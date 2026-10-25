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कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स का जोरदार प्रदर्शन, नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम, सिरसा से हुई थी "न्याय यात्रा" की शुरुआत

कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स का जोरदार प्रदर्शन ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र : ​हरियाणा में अपनी सेवा को नियमित करने की मांग को लेकर गेस्ट टीचर्स का संघर्ष अब और तेज हो गया है. रविवार को कुरुक्षेत्र पहुंची 'न्याय यात्रा' के दौरान शिक्षकों ने नेशनल हाईवे 44 पर प्रदर्शन कर करीब 15 मिनट तक जाम लगा दिया, जिससे पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए.

चंडीगढ़ कूच और एनएच-44 पर हंगामा : ​हरियाणा के सरकारी स्कूलों में करीब 21 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे गेस्ट टीचरों ने अपनी लंबित मांगों के समर्थन में पिछले दिनों सिरसा से 'न्याय यात्रा' की शुरुआत की थी. रविवार को यह यात्रा कुरुक्षेत्र पहुंची, जहां एक विशाल न्याय रैली का आयोजन किया गया. रैली के बाद शिक्षकों ने चंडीगढ़ की ओर पैदल रोष मार्च निकालते हुए नेशनल हाईवे 44 का रुख किया. ​अचानक हजारों शिक्षकों के हाईवे पर बैठने से यातायात बाधित हो गया और कुछ समय के लिए वाहनों की लंबी कतारें लग गईं. स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए प्रशासन और पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया. भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा और शिक्षकों के साथ संवाद स्थापित किया. प्रशासन की ओर से उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत का ठोस आश्वासन मिलने के बाद शिक्षक मुख्य मार्ग से हटे और वर्तमान में सर्विस रोड पर बैठकर अपना शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी रखे हुए हैं.

कुरुक्षेत्र में गेस्ट टीचर्स का जोरदार प्रदर्शन (ETV Bharat) ​गेस्ट टीचर्स की प्रमुख मांगें : डॉ. अजय लोहान, प्रवक्ता, गेस्ट टीचर संघ ने बताया कि ​गेस्ट टीचर्स की मुख्य मांग है कि सरकार वर्ष 2014 में बनाई गई तीन साल की नियमितीकरण नीति को तुरंत प्रभाव से लागू करे. जो शिक्षक इन शर्तों को पूरा करते हैं, उनकी सेवाएं नियमित की जाएं. इसके अलावा, जून 2014 से मिलने वाले सभी लाभ भी प्रदान किए जाएं. अदालत के स्पष्ट फैसलों के अनुसार शिक्षकों को 28 मई 2014 से नियमित माना जाए. नियमितीकरण की तिथि से बकाया राशि पर 6% ब्याज, ग्रेच्युटी, पेंशन और अन्य सभी देय वित्तीय लाभ दिए जाने चाहिए. ​शिक्षकों ने नए सेवा नियमों पर भी कड़ी आपत्ति जताई है. उनका कहना है कि नए नियमों में EPF, वेतन वृद्धि, मेडिकल लीव (चिकित्सा अवकाश) और नियमितीकरण का कोई स्पष्ट और संतोषजनक प्रावधान नहीं है, जिससे शिक्षकों में भारी रोष व्याप्त है. नेशनल हाईवे 44 पर लगाया जाम (ETV Bharat)