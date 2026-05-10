ETV Bharat / state

गोरखपुर में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने फांसी लगाई, सुसाइड नोट में प्रेमिका को ठहराया जिम्मेदार

गोरखपुर: जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. यदुवंश पार्वती देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूर्व प्रधान दिनेश सिंह हैं, जिनका बेटा धीरज कॉलेज में प्रिंसिपल था. धीरज ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका की बेवफाई की बात लिखी है. साथ ही एक वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया है. नोट में परिवार के लोगों से माफी भी मांगी है.

पुलिस के मुताबिक, धीरज सिंह (30) रोज की भांति भोजन करके विद्यालय में सोने चले गए और बीती रात वहीं पंखे की कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी. सुबह बगले के कमरे में सो रहे भाई जगाने पहुंचे तो दरवाजे नहीं खुला. दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो धीरज को फंदे से लटका पाया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इक्कठा किए हैं.

धीरज अविवाहित थे और चार भाइयों में सबसे बड़े थे. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. फांसी लगाने से पहले धीरज ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाकर सुसाइड नोट शेयर किया है.