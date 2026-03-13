ETV Bharat / state

काठगोदाम में सिलेंडर के लिए लगी लंबी लाइन, कोटद्वार में चालक पर FIR दर्ज, रुद्रप्रयाग में भी एक्शन

पौड़ी/रुद्रप्रयाग/हल्द्वानी: मिडिल ईस्ट में युद्ध की वजह से गैस की सप्लाई प्रभावित हुई है. जिसके चलते कई जगहों पर एलपीजी के लिए लाइनें देखने को मिल रही है. हालांकि, सरकार का कहना है कि पर्याप्त स्टॉक है, लेकिन लोग पैनिक होकर सिलेंडर भरवाने पहुंच रहे हैं. इसी बीच गैस की कालाबाजारी और जमाखोरी भी देखने को मिल रही है. जिसके खिलाफ प्रशासन की ओर से कार्रवाई की जा रही है.

पौड़ी जिले में ताबड़तोड़ चेकिंग: कोटद्वार में लालबत्ती चौराहे पर एक पिकअप वाहन से 20 खाली व्यावसायिक गैस सिलेंडर और 15 घरेलू गैस सिलेंडर बरामद किए गए. जिस पर सिलेंडरों को जब्त कर लिया गया. मामले में वाहन चालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की कार्रवाई की जा रही है. वहीं, अभियान के तहत जिले में 203 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया, जिनमें 8 गैस गोदाम, 3 पेट्रोल पंप और 189 व्यावसायिक प्रतिष्ठान शामिल रहे. जांच के दौरान अनियमितता मिलने पर दो मामलों में 4,600-4,600 रुपए का अर्थदंड लगाया गया. जबकि, दो घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए.

श्रीनगर में सीओ पुलिस अनुज कुमार, तहसीलदार दीपक भंडारी और पूर्ति निरीक्षक विवेक कैंतुरा की संयुक्त टीम ने एक गैस गोदाम एवं दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इस दौरान अवैध रूप से उपयोग में लाए जा रहे दो घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए. इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक केसी बौंठियाल ने दुगड्डा क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप और 16 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, पूर्ति निरीक्षक विजय डोभाल ने पौड़ी क्षेत्र में 11 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया.

उधर, तहसीलदार धुमाकोट कुंदन सिंह नयाल और पूर्ति विभाग की टीम ने धुमाकोट व नैनीडांडा क्षेत्र में एक गैस गोदाम और 19 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों की जांच की. पूर्ति निरीक्षक विजय डोभाल ने चाकीसैंण क्षेत्र में 16 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया, जहां अनियमितता मिलने पर दो मामलों में 4,600 रुपए का अर्थदंड लगाया गया. पूर्ति निरीक्षक राकेश पंत ने कोट व खोलाचौरी क्षेत्र में 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर दो मामलों में 4600 रुपए का अर्थदंड लगाया गया.

पूर्ति निरीक्षक भूपेंद्र सिंह ने चैलूसैंण क्षेत्र में 7 प्रतिष्ठानों, पूर्ति निरीक्षक हेमेंद्र कुमार ने पाबौ क्षेत्र में 13 प्रतिष्ठानों तथा अभिषेक कर्णवाल ने लैंसडाउन क्षेत्र में 8 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. वहीं, उपजिलाधिकारी रेखा आर्य के नेतृत्व में सतपुली क्षेत्र में 13 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया. पूर्ति निरीक्षक दिग्विजय राणा ने नौगांवखाल व पोखड़ा क्षेत्र में एक गैस गोदाम, दो पेट्रोल पंप और 27 प्रतिष्ठानों की जांच की.

वहीं, पूर्ति निरीक्षक सचिन भट्ट ने थलीसैंण क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप और छह प्रतिष्ठानों, जबकि पूर्ति निरीक्षक प्रियंका बिष्ट और विशेष राठौर ने उफरैंखाल व रिखणीखाल क्षेत्र में एक पेट्रोल पंप और 10 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया. इसके अलावा पूर्ति निरीक्षक दिव्या मुखिया ने लक्ष्मणझूला क्षेत्र में 16 व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और तीन आश्रमों का निरीक्षण किया.