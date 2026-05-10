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गोरखपुर में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने फांसी लगाई, सुसाइड नोट में प्रेमिका को ठहराया जिम्मेदार

वीडियो बनाकर व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया, पुलिस जांच में जुटी.

प्रतीकात्मक फोटो.
प्रतीकात्मक फोटो. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 10, 2026 at 8:44 PM IST

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गोरखपुर: जिले के चौरी चौरा थाना क्षेत्र के इब्राहिमपुर गांव में इंटर कॉलेज के प्रिंसिपल ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली. यदुवंश पार्वती देवी इंटर कॉलेज के प्रबंधक पूर्व प्रधान दिनेश सिंह हैं, जिनका बेटा धीरज कॉलेज में प्रिंसिपल था. धीरज ने मौत से पहले एक सुसाइड नोट लिखा है, जिसमें उसने अपनी प्रेमिका की बेवफाई की बात लिखी है. साथ ही एक वीडियो बनाकर अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पर लगाया है. नोट में परिवार के लोगों से माफी भी मांगी है.

पुलिस के मुताबिक, धीरज सिंह (30) रोज की भांति भोजन करके विद्यालय में सोने चले गए और बीती रात वहीं पंखे की कुंडी से फंदा लगाकर जान दे दी. सुबह बगले के कमरे में सो रहे भाई जगाने पहुंचे तो दरवाजे नहीं खुला. दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो धीरज को फंदे से लटका पाया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल से साक्ष्य इक्कठा किए हैं.

धीरज अविवाहित थे और चार भाइयों में सबसे बड़े थे. मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में कोहराम मच गया है. फांसी लगाने से पहले धीरज ने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी लगाकर सुसाइड नोट शेयर किया है.

सीओ चौरी चौरा रत्नेश्वर सिंह ने बताया कि सुसाइड नोट मिला है, जिसमें मौत की जिम्मेदार एक महिला और उसके परिजनों को ठहराया है. सुसाइड नोट में धमकी देने का भी आरोप है. पुलिस ने फॉरेंसिक टीम को बुलाकर साक्ष्य एकत्रित कर लिए हैं. पुलिस के मुताबिक, आगे विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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गोरखपुर प्रिंसिपल ने की खुदकुशी
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