हजारीबाग में इंटर कॉलेज योगासन प्रतियोगिता शुरू, कई कॉलेजों के छात्र दिखा रहे योगा में दम

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज योगासन प्रतियोगिता आयोजित की गई है. जिसमें कई कॉलेजों के छात्रों का जुटान हजारीबाग में हुआ है.

Yoga Competition In Hazaribag
हजारीबाग में आयोजित इंटर कॉलेज योगासन प्रतियोगिता में योग करती छात्राएं. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 6, 2025 at 1:56 PM IST

हजारीबाग:योगा को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए विनोबा भावे विश्वविद्यालय की छात्रा प्रीति कुमारी इन दिनों जी तोड़ मेहनत कर रही हैं. प्रीति अपना करियर योगा में बनाना चाहती हैं. इसे लेकर इंटर कॉलेज योगासन प्रतियोगिता के सलेक्शन सेंटर में खूब मेहनत कर रही हैं. आने वाले दिनों में बेंगलुरु और चेन्नई में इंटर विश्वविद्यालय योगासन प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी.

विनोबा भावे विश्वविद्यालय में इंटर कॉलेज पुरुष और महिला योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है. योग स्पर्धा में भाग लेने कई कॉलेजों से छात्र हजारीबाग पहुंचे हैं. इस प्रतियोगिता जिन छात्रों का चयन होगा वो बेंगलुरु और चेन्नई में आयोजित होने वाले इंटर कॉलेज योगासन पुरुष एवं महिला प्रतियोगिता 2025 में हिस्सा लेंगी. विश्वविद्यालय के सहायक योग शिक्षक अभिषेक कुमार ने बताया कि छात्रों में प्रतियोगिता को लेकर उत्साह है.

योगासन प्रतियोगिता में शामिल छात्र और योग शिक्षक का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

छात्रों में योगा प्रतियोगिता को लेकर उत्साह

वहीं योग प्रतियोगिता में हिस्सा लेने पहुंचीं छात्रा प्रीति कुमारी बताती हैं कि योग के बारे में लोगों में कई तरह की भ्रांतियां हैं. योग हमें स्वस्थ तो रखता ही है और दूसरी ओर इसमें करियर का भी अपार संभावनाएं है. प्रीति ने बताया कि उनके गांव में वह पहली छात्रा जो योग में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रही हैं. उनकी इच्छा है कि योग गांव-गांव तक पहुंचे, ताकि लोग स्वस्थ रहें और युवा इस क्षेत्र में करियर बना पाएं.

Yoga Competition In Hazaribag
प्रतियोगिता में योगाभ्यास करती छात्रा. (फोटो-ईटीवी भारत)

ओलंपिक में भी योगा को मिले स्थान

वहीं योग छात्रा शीला सिंह कहती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योगा को पूरे विश्व में पहचान दिलाई है. हर एक व्यक्ति को योग के लिए काम करने की आवश्यकता है. नेशनल गेम में योग को जगह मिला है. यह प्रयास होना चाहिए की ओलंपिक में भी योग को स्थान मिले.

Yoga Competition In Hazaribag
प्रतियोगिता में योगाभ्यास करती छात्रा. (फोटो-ईटीवी भारत)

इंटर कॉलेज योगा प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए छात्र जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं. कुछ छात्र योगा को सुदूरवर्ती गांवों तक भी पहुंचने की तैयारी में लगे हुए हैं.

