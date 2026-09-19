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रांची रेल मंडल में पहली बार इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट, कर्मचारियों ने दिखाया खेल उत्साह

रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में कर्मचारियों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से पहली बार ‘इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट-2026’ का आयोजन किया जा रहा है. शुक्रवार को हटिया स्थित हॉकी स्टेडियम में प्रतियोगिता का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक सह अध्यक्ष/SERSA रांची करुणा निधि सिंह और सर्वो रांची की अध्यक्षा निधि सिंह ने किया.

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई. इसके बाद थीम सॉन्ग पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई. विभिन्न विभागों की टीमों ने स्काउट एवं गाइड के ढोल की ताल पर मार्च पास्ट किया. मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों ने इस दौरान SERSA रांची के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया. इसके बाद प्रतिभागी दलों का परिचय कराया गया. गुब्बारे उड़ाकर स्पोर्ट्स मीट के शुभारंभ की घोषणा की गई.

उद्घाटन के अवसर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. इसमें पुरुष और महिला रेल कर्मचारियों के लिए 100 मीटर दौड़ तथा पुरुष कर्मचारियों के लिए 400 मीटर रिले दौड़ कराई गई. अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन को लेकर उत्साह नजर आया.

मंडल रेल प्रबंधक सह अध्यक्ष/SERSA करुणा निधि सिंह ने खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि खेल कर्मचारियों में अनुशासन, टीम भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने का आह्वान किया.

रांची मंडल में पहली बार आयोजित इस इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट के जरिए अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है. आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के साथ आपसी समन्वय और टीम भावना को बढ़ावा देना भी है.