अवैध धान भंडारण को लेकर सघन जांच अभियान, जिला प्रशासन ने तीन फर्मों को किया सील
धमतरी अवैध धान के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है.कलेक्टर के निर्देश पर लापरवाही बरतने वाले तीन फर्म सील किए गए हैं.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 15, 2026 at 5:55 PM IST
धमतरी : अवैध धान के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई जारी है. कलेक्टर अबिनाश मिश्रा के निर्देश के बाद जिले में अवैध धान के भंडारण, खरीदी एवं परिवहन पर लगातार निगरानी रखी जा रही है. चारों विकासखंडों में तीन फर्मों का सघन निरीक्षण एवं कार्रवाई अभियान सतत रूप से जारी है. इसी क्रम में नगरी विकासखंड अंतर्गत ग्राम घुटकेल और बोरई विकासखंड नगरी क्षेत्र में संचालित फर्मों की संयुक्त टीम ने जांच की.
तीन फर्मों को किया गया सील
जानकारी के अनुसार जांच के दौरान शिवम् ट्रेडर्स (संचालक– संतोष खंडेलवाल), सीताराम साहू ट्रेडर्स (संचालक– सीताराम साहू) एवं रोशन ट्रेडर्स (संचालक– पदम भंसाली) में धान के संधारण एवं अभिलेख संधारण से संबंधित गंभीर अनियमितताएं पाई गईं. अनियमितताओं को प्रथम दृष्टया गंभीर मानते हुए कलेक्टर अबिनाश मिश्रा और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) नगरी के आदेश के परिपालन में संबंधित अधिकारियों द्वारा तीनों फर्मों को तत्काल प्रभाव से सील करने की कार्रवाई की गई.
कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग, खाद्य विभाग एवं मंडी विभाग के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे. समस्त प्रक्रिया विधि-सम्मत रूप से संपन्न की गई. प्रशासन ने ये भी स्पष्ट किया गया कि जांच में पाई गई अनियमितताओं के संबंध में आगे विस्तृत जांच कर नियमानुसार कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी.
आगे भी निरीक्षण रहेगा जारी
कलेक्टर अबिनाश मिश्रा ने अधिकारियों को निर्देशित किया है कि समर्थन मूल्य पर धान उपार्जन व्यवस्था की पारदर्शिता रखी जाएगी.किसानों के हितों की रक्षा के लिए किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि पर त्वरित एवं कठोर कार्रवाई की जाए. जिला प्रशासन ने दोहराया है कि अवैध धान से संबंधित किसी भी प्रकार की लापरवाही या नियम उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.आगे भी निरीक्षण एवं कार्रवाई अभियान निरंतर जारी रहेगा.
