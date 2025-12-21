ETV Bharat / state

दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम

दिल्ली में भयंकर प्रदूषण, कड़ाके की ठंड, और कोहरे का ट्रिपल अटैक,रविवार को दिल्ली में भीषण ठंड का अलर्ट ,शनिवार की तरह ही रहेगी ठंड

दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड,कंपकंपाती ठंड से घर में दुबके लोग
दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड,कंपकंपाती ठंड से घर में दुबके लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : December 21, 2025 at 10:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी मुसीबत बढ़ाने पर आमादा है. राजधानी में शनिवार को इस सीजन की पहली शीत लहर दर्ज की गई, जिससे दिसंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ. अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया. शनिवार को दिल्ली में मौसम का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया जिससे यह पहाड़ों की रानी मसूरी से भी ठंडी रही. दिल्ली का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री रहा जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम है. शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा.


ठंड, कोहरे और वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक : दिल्ली में जहां प्रदूषण और ठंड से परेशान लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भीषण ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में ठंड, कोहरे और वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है. कड़ाके की ठंड में घना कोहरा छाने और प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रह है.

दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सबसे ठंडा दिन रहा : इस समय पूरे दिल्ली-एनसीआर का मौसम बिगड़ा हुआ है. बीते 24 घंटे में मौसम ने इस प्रकार करवट ली की दिल्ली-एनसीआर में शनिवार का दिन सबसे ठंडा रहा. रात तो रात दिन के समय भी लोग कांपते नजर आए. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को कोल्ड डे की स्थिति बनी रही. बदले मौसम के मिजाज के कारण मौसम विभाग ने आनन-फानन में पहले येलो अलर्ट तो उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया. लगातार मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को दिल्ली में भीषण ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शनिवार की तरह ही आज रविवार को भी दिल्ली में बेहद ठंड रहेगी.

दिल्ली में स्मॉग की परत छाई : दिल्ली में स्मॉग की परत छाई हुई है. CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं. CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI 399 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है.

दिल्ली में दिन का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान : दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज संभल कर निकलना होगा क्योंकि आज दिल्ली में दिन का तापमान ही 16 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. जबकि रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है. यानी आज दिल्ली एनसीआर के लोगों का दिन और रात दोनों बेहद ठंडे रहेंगे. बादल छाए रहने और धुंध की वजह से चटख धूप भी नहीं निकल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, ऐसी स्थितियां, 22 दिसंबर तक बरकरार रह सकती हैं. सोमवार को कोहरा रहने के आसार हैं. इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.

अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 के पार : केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 अंक बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 385 गुरुग्राम में 388 गाजियाबाद में 392 ग्रेटर नोएडा में 375 नोएडा में 387 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 सुपर और 500 के बीच बना हुआ है.

ये भी पढ़ें :

TAGGED:

DELHI MAUSAM
DELHI WEATHER UPDATE
DELHI COLD ALERT
IMD ISSUED ALERT FOR DELHI NCR
INTENSE COLD WEATHER IN DELHI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.