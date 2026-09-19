ETV Bharat / state

रांची रेल मंडल में पहली बार इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट, कर्मचारियों ने दिखाया खेल उत्साह

रांची रेल मंडल में पहली बार आयोजित इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट में रेल कर्मचारियों ने खेल उत्साह दिखाया. चंदन भट्टाटचार्य की रिपोर्ट.

INTER DEPARTMENTAL SPORTS MEET
खेल का शुभारंभ करते अधिकारी (ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : September 19, 2026 at 11:27 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल में कर्मचारियों के बीच खेल भावना को बढ़ावा देने और खेल प्रतिभाओं को मंच देने के उद्देश्य से पहली बार ‘इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट-2026’ का आयोजन किया जा रहा है. शुक्रवार को हटिया स्थित हॉकी स्टेडियम में प्रतियोगिता का शुभारंभ मंडल रेल प्रबंधक सह अध्यक्ष/SERSA रांची करुणा निधि सिंह और सर्वो रांची की अध्यक्षा निधि सिंह ने किया.

कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और गणेश वंदना के साथ हुई. इसके बाद थीम सॉन्ग पर सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई. विभिन्न विभागों की टीमों ने स्काउट एवं गाइड के ढोल की ताल पर मार्च पास्ट किया. मुख्य अतिथि और अन्य गणमान्य अतिथियों ने इस दौरान SERSA रांची के प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया. इसके बाद प्रतिभागी दलों का परिचय कराया गया. गुब्बारे उड़ाकर स्पोर्ट्स मीट के शुभारंभ की घोषणा की गई.

उद्घाटन के अवसर पर एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं आयोजित की गई. इसमें पुरुष और महिला रेल कर्मचारियों के लिए 100 मीटर दौड़ तथा पुरुष कर्मचारियों के लिए 400 मीटर रिले दौड़ कराई गई. अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों ने इन प्रतियोगिताओं में उत्साह के साथ हिस्सा लिया. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों में बेहतर प्रदर्शन को लेकर उत्साह नजर आया.

मंडल रेल प्रबंधक सह अध्यक्ष/SERSA करुणा निधि सिंह ने खिलाड़ियों और प्रतिभागियों को शुभकामनाएं दी. उन्होंने कहा कि खेल कर्मचारियों में अनुशासन, टीम भावना, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने का महत्वपूर्ण माध्यम है. उन्होंने प्रतिभागियों से खेल भावना के साथ प्रतियोगिता में शामिल होने का आह्वान किया.

रांची मंडल में पहली बार आयोजित इस इंटर डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स मीट के जरिए अलग-अलग विभागों में कार्यरत कर्मचारियों को अपनी खेल प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिल रहा है. आयोजन का उद्देश्य कर्मचारियों को खेल गतिविधियों से जोड़ने के साथ आपसी समन्वय और टीम भावना को बढ़ावा देना भी है.

उद्घाटन कार्यक्रम में सर्वो रांची की उपाध्यक्षा अजीता रानी, अपर मंडल रेल प्रबंधक हेमराज मीना, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ राजू तिर्की, वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी सह मंडल क्रीड़ा अधिकारी राजा, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सह मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्रेया सिंह समेत रेलवे के अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे.

ये भी पढ़ें: फेस्टिव सीजन में ट्रेनों पर भारी दबाव, लंबी वेटिंग लिस्ट, रांची से स्पेशल ट्रेन चलाने की तैयारी

SPECIAL: रांची रेल मंडल के 17 स्टेशन होंगे हाईटेक, कई रेलवे स्टेशनों पर रिडेवलपमेंट का काम जारी

किता-सिल्ली रेलखंड पर विकास कार्य, रांची रेल मंडल की पांच जोड़ी ट्रेनें होंगी प्रभावित

TAGGED:

रांची रेल मंडल
RANCHI
रेलवे कर्मचारी
हॉकी स्टेडियम
INTER DEPARTMENTAL SPORTS MEET

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.