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गाजीपुर बॉर्डर पर BS-4 वाहनों की एंट्री रोकने के लिए सघन चेकिंग, दिल्ली पुलिस व यूपी पुलिस की संयुक्त कार्रवाई

1 नवंबर 2026 से BS-6 से कम उत्सर्जन मानक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध,निगरानी तेज ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण पर लगाम लगाने के लिए 1 नवंबर 2026 से BS-6 से कम उत्सर्जन मानक वाले वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लागू कर दिया गया है. इस प्रतिबंध को प्रभावी ढंग से लागू कराने के लिए राजधानी के सभी प्रमुख बॉर्डर पर सुरक्षा व निगरानी व्यवस्था सख्त की गई है. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजीपुर बॉर्डर पर रविवार सुबह से ही दिल्ली पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस व सुरक्षा बलों की तैनाती के बीच सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. उत्तर प्रदेश की तरफ से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों को रोककर उनके उत्सर्जन मानक व दस्तावेजों की जांच की जा रही है. , जांच में BS-4 या उससे कम श्रेणी के वाहन मिलने पर उन्हें दिल्ली में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जा रही और वापस लौटा दिया जा रहा है.

गाजीपुर बॉर्डर पर दिल्ली की तरफ जाने वाले रास्तों पर पुलिसकर्मी लगातार वाहनों की जांच कर रहे हैं. संदिग्ध वाहनों को मुख्य यातायात से अलग कर उनके रजिस्ट्रेशन व वाहन श्रेणी की जानकारी ली जा रही है. खासतौर पर दूसरे राज्यों से आने वाले डीजल वाहनों पर निगरानी रखी जा रही है. पुलिसकर्मियों का कहना है कि प्रतिबंधित श्रेणी के वाहनों को किसी भी स्थिति में दिल्ली में प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा है. हालांकि, ऐसे वाहनों का मौके पर चालान काटने के बजाय उन्हें वापस भेजा जा रहा है.