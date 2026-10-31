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रांची में सघन वाहन जांच अभियानः ओवरलोडिंग और अधूरे कागजात पर 17 वाहनों पर कार्रवाई, 4.21 लाख जुर्माना वसूला

रांची में सघन वाहन जांच अभियान ( ETV Bharat )

रांचीः सड़क सुरक्षा और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने वाहन जांच अभियान तेज कर दिया है.

रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में दलादली, रिंग रोड और कांके रोड इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने करीब 102 वाहनों की जांच की, जांच में 17 वाहनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया. इन वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 4 लाख 21 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया. वहीं, कागजात अधूरे पाए जाने पर तीन वाहनों को जब्त कर लिया गया.