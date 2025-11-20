ETV Bharat / state

अल्मोड़ा में अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों ने भी दिखाया दम

विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य “नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स” अभियान को मजबूत बनाना है.

ALMORA BOXING COMPETITION
अल्मोड़ा में अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 20, 2025 at 8:04 PM IST

3 Min Read
अल्मोड़ा: सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय, अल्मोड़ा की ओर से युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय परिसर में अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई. प्रतियोगिता में दूर-दराज ज़िलों से आए पुरुष एवं महिला खिलाड़ियों के साथ-साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खेल चुके बॉक्सर भी शामिल हुए. प्रतियोगिता के दौरान खिलाड़ियों ने बेहतरीन तालमेल, दमखम और तकनीक का प्रदर्शन किया.

विश्वविद्यालय खेल अधिकारी लियाकत अली खान ने बताया कि विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य “नो टू ड्रग्स, यस टू स्पोर्ट्स” अभियान को मजबूत बनाना है. इसी संदेश को युवाओं तक पहुंचाने के लिए लगातार विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में युवा मोबाइल व नशे की ओर आकर्षित हो रहे हैं. ऐसे में खेल ही उन्हें सकारात्मक दिशा देकर मुख्यधारा से जोड़ने का माध्यम बन सकता है.

अंतर महाविद्यालय बॉक्सिंग प्रतियोगिता (ETV Bharat)

उन्होंने बताया बॉक्सिंग प्रतियोगिता विभिन्न भार वर्गों में आयोजित की गई. जिसमें उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का चयन आगे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए किया जाएगा. इसके बाद चयनित खिलाड़ी अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेंगे. साथ ही 27 व 28 नवंबर को मुनस्यारी में आयोजित होने वाली महिला वॉलीबॉल प्रतियोगिता की तैयारी भी जारी है. जिसका उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों की प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना है.

महिला वर्ग के परिणाम: 51–54 किलो भार वर्ग में पिथौरागढ़ की चांदनी कर्नाटक प्रथम रहीं, जबकि बागेश्वर की तनिषा दूसरे स्थान पर रहीं. 60–65 किलो भार वर्ग में पिथौरागढ़ की बबली ने पहला स्थान हासिल किया. लोहाघाट की शिखा विश्वकर्मा दूसरे स्थान पर रहीं. 65–70 किलो वर्ग में पिथौरागढ़ की कोमल मेहता ने पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि अल्मोड़ा की बीना बिष्ट उपविजेता रहीं.

पुरुष वर्ग के परिणाम: 50–55 किलो भार वर्ग में पिथौरागढ़ के साहिल कुमार प्रथम रहे. अल्मोड़ा के विजय आर्या दूसरे स्थान पर रहे. 55–60 किलो वर्ग में पिथौरागढ़ के सावन सिंह बसेड़ा पहले और बागेश्वर के मनो‍ज पाठक दूसरे स्थान पर रहे. 60–65 किलो वर्ग में पिथौरागढ़ के ललित कुमार विजेता बने. बागेश्वर के ऋतिक कुमार उप विजेता रहे. 65–70 किलो में अल्मोड़ा के दीपक सिंह बिष्ट प्रथम तथा टनकपुर के हर्ष वर्धन सिंह दूसरे स्थान पर रहे. 70–75 किलो भार वर्ग में पिथौरागढ़ के अतुल गोबड़ी ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि लोहाघाट के राहुल दूसरे स्थान पर रहे. 75–80 किलो वर्ग में सौरब बिष्ट विजेता बने. टनकपुर के पवन दानू को दूसरा स्थान मिला.

एसएसजे विश्वविद्यालय
अल्मोड़ा बॉक्सिंग प्रतियोगिता
अल्मोड़ा में बॉक्सिंग
ALMORA BOXING COMPETITION

