गाजीपुर बॉर्डर पर BS-4 वाहनों की एंट्री रोकने के लिए सघन चेकिंग, दिल्ली पुलिस व यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई
1 नवंबर से लागू प्रतिबंध के बाद बॉर्डर पर बढ़ाई गई निगरानी, BS-4 और उससे नीचे के वाहनों को लौटाया जा रहा वापस
Published : November 1, 2026 at 12:39 PM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से BS-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए राजधानी के सभी प्रमुख बॉर्डर पर सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था सख्त की गई है. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर उनके उत्सर्जन मानक व दस्तावेजों की जांच की जा रही है. , जांच में BS-4 या उससे कम श्रेणी के वाहन मिलने पर उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही और वापस लौटा दिया जा रहा है.
गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिसकर्मी लगातार वाहनों की जांच कर रहे हैं. संदिग्ध वाहनों को मुख्य यातायात से अलग कर उनके रजिस्ट्रेशन व वाहन श्रेणी की जानकारी ली जा रही है. खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है. पुलिसकर्मियों का कहना है कि प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों को किसी भी स्थिति में दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. हालांकि, ऐसे वाहनों का मौके पर चालान काटने के बजाय उन्हें वापस भेजा जा रहा है.
रविवार होने के कारण बॉर्डर पर वाहनों का दबाव कम
गाजीपुर बॉर्डर पर सामान्य कामकाजी दिनों की तुलना में रविवार को वाहनों की आवाजाही काफी कम दिखाई दी. इसकी एक बड़ी वजह रविवार का अवकाश है. सामान्य दिनों में उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, नोएडा व आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग नौकरी और कामकाज के सिलसिले में दिल्ली आते हैं. सुबह व शाम के समय बॉर्डर पर निजी वाहनों, दोपहिया वाहनों और व्यावसायिक वाहनों का दबाव भी काफी अधिक रहता है. लेकिन रविवार को कार्यालयों व कई संस्थानों में अवकाश होने के कारण दिल्ली आने वाले वाहनों की संख्या कम रही.
कम यातायात के बावजूद पुलिसकर्मी पूरी सतर्कता के साथ जांच करते दिखाई दिए. पुलिस का कहना है कि प्रतिबंध लागू होने के बाद किसी भी वाहन को बिना जांच के दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. BS-4 या उससे नीचे के मानक वाले वाहनों की पहचान कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है.
BS-4 समझकर रोकी मोटरसाइकिल
चेकिंग के दौरान दोपहिया वाहन चालकों को भी जांच प्रक्रिया से गुजरना पड़ रहा है. दिल्ली जा रहे सतीश नाम के एक मोटरसाइकिल सवार को पुलिसकर्मियों ने BS-4 श्रेणी का वाहन समझकर रोक लिया. हालांकि, जब वाहन की जांच की गई तो उसके BS-6 मानक का होने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिसकर्मियों ने उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति दे दी.
सतीश ने बताया कि शुरुआत में उन्हें लगा कि शायद उनकी मोटरसाइकिल को भी प्रतिबंध के कारण रोका गया है, लेकिन जांच के बाद उन्हें जाने दिया गया. उन्होंने दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण की समस्या को गंभीर बताते हुए कहा कि प्रदूषण केवल सरकार या प्रशासन की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि आम लोगों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए. यदि नियम बनाए गए हैं तो लोगों को उनका पालन करना चाहिए, जिससे दिल्ली की हवा को साफ रखने में मदद मिल सके.
दूसरे राज्यों की बसों और मालवाहक वाहनों पर भी प्रतिबंध
दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से बॉर्डर पर लगाए गए जागरूकता बोर्ड में CAQM के संशोधित GRAP (निर्देश संख्या 104, दिनांक 29 सितंबर 2026) और दिल्ली सरकार के पर्यावरण विभाग की अधिसूचना (23 जून 2026) का हवाला देते हुए 1 नवंबर से लागू प्रतिबंधों की जानकारी दी गई है.इसमें स्पष्ट किया गया है कि BS-6 से कम मानक वाले वाहनों को दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी. BS-6, CNG व इलेक्ट्रिक वाहनों को निर्धारित नियमों और छूट के अनुसार प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. इसके अतिरिक्त दूसरे राज्यों से आने वाली BS-6 से कम मानक वाली डीजल बसों के प्रवेश पर भी प्रतिबंध रहेगा.
दिल्ली से होकर गुजरने वाले ऐसे ट्रकों, जिनका दिल्ली में कोई गंतव्य नहीं है, उन्हें शहर में प्रवेश करने के बजाय ईस्टर्न या वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे अथवा अन्य वैकल्पिक मार्गों का इस्तेमाल करने की सलाह दी गई है. वहीं, दिल्ली के बाहर पंजीकृत वाहनों के लिए भी विशेष प्रतिबंध निर्धारित किए गए हैं.
PUCC के बिना BS-6 वाहन भी नहीं कर सकेंगे प्रवेश
प्रतिबंधों के बीच एक महत्वपूर्ण बात यह भी है कि केवल BS-6 श्रेणी का वाहन होना ही दिल्ली में प्रवेश के लिए पर्याप्त नहीं है. वाहन के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) होना भी जरूरी है. यातायात पुलिस के जागरूकता बोर्ड के अनुसार BS-6 वाहन भी वैध PUCC के बिना दिल्ली में प्रवेश नहीं कर सकेंगे.
इसके अतिरिक्त दिल्ली में गंतव्य नहीं रखने वाले मालवाहक वाहनों को शहर के भीतर प्रवेश करने के बजाय पेरिफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा. दूसरे राज्यों से आने वाली BS-6 से नीचे उत्सर्जन मानक वाली डीजल अंतरराज्यीय बसों के प्रवेश पर भी रोक रहेगी.
रामलीला मैदान की महारैली के लिए जा रहे वाहनों की भी जांच
गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार को सामान्य वाहनों के साथ-साथ राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे लोगों के वाहनों की आवाजाही भी देखने को मिली. आज 1 नवंबर को इंडिया गठबंधन की ओर से दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में वोट बचाओ देश बचाओ महारैली आयोजित की जा रही है. इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर प्रदेश की तरफ से भी लोग दिल्ली पहुंच रहे हैं.
ऐसे में बॉर्डर पर पहुंचने वाले वाहनों की जांच की जा रही है. हालांकि, वाहन प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों के दायरे में आता है या नहीं, इसकी पुष्टि के बाद ही प्रवेश को लेकर निर्णय लिया जा रहा है. राजनीतिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आने वाले लोगों के वाहनों की आवाजाही व प्रदूषण संबंधी प्रतिबंधों की जांच दो अलग-अलग पहलू हैं.
प्रदूषण से जंग में आम लोगों की भागीदारी जरूरी:
दिल्ली-एनसीआर में हर साल सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण गंभीर चुनौती बन जाता है. वाहनों से निकलने वाला धुआं भी प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों में शामिल है. ऐसे में पुराने उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाने का उद्देश्य प्रदूषण के स्तर को नियंत्रित करना व राजधानी की हवा की गुणवत्ता में सुधार करना है.
रविवार की छुट्टी के चलते वाहनों का दबाव कम
गाजीपुर बॉर्डर पर चल रही चेकिंग से साफ है कि प्रशासन इस बार प्रतिबंधों को लागू कराने के लिए गंभीरता दिखा रहा है. हालांकि, रविवार को कम ट्रैफिक होने के कारण अभियान के शुरुआती दिन वाहनों का दबाव अपेक्षाकृत कम रहा. असली चुनौती सामान्य कामकाजी दिनों में सामने आएगी, जब गाजियाबाद, नोएडा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से रोजाना बड़ी संख्या में वाहन दिल्ली पहुंचेंगे.
फिलहाल गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस की निगरानी जारी है. BS-4 और उससे नीचे के वाहनों को वापस भेजा जा रहा है. वहीं, BS-6 वाहन चालकों को भी वैध PUCC सहित निर्धारित दस्तावेज रखने की हिदायत दी जा रही है. अब देखना होगा कि दिल्ली के सभी बॉर्डर पर इस प्रतिबंध का कितना प्रभावी पालन हो पाता है और इससे राजधानी की प्रदूषित हवा को राहत दिलाने में कितनी मदद मिलती है.
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