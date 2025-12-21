दिल्ली-NCR में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, जानिए आज कैसा रहेगा मौसम
दिल्ली में भयंकर प्रदूषण, कड़ाके की ठंड, और कोहरे का ट्रिपल अटैक,रविवार को दिल्ली में भीषण ठंड का अलर्ट ,शनिवार की तरह ही रहेगी ठंड
Published : December 21, 2025 at 10:20 AM IST
नई दिल्ली: दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी मुसीबत बढ़ाने पर आमादा है. राजधानी में शनिवार को इस सीजन की पहली शीत लहर दर्ज की गई, जिससे दिसंबर का अब तक का सबसे ठंडा दिन रिकॉर्ड हुआ. अधिकतम तापमान सामान्य से कई डिग्री नीचे चला गया. शनिवार को दिल्ली में मौसम का पहला कोल्ड डे दर्ज किया गया जिससे यह पहाड़ों की रानी मसूरी से भी ठंडी रही. दिल्ली का अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री रहा जो सामान्य से 5.3 डिग्री कम है. शहर के प्रमुख मौसम केंद्र सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री दर्ज किया गया, जो सामान्य से दो डिग्री कम रहा.
ठंड, कोहरे और वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक : दिल्ली में जहां प्रदूषण और ठंड से परेशान लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है. मौसम विभाग ने दिल्ली में आज भीषण ठंड पड़ने का अलर्ट जारी किया है. दिल्ली में ठंड, कोहरे और वायु प्रदूषण का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है. कड़ाके की ठंड में घना कोहरा छाने और प्रदूषण के कारण सांस लेने में दिक्कत का सामना करना पड़ रह है.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो इंडिया गेट के आस-पास से है। CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2025
CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI 381 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत… pic.twitter.com/4bFECm1WPk
दिल्ली-एनसीआर में शनिवार सबसे ठंडा दिन रहा : इस समय पूरे दिल्ली-एनसीआर का मौसम बिगड़ा हुआ है. बीते 24 घंटे में मौसम ने इस प्रकार करवट ली की दिल्ली-एनसीआर में शनिवार का दिन सबसे ठंडा रहा. रात तो रात दिन के समय भी लोग कांपते नजर आए. दिल्ली-एनसीआर में शनिवार को कोल्ड डे की स्थिति बनी रही. बदले मौसम के मिजाज के कारण मौसम विभाग ने आनन-फानन में पहले येलो अलर्ट तो उसके बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया. लगातार मौसम में हो रहे बदलाव को देखते हुए मौसम विभाग ने आज यानी रविवार को दिल्ली में भीषण ठंड पड़ने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. शनिवार की तरह ही आज रविवार को भी दिल्ली में बेहद ठंड रहेगी.
#WATCH दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई दिखी। वीडियो आनंद विहार से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2025
CPCB (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड) के अनुसार यहां AQI 433 है, जिसे 'गंभीर' कैटेगरी में रखा गया है। pic.twitter.com/0OxH5F0ODB
दिल्ली में स्मॉग की परत छाई : दिल्ली में स्मॉग की परत छाई हुई है. CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं. CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI 399 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो अक्षरधाम से है। CAQM (कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट) ने दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2025
CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI 399 दर्ज किया गया है, जिसे 'बहुत खराब'… pic.twitter.com/xrbdHxrgGm
दिल्ली में दिन का तापमान 16 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान : दिल्ली एनसीआर के लोगों को आज संभल कर निकलना होगा क्योंकि आज दिल्ली में दिन का तापमान ही 16 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा. जबकि रात का तापमान 6 डिग्री सेल्सियस तक जाने का पूर्वानुमान है. यानी आज दिल्ली एनसीआर के लोगों का दिन और रात दोनों बेहद ठंडे रहेंगे. बादल छाए रहने और धुंध की वजह से चटख धूप भी नहीं निकल रही है. मौसम विभाग के मुताबिक, ऐसी स्थितियां, 22 दिसंबर तक बरकरार रह सकती हैं. सोमवार को कोहरा रहने के आसार हैं. इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है.
#WATCH | दिल्ली | राष्ट्रीय राजधानी में स्मॉग की मोटी परत छाई हुई है। वीडियो सिग्नेचर ब्रिज से है। दिल्ली-NCR में GRAP स्टेज-IV के तहत सभी कार्रवाई शुरू कर दी हैं।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2025
CPCB के अनुसार, इलाके के आसपास AQI 446 दर्ज किया गया है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है। pic.twitter.com/4fcrQqBHH6
अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 के पार : केंद्रीय प्रदूषण एवं नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी के अनुसार राजधानी दिल्ली में रविवार सुबह 7:30 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 390 अंक बना हुआ है जो की गंभीर श्रेणी में आता है. जबकि दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 385 गुरुग्राम में 388 गाजियाबाद में 392 ग्रेटर नोएडा में 375 नोएडा में 387 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है. जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 400 सुपर और 500 के बीच बना हुआ है.
#WATCH | दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के कई हिस्सों में स्मॉग की परत छाई हुई है। वीडियो AIIMS इलाके से है।— ANI_HindiNews (@AHindinews) December 21, 2025
CPCB के मुताबिक, इलाके के आस-पास AQI 'बहुत खराब' श्रेणी में बना हुआ है। pic.twitter.com/LGEjsqy165
