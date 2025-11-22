ETV Bharat / state

मसूरी में सघन चेकिंग अभियान से हड़कंप, 40 से अधिक चालान, 15 स्कूटी जब्त

परिवहन विभाग के एक्शन से अवैध टैक्सी स्कूटी ऑपरेटरों में हड़कंप मच गया. विभाग ने लाइसेंस निरस्तीकरण की चेतावनी भी दी.

CHECKING DRIVE IN MUSSOORIE
मसूरी में चेकिंग अभियान (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 22, 2025 at 8:32 PM IST

3 Min Read
मसूरी: पहाड़ों की रानी मसूरी में अनाधिकृत रूप से टैक्सी स्कूटी संचालन और नो-पार्किंग की समस्या लगातार बढ़ती जा रही थी. इसी अव्यवस्था पर लगाम लगाने के लिए परिवहन विभाग ने शनिवार को नगर पालिका के सहयोग से व्यापक सदन चेकिंग अभियान चलाया. अभियान शुरू होते ही शहर के प्रमुख इलाकों में टैक्सी स्कूटी संचालकों में खलबली मच गई.

अभियान का नेतृत्व चक्रपाणि मिश्रा सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) और परिवहन कर अधिकारी प्रज्ञा पंत ने किया. टीम ने लाइब्रेरी चौक, पिक्चर पैलेस, झूलाघर, गांधी चौक और मोतीलाल नेहरू मार्ग सहित भीड़भाड़ वाले स्थानों पर सघन जांच की. इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूटी टैक्सियां अनियमितताओं के साथ संचालित होती मिलीं. जांच में कई ऐसी स्कूटियां पकड़ी गईं, जो बिना रजिस्ट्रेशन और बिना निर्धारित अनुमति के टैक्सी के रूप में चलाई जा रही थीं. परिवहन विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 15 टैक्सी स्कूटी को मौके पर ही जब्त कर ली. नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूटी संचालकों के 40 से अधिक चालान काटे गए. नो-पार्किंग में खड़े वाहनों पर भी सख्त कार्रवाई की गई.

एआरटीओ प्रशासन चक्रपाणि मिश्रा ने बताया मसूरी में कई स्कूटी टैक्सी संचालक न केवल नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, बल्कि निर्धारित स्थानों से संचालन भी नहीं कर रहे हैं. कई स्थानों पर प्राइवेट स्कूटी को भी पर्यटकों को किराये पर दिया जा रहा था, जो स्पष्ट रूप से नियमों का उल्लंघन है. उन्होंने कहा टैक्सी स्कूटी का संचालन करने के लिए विभाग की ओर से स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी हैं. उन्होने कहा संचालक के पास पर्याप्त पार्किंग स्थल होना चाहिए. रिसेप्शन व शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए. यात्रियों की सुरक्षा के लिए वाजिब रजिस्टर और रिकॉर्ड अनिवार्य है. वाहन की फिटनेस और दस्तावेज होना जरूरी है, परंतु अधिकांश अवैध संचालकों द्वारा इनमें से किसी भी नियम का पालन नहीं किया जा रहा था.

एआरटीओ ने स्पष्ट किया कि विभाग जल्द ही और बड़े स्तर पर जांच अभियान चलाया जाएगा. उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कोई भी स्कूटी संचालक यदि नियमों के विपरीत टैक्सी संचालन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. आवश्यकता पड़ने पर उसका लाइसेंस निरस्त कर वाहन भी जब्त किया जाएगा. उन्होने प्राइवेट स्कूटी को टैक्सी बनाकर चलाने वालों को भी चेतावनी दी गई है कि ऐसा करते पाए जाने पर उनके वाहन सीज कर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.

परिवहन विभाग का कहना है कि मसूरी विश्वप्रसिद्ध पर्यटन स्थल है. ऐसे में अव्यवस्थित और अवैध परिवहन न केवल शहर की व्यवस्था बिगाड़ता है, बल्कि पर्यटकों की सुरक्षा और छवि पर भी असर डालता है.

