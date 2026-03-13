काठगोदाम में सिलेंडर के लिए लगी लंबी लाइन, कोटद्वार में चालक पर FIR दर्ज, रुद्रप्रयाग में भी एक्शन
उत्तराखंड में एलपीजी सिलेंडर की कालाबाजारी रोकने के लिए ताबड़तोड़ चेकिंग, रुद्रप्रयाग में 22 घरेलू सिलेंडर जब्त, कोटद्वार में पिकअप से 35 गैस सिलेंडर बरामद
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : March 13, 2026 at 7:23 PM IST
पौड़ी/रुद्रप्रयाग/हल्द्वानी: मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. जिसके चलते कई जगहों पर एलपीजी के लिए लाइनें देखने को मिल रही है. हालांकि, सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन लोग पैनिक होकर सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं. इसी बीच गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी भी देखने को मिल रही है. जिसके खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है.
पौड़ी जिले में ताबड़तोड़ चेकिंग: कोटद्वार में लालबत्ती चौराहे पर एक पिकअप वाहन से 20 खाली व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए. जिस पर सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया. मामले में वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, अभियान के तहत जिले में 203 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 8 गैस गोदाम, 3 पेट्रोल पंप और 189 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल रहे. जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर दो मामलों में 4,600-4,600 रुपए का अर्थदंड लगाया गया. जबकि, दो घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए.
श्रीनगर में सीओ पुलिस अनुज कुमार, तहसीलदार दीपक भंडारी और पूर्ति निरीक्षक विवेक कैंतुरा की संयुक्त टीम ने एक गैस गोदाम एवं दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान अवैध रूप से उपयोग में लाए जा रहे दो घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक केसी बौंठियाल ने दुगड्डा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप और 16 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पूर्ति निरीक्षक विजय डोभाल ने पौड़ी क्षेत्र में 11 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.
उधर, तहसीलदार धुमाकोट कुंदन सिंह नयाल और पूर्ति विभाग की टीम ने धुमाकोट व नैनीडांडा क्षेत्र में एक गैस गोदाम और 19 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की. पूर्ति निरीक्षक विजय डोभाल ने चाकीसैंण क्षेत्र में 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जहां अनियमितता मिलने पर दो मामलों में 4,600 रुपए का अर्थदंड लगाया गया. पूर्ति निरीक्षक राकेश पंत ने कोट व खोलाचौरी क्षेत्र में 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दो मामलों में 4600 रुपए का अर्थदंड लगाया गया.
पूर्ति निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने चैलूसैंण क्षेत्र में 7 प्रतिष्ठानों, पूर्ति निरीक्षक हेमेंद्र कुमार ने पाबौ क्षेत्र में 13 प्रतिष्ठानों तथा अभिषेक कर्णवाल ने लैंसडाउन क्षेत्र में 8 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. वहीं, उपजिलाधिकारी रेखा आर्य के नेतृत्व में सतपुली क्षेत्र में 13 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. पूर्ति निरीक्षक दिग्विजय राणा ने नौगांवखाल व पोखड़ा क्षेत्र में एक गैस गोदाम, दो पेट्रोल पंप और 27 प्रतिष्ठानों की जांच की.
वहीं, पूर्ति निरीक्षक सचिन भट्ट ने थलीसैंण क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप और छह प्रतिष्ठानों, जबकि पूर्ति निरीक्षक प्रियंका बिष्ट और विशेष राठौर ने उफरैंखाल व रिखणीखाल क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप और 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक दिव्या मुखिया ने लक्ष्मणझूला क्षेत्र में 16 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और तीन आश्रमों का निरीक्षण किया.
"पौड़ी जिले में संचालित समस्त गैस एजेंसियों में घरेलू गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है. आपूर्ति भी सुचारू है. उपभोक्ताओं से अपील है कि किसी भी अफवाह पर ध्यान न दें और न ही अफवाह फैलाएं. आज भी घरेलू, गैस पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हुई है. सभी घरेलू गैस उपभोक्ताओं से ये भी अपील कि है कि निर्धारित समयावधि (25 दिन) के बाद ही अपनी गैस की बुकिंग कराएं. घरेलू गैस के व्यावसायिक उपयोग और गैस आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनियमितता पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी."- अरुण कुमार वर्मा, जिला पूर्ति अधिकारी, पौड़ी
रुद्रप्रयाग जिले में एलपीजी सिलेंडरों की कालाबाजारी पर प्रशासन का शिकंजा, 22 घरेलू सिलेंडर जब्त: रुद्रप्रयाग डीएम विशाल मिश्रा के निर्देश पर एलपीजी गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी और दुरुपयोग पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसी कड़ी में प्रशासन की संयुक्त टीमों ने विभिन्न बाजारों और दुकानों में औचक छापेमारी अभियान चलाया गया.
अभियान के दौरान एक टीम ने घोलतीर और सुमेरपुर बाजार क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए 22 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद कर जब्त किए. जांच में पाया गया कि घरेलू उपयोग के लिए निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का व्यावसायिक गतिविधियों में इस्तेमाल किया जा रहा था, जो नियमों का उल्लंघन है. टीम ने जब्त किए गए सिलेंडरों को नियमानुसार कब्जे में लेते हुए संबंधित लोगों के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी है.
चारधाम यात्रा को देखते हुए होटल व्यवसायियों को वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश: डीएम विशाल मिश्रा ने कहा कि यदि भविष्य में एलपीजी गैस की आपूर्ति प्रभावित होती है तो वैकल्पिक व्यवस्थाएं पहले से तैयार रखना आवश्यक है. उन्होंने होटल और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को एलपीजी के साथ-साथ इंडक्शन चूल्हों का उपयोग करने की सलाह दी. इसके अलावा आवश्यकता पड़ने पर कोयला और लकड़ी को भी वैकल्पिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है.
उन्होंने कहा कि आगामी चारधाम यात्रा के दौरान जिले में श्रद्धालुओं और पर्यटकों की संख्या ज्यादा रहने की संभावना है. ऐसे में होटल, ढाबों और अन्य प्रतिष्ठानों में भोजन व्यवस्था प्रभावित न हो, इसके लिए पहले से तैयारियां करना जरूरी है. उन्होंने होटल एसोसिएशन को सुझाव दिया कि किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था समय रहते सुनिश्चित कर ली जाएं.
वहीं, डीएम मिश्रा ने वन विभाग और वन निगम के अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवश्यकता पड़ने पर होटल एसोसिएशन को नियमानुसार लकड़ी उपलब्ध कराई जाए. ताकि, ईंधन की कमी की स्थिति में उसका उपयोग किया जा सके. उन्होंने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चारधाम यात्रा के दौरान आने वाले श्रद्धालुओं को रहने और भोजन की बेहतर सुविधाएं मिलें. उन्हें किसी प्रकार की असुविधा का सामना न करना पड़े.
काठगोदाम में गैस सिलेंडरों को लेकर लगी लंबी लाइन, डीएम बोले- बुकिंग के बाद होम डिलीवरी होंगे सिलेंडर: खाड़ी देशों में चल रहे युद्ध के बीच हल्द्वानी में गैस सिलेंडर को लेकर अफरा-तफरी का माहौल है. काठगोदाम के शीशमहल स्थित गैस एजेंसी पर सुबह से लोगों की लंबी लाइन लगी रही. हालांकि, प्रशासन ने गैस की कमी से इनकार किया है. एसडीएम प्रमोद कुमार ने मौके पर निरीक्षण किया. जबकि, डीएम ललित मोहन रयाल ने लोगों से घबराने की बजाय होम डिलीवरी से गैस लेने की अपील की.
