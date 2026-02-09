कानपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज में भारी हंगामे का दिखा असर, मांगें पूरी हुईं
कानपुर के महाराणा प्रताप कॉलेज में विवाद खत्म हो गया है. छात्र नेताओं पर मुकदमे पर समझौता हो गया है. स्टूडेंट्स मान गए हैं.
कानपुर: कानपुर के बिठूर स्थित महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में आज हुए हंगामे का असर दिखा. धरना दे रहे छात्रों की मांग पूरी हुई. स्टूडेंट्स को कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश करने दिया गया दिया गया.
बता दें कि पिछले कई दिनों से कॉलेज में विवाद चल रहा था. इसको लेकर उस समय और बढ़ गया, जब कॉलेज खुलने के पहले ही दिन छात्रों ने मुख्य द्वार पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गए. छात्र अपने नेताओं पर दर्ज किए गए मुकदमों को वापस लेने और शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे.
क्या है पूरा मामला?
विवाद की शुरुआत पिछले बुधवार को हुई थी. छात्रों का आरोप है कि जब वे कॉलेज के पीछे एक मैगी पॉइंट पर बैठे थे, तब कुछ शिक्षकों ने वहां पहुँच कर उनके साथ अभद्रता और गाली-गलौज की.
छात्रों का दावा है कि उन्होंने ही 112 नंबर डायल कर पुलिस को बुलाया था, लेकिन पुलिस ने उल्टा छात्र नेताओं अभिजीत रॉय, अनस साहू और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. शुक्रवार को इसी बात को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच तीखी झड़प भी हुई थी.
तीन दिन बाद खुला कॉलेज, गेट पर ही प्रदर्शन
हंगामे और सुरक्षा कारणों के चलते कॉलेज को तीन दिनों के लिए बंद कर दिया गया था. सोमवार को जैसे ही कॉलेज खुला, भारी संख्या में छात्र गेट पर जमा हो गए और नारेबाजी शुरू कर दी.
छात्रों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी और बेकसूर छात्रों पर से मुकदमे नहीं हटाए जाएंगे, वे प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे. एहतियात के तौर पर कॉलेज परिसर और आसपास भारी पुलिस बल तैनात किया गया. एसीपी कल्याणपुर और एडीसीपी वेस्ट खुद मौके पर मौजूद रहे.
एडीसीपी वेस्ट ने दी थी जानकारी
हंगामा और धरना समाप्त होने से पहले कानपुर के एडीसीपी वेस्ट ने बताया कि छात्रों और कॉलेज प्रबंधन के बीच कुछ मांगों को लेकर विवाद है. हम दोनों पक्षों के साथ निरंतर संवाद कर रहे हैं. छात्रों की मांगों को सुना जा रहा है और कॉलेज प्रशासन से बातचीत कर बीच का रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है. स्थिति फिलहाल नियंत्रण में है. हमने छात्रों से शांति और अनुशासन बनाए रखने की अपील की है, ताकि शैक्षणिक कार्य प्रभावित न हो.
हालांकि अब महाराणा प्रताप इंजीनियरिंग कॉलेज में धरना दे रहे छात्रों की मांग पूरी हो चुकी हैं. स्टूडेंट्स को कॉलेज परिसर के अंदर प्रवेश करने दिया गया दिया गया. इससे कॉलेज प्रशासन, पुलिस प्रशासन और परिजनों ने राहत की सांस ली है.
