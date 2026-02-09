ETV Bharat / state

कानपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज में भारी हंगामे का दिखा असर, मांगें पूरी हुईं

कानपुर के महाराणा प्रताप इंजीनियर कॉलेज में हंगामा कर रहे छात्र. ( ETV Bharat )

कानपुर: कानपुर के बिठूर स्थित महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हुए हंगामे का असर दिखा. धरना दे रहे छात्रों की मांग पूरी हुई. स्टूडेंट्स को कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश करने दिया गया दिया गया. बता दें कि पिछले कई दिनों से कॉलेज में विवाद चल रहा था. इसको लेकर उस समय और बढ़ गया, जब कॉलेज खुलने के पहले ही दिन छात्रों ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए. छात्र अपने नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे. क्या है पूरा मामला? विवाद की शुरुआत पिछले बुधवार को हुई थी. छात्रों का आरोप है कि जब वे कॉलेज के पीछे एक मैगी पॉइंट पर बैठे थे, तब कुछ शिक्षकों ने वहां पहुँच कर उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की. छात्रों का दावा है कि उन्होंने ही 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया था, लेकिन पुलिस ने उल्टा छात्र नेताओं अभिजीत रॉय, अनस साहू और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. शुक्रवार को इसी बात को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प भी हुई थी. तीन दिन बाद खुला कॉलेज, गेट पर ही प्रदर्शन