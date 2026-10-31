रांची में सघन वाहन जांच अभियानः ओवरलोडिंग और अधूरे कागजात पर 17 वाहनों पर कार्रवाई, 4.21 लाख जुर्माना वसूला
रांची के कई इलाकों में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. राजेश कुमार सिंह की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 11:27 PM IST
रांचीः सड़क सुरक्षा और परिवहन नियमों का पालन सुनिश्चित कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने वाहन जांच अभियान तेज कर दिया है.
रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री के निर्देश पर जिला परिवहन पदाधिकारी के नेतृत्व में दलादली, रिंग रोड और कांके रोड इलाके में सघन वाहन जांच अभियान चलाया गया. इस दौरान परिवहन विभाग की टीम ने करीब 102 वाहनों की जांच की, जांच में 17 वाहनों में नियमों का उल्लंघन पाया गया. इन वाहनों के मालिकों और चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 4 लाख 21 हजार 500 रुपये जुर्माना वसूला गया. वहीं, कागजात अधूरे पाए जाने पर तीन वाहनों को जब्त कर लिया गया.
जांच अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने वाहनों के जरूरी दस्तावेजों की बारीकी से जांच की. इसमें रोड टैक्स, फिटनेस प्रमाण पत्र, इंश्योरेंस, परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र शामिल रहे. इसके अलावा वाहनों में निर्धारित क्षमता से अधिक माल लोड किए जाने की भी जांच की गई. जांच के दौरान कुछ वाहनों में ओवरलोडिंग की पुष्टि हुई, जबकि कई वाहनों के जरूरी दस्तावेज अद्यतन नहीं पाए गए. नियमों की अनदेखी करने वाले वाहन मालिकों और चालकों पर नियमानुसार कार्रवाई की गई.
इस कार्रवाई के तहत जब्त किए गए तीन वाहनों को कांके रोड स्थित टीओपी परिसर में सुरक्षार्थ रखा गया है. परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों और चालकों को अपने वाहनों के सभी जरूरी कागजात दुरुस्त रखने की हिदायत दी है. विभाग का कहना है कि वाहन चलाने से पहले रोड टैक्स, फिटनेस, बीमा, परमिट और प्रदूषण प्रमाण पत्र की वैधता सुनिश्चित करना जरूरी है.
जिला परिवहन पदाधिकारी ने स्पष्ट किया है कि सड़क सुरक्षा और परिवहन नियमों के अनुपालन को लेकर जिले में इस तरह का जांच अभियान आगे भी जारी रहेगा. नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों और चालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.
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