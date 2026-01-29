ETV Bharat / state

पहाड़ों पर बर्फबारी का असर: दिल्ली-NCR में ठंड बढ़ी, प्रदूषण में भी हुआ इजाफा, जानें IMD का नया अपडेट

सफदरजंग में बुधवार को अधिकतम तापमान 16.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया जो सामान्य से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम है. मौसम विभाग के अनुसार, रिज में 12, आया नगर में 12.7, लोधी रोड में 12.6 और पालम में 11.5 न्यूनतम पारा दर्ज किया गया.

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर में हुई बारिश के बाद दिल्ली का मिजाज पूरी तरह से बदल गया है. दिल्ली एनसीआर में बारिश और ओला गिरने के बाद गलन बढ़ने से अधिकतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग के अनुसार बीते दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 18.4 और न्यूनतम तापमान 12.6 डिग्री दर्ज हुआ.

मौसम विभाग ने 29 जनवरी यानी गुरुवार को दिल्ली के साथ ही एनसीआर में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने की संभावना जताई है. दिन में आंशिक रूप से बादल नजर आ सकते हैं. दिल्ली में गुरुवार को सर्द हवाएं भी चलेंगी. हवा की स्पीड 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा देखी जा सकती है. इस दौरान दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 6 से 8 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है. मौसम विभाग ने 30 जनवरी को एक और पश्चिमी विक्षोभ के दस्तक देने की चेतावनी दी है. पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से दिल्ली-एनसीआर में बादल नजर आने का अनुमान है. 30 जनवरी को दिल्ली में सुबह के वक्त हल्का से मध्यम कोहरा छाने का अनुमान है. दिल्ली में न्यूनतम तापमान के 7 से 9 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान जताया है.

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड CPCB के अनुसार राजधानी दिल्ली में गुरुवार सुबह 6:45 बजे तक औसतन वायु गुणवत्ता सूचकांक 268 अंक बना हुआ है, जो की गंभीर श्रेणी में आता है. दिल्ली एनसीआर के शहर फरीदाबाद में 278 गुरुग्राम में 285 गाजियाबाद में 288 ग्रेटर नोएडा में 266 और नोएडा में 262 अंक बना हुआ है. राजधानी दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI लेवल 200 से ऊपर और 300 के बीच में बना हुआ है, जबकि कुछ इलाकों में AQI लेवल 300 से ऊपर और 400 के बीच में बना हुआ है.

