खोखा कारतूस, एक मोबाइल फोन और चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की है.
पुलिस के अनुसार, आरोपी पर जौनपुर, देवरिया और गोंडा समेत विभिन्न जनपदों में गोवध निवारण अधिनियम, गैंगस्टर एक्ट, लूट, शस्त्र अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में कुल 8 मुकदमे दर्ज हैं. उसके खिलाफ सरपतहां थाने में बीएनएस और आर्म्स एक्ट की धाराओं में नया केस दर्ज कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है.
ये भी पढ़ें- मऊ में डीजल चोर गैंग से पुलिस की मुठभेड़; तीन गिरफ्तार